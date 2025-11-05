Lední hokej

Zacha dal gól, Pastrňák asistoval a Boston má další výhru. Dostál vychytal šampiony

před 4 hodinami
Pavel Zacha skóroval, David Pastrňák přihrál na gól a hokejisté Bostonu v úterý porazili v NHL New York Islanders 4:3 po nájezdech.
Bodové akce Pavla Zachy a Davida Pastrňáka v utkání Bostonu s Islanders | Video: NHL.com

Asistenci zaznamenal i Martin Nečas a Colorado zdolalo Tampu Bay 3:2. Karel Vejmelka vychytal Utahu výhru 2:1 v prodloužení nad Buffalem, navíc přihrál na vítězný gól. Anaheim s Lukášem Dostálem v brance rozstřílel Floridu 7:3. Daniel Vladař pomohl Philadelphii k vítězství nad Montrealem 5:4 po samostatných nájezdech.

Zacha se prosadil v početní převaze ve 38. minutě. Nejdříve hledal přihrávkou spoluhráče před brankou, ti ale nedokázali překonat gólmana Islanders Ilju Sorokina.

Vzápětí se puk vrátil k českému útočníkovi, který se z pravé strany trefil do odkryté branky a vyrovnal na 2:2. Zacha dal třetí gól v sezoně.

Pastrňák se pak jedenáctou asistencí v ročníku podepsal v 56. minutě pod vyrovnání na 3:3.

Od levého mantinelu nahodil puk zadovkou před branku a na konci akce byl Rus Marat Chusnutdinov, jenž potom v nájezdech rozhodl i o bodu navíc pro Boston. Bruins vyhráli čtvrtý zápas v řadě.

Nečas přihrál v čase 13:51 na přesilovkovou trefu Victora Olofssona a Colorado vyrovnalo na 1:1. Pro českého útočníka to byla devátá asistence v sezoně.

Švéd Olofsson se v utkání prosadil ještě jednou, vítězný gól dal Ross Colton, bývalý hráč Lightning. Tampa Bay se sice zásluhou Braydena Pointa dostala na dostřel, ale vyrovnat nedokázala. Avalanche se ziskem 21 bodů vévodí celé NHL.

Dostál proti úřadujícím vítězům Stanley Cupu z Floridy zastavil 18 střel a inkasoval třikrát.

První hattrick v NHL dal jednadvacetiletý útočník Anaheimu Cutter Gauthier, který posbíral v zápase čtyři body. Ducks vyhráli počtvrté v řadě.

Vladař si v Montrealu připsal 16 zákroků. Flyers vedli po osmi minutách už 3:0. Jenže domácí s gólmanem Jakubem Dobešem na střídačce skóre ve druhé třetině otočili na 4:3.

Český brankář přihrál v prodloužení na vítězný gól. Kluci si křikli, smál se Vejmelka

NHL: Utah Mammoth at Buffalo Sabres Karel Vejmelka hokej
1:07

Zápas poslal do prodloužení v 51. minutě Nikita Grebjonkin, který vstřelil svůj první gól v NHL. V nájezdech byl jediným úspěšným exekutorem Trevor Zegras.

Hokejisté Vegas zdolali Detroit 1:0 gólem Ivana Barbašova z 34. minuty. Tomáš Hertl vyslal na branku Red Wings dvě střely.

Do sestavy Edmontonu se po dvouzápasové odmlce vrátil David Tomášek, jeho tým prohrál v Dallasu 3:4 po samostatných nájezdech. Za Stars nenastoupil Radek Faksa, jenž se potýká se zraněním.

Minnesota s obráncem Davidem Jiříčkem zvítězila nad Nashvillem 3:2 v prodloužení. Predators vyrovnali 0,3 sekundy před koncem řádné hrací doby, když skóroval Steven Stamkos. V nastaveném čase rozhodl Marcus Johansson.

Výsledky NHL:

NY Islanders - Boston 3:4 po sam. nájezdech (0:0, 2:2, 1:1 - 0:0)

Branky: 34. a 46. Horvat, 26. Duclair - 56. a rozhodující nájezd Chusnutdinov (na první Pastrňák), 33. Arvidsson, 38. Zacha. Střely na branku: 32:27. Diváci: 15.585. Hvězdy zápasu: 1. Chusnutdinov (Boston), 2. Horvat (NY Islanders), 3. Swayman (Boston).

Buffalo - Utah 1:2 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 48. Östlund - 44. Schmaltz, 61. Keller (Vejmelka). Střely na branku: 18:35. Vejmelka odchytal za Utah 60:41 minut, inkasoval jednu branku z 18 střel a úspěšnost zákroků měl 94,4 procenta. Diváci: 16.202. Hvězdy zápasu: 1. Lyon, 2. Östlund (oba Buffalo), 3. Keller (Utah).

Montreal - Philadelphia 4:5 po sam. nájezdech (0:3, 4:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 24. a 34. K. Dach, 25. Suzuki, 36. Děmidov - 2. a 8. Brink, 8. York, 51. Grebjonkin, rozhodující nájezd Zegras. Střely na branku: 20:42. Vladař odchytal za Philadelphii 64:55 minut, inkasoval čtyři branky z 20 střel a úspěšnost zákroků měl 80 procent. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Zegras (Philadelphia), 2. Děmidov, 3. K. Dach (oba Montreal).

NY Rangers - Carolina 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky: 14. Ehlers, 38. S. Walker, 59. Jarvis. Střely na branku: 25:32. Diváci: 17.147. Hvězdy zápasu: 1. Kočetkov, 2. Ehlers, 3. Reilly (všichni Carolina).

Dallas - Edmonton 4:3 po sam. nájezdech (0:2, 1:0, 2:1 - 0:0)

Branky: 30. a 49. Rantanen, 53. Heiskanen, rozhodující nájezd W. Johnston - 4. Podkolzin, 8. Draisaitl, 48. McDavid. Střely na branku: 27:26. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. W. Johnston (oba Dallas), 3. McDavid (Edmonton).

Minnesota - Nashville 3:2 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 11. Kaprizov, 37. Buium, 64. M. Johansson - 26. Matthew Wood, 60. Stamkos. Střely na branku: 25:34. Diváci: 16.253. Hvězdy zápasu: 1. M. Johansson, 2. Gustavsson (oba Minnesota), 3. Stamkos (Nashville).

Colorado - Tampa Bay 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Branky: 14. a 25. Olofsson (na první Nečas), 26. Colton - 2. Kučerov, 44. Point. Střely na branku: 33:24. Diváci: 18.071. Hvězdy zápasu: 1. Olofsson, 2. Colton (oba Colorado), 3. Point (Tampa Bay).

Vegas - Detroit 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka: 34. Barbašov. Střely na branku: 34:24. Diváci: 18.025. Hvězdy zápasu: 1. Schmid, 2. Barbašov, 3. Saad (všichni Vegas).

Anaheim - Florida 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)

Branky: 4., 16. a 36. C. Gauthier, 38. Nesterenko, 52. Trouba, 54. Kreider, 55. Harkins - 11. Marchand, 26. Rodrigues, 31. Luostarinen. Střely na branku: 32:21. Dostál odchytal za Anaheim 59:45 minuty, inkasoval tři branky z 21 střel a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta. Diváci: 14.514. Hvězdy zápasu: 1. C. Gauthier, 2. Terry, 3. Nesterenko (všichni Anaheim).

Los Angeles - Winnipeg 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky: 18. Kempe, 55. Fiala, 60. Doughty. Střely na branku: 26:23. Diváci: 14.671. Hvězdy zápasu: 1. Kempe, 2. Kuemper, 3. Doughty (všichni Los Angeles).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 13 9 1 3 48:41 19
2. Detroit 14 9 0 5 44:42 18
3. Boston 15 8 0 7 49:51 16
4. Toronto 13 7 1 5 47:47 15
5. Tampa Bay 13 6 2 5 37:36 14
6. Ottawa 13 6 2 5 48:51 14
7. Buffalo 13 5 4 4 38:40 14
8. Florida 13 6 1 6 34:41 13

Metropolitní divize:

1. New Jersey 13 9 0 4 46:40 18
2. Pittsburgh 14 8 2 4 49:40 18
3. Carolina 12 8 0 4 44:32 16
4. Philadelphia 13 7 1 5 38:35 15
5. Columbus 12 7 0 5 40:36 14
6. NY Islanders 13 6 2 5 43:46 14
7. NY Rangers 14 6 2 6 31:34 14
8. Washington 12 6 1 5 31:29 13

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 14 8 5 1 50:37 21
2. Winnipeg 13 9 0 4 45:33 18
3. Utah 13 9 0 4 44:35 18
4. Dallas 13 7 3 3 37:39 17
5. Nashville 15 5 4 6 39:51 14
6. Chicago 13 5 3 5 39:38 13
7. Minnesota 14 5 3 6 40:51 13
8. St. Louis 13 4 2 7 37:53 10

Pacifická divize:

1. Anaheim 12 8 1 3 48:37 17
2. Vegas 12 7 3 2 40:32 17
3. Seattle 12 6 4 2 33:33 16
4. Los Angeles 14 6 4 4 40:44 16
5. Edmonton 15 6 4 5 46:48 16
6. Vancouver 14 7 0 7 40:45 14
7. San Jose 13 4 3 6 42:53 11
8. Calgary 14 3 2 9 31:48 8
 
