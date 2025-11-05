Zacha dal gól, Pastrňák asistoval a Boston má další výhru. Dostál vychytal šampiony

Asistenci zaznamenal i Martin Nečas a Colorado zdolalo Tampu Bay 3:2. Karel Vejmelka vychytal Utahu výhru 2:1 v prodloužení nad Buffalem, navíc přihrál na vítězný gól. Anaheim s Lukášem Dostálem v brance rozstřílel Floridu 7:3. Daniel Vladař pomohl Philadelphii k vítězství nad Montrealem 5:4 po samostatných nájezdech.
Zacha se prosadil v početní převaze ve 38. minutě. Nejdříve hledal přihrávkou spoluhráče před brankou, ti ale nedokázali překonat gólmana Islanders Ilju Sorokina.
Vzápětí se puk vrátil k českému útočníkovi, který se z pravé strany trefil do odkryté branky a vyrovnal na 2:2. Zacha dal třetí gól v sezoně.
Pastrňák se pak jedenáctou asistencí v ročníku podepsal v 56. minutě pod vyrovnání na 3:3.
Od levého mantinelu nahodil puk zadovkou před branku a na konci akce byl Rus Marat Chusnutdinov, jenž potom v nájezdech rozhodl i o bodu navíc pro Boston. Bruins vyhráli čtvrtý zápas v řadě.
Nečas přihrál v čase 13:51 na přesilovkovou trefu Victora Olofssona a Colorado vyrovnalo na 1:1. Pro českého útočníka to byla devátá asistence v sezoně.
Švéd Olofsson se v utkání prosadil ještě jednou, vítězný gól dal Ross Colton, bývalý hráč Lightning. Tampa Bay se sice zásluhou Braydena Pointa dostala na dostřel, ale vyrovnat nedokázala. Avalanche se ziskem 21 bodů vévodí celé NHL.
Dostál proti úřadujícím vítězům Stanley Cupu z Floridy zastavil 18 střel a inkasoval třikrát.
První hattrick v NHL dal jednadvacetiletý útočník Anaheimu Cutter Gauthier, který posbíral v zápase čtyři body. Ducks vyhráli počtvrté v řadě.
Vladař si v Montrealu připsal 16 zákroků. Flyers vedli po osmi minutách už 3:0. Jenže domácí s gólmanem Jakubem Dobešem na střídačce skóre ve druhé třetině otočili na 4:3.
Zápas poslal do prodloužení v 51. minutě Nikita Grebjonkin, který vstřelil svůj první gól v NHL. V nájezdech byl jediným úspěšným exekutorem Trevor Zegras.
Hokejisté Vegas zdolali Detroit 1:0 gólem Ivana Barbašova z 34. minuty. Tomáš Hertl vyslal na branku Red Wings dvě střely.
Do sestavy Edmontonu se po dvouzápasové odmlce vrátil David Tomášek, jeho tým prohrál v Dallasu 3:4 po samostatných nájezdech. Za Stars nenastoupil Radek Faksa, jenž se potýká se zraněním.
Minnesota s obráncem Davidem Jiříčkem zvítězila nad Nashvillem 3:2 v prodloužení. Predators vyrovnali 0,3 sekundy před koncem řádné hrací doby, když skóroval Steven Stamkos. V nastaveném čase rozhodl Marcus Johansson.
Výsledky NHL:
NY Islanders - Boston 3:4 po sam. nájezdech (0:0, 2:2, 1:1 - 0:0)
Branky: 34. a 46. Horvat, 26. Duclair - 56. a rozhodující nájezd Chusnutdinov (na první Pastrňák), 33. Arvidsson, 38. Zacha. Střely na branku: 32:27. Diváci: 15.585. Hvězdy zápasu: 1. Chusnutdinov (Boston), 2. Horvat (NY Islanders), 3. Swayman (Boston).
Buffalo - Utah 1:2 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)
Branky: 48. Östlund - 44. Schmaltz, 61. Keller (Vejmelka). Střely na branku: 18:35. Vejmelka odchytal za Utah 60:41 minut, inkasoval jednu branku z 18 střel a úspěšnost zákroků měl 94,4 procenta. Diváci: 16.202. Hvězdy zápasu: 1. Lyon, 2. Östlund (oba Buffalo), 3. Keller (Utah).
Montreal - Philadelphia 4:5 po sam. nájezdech (0:3, 4:0, 0:1 - 0:0)
Branky: 24. a 34. K. Dach, 25. Suzuki, 36. Děmidov - 2. a 8. Brink, 8. York, 51. Grebjonkin, rozhodující nájezd Zegras. Střely na branku: 20:42. Vladař odchytal za Philadelphii 64:55 minut, inkasoval čtyři branky z 20 střel a úspěšnost zákroků měl 80 procent. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Zegras (Philadelphia), 2. Děmidov, 3. K. Dach (oba Montreal).
NY Rangers - Carolina 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Branky: 14. Ehlers, 38. S. Walker, 59. Jarvis. Střely na branku: 25:32. Diváci: 17.147. Hvězdy zápasu: 1. Kočetkov, 2. Ehlers, 3. Reilly (všichni Carolina).
Dallas - Edmonton 4:3 po sam. nájezdech (0:2, 1:0, 2:1 - 0:0)
Branky: 30. a 49. Rantanen, 53. Heiskanen, rozhodující nájezd W. Johnston - 4. Podkolzin, 8. Draisaitl, 48. McDavid. Střely na branku: 27:26. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. W. Johnston (oba Dallas), 3. McDavid (Edmonton).
Minnesota - Nashville 3:2 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)
Branky: 11. Kaprizov, 37. Buium, 64. M. Johansson - 26. Matthew Wood, 60. Stamkos. Střely na branku: 25:34. Diváci: 16.253. Hvězdy zápasu: 1. M. Johansson, 2. Gustavsson (oba Minnesota), 3. Stamkos (Nashville).
Colorado - Tampa Bay 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
Branky: 14. a 25. Olofsson (na první Nečas), 26. Colton - 2. Kučerov, 44. Point. Střely na branku: 33:24. Diváci: 18.071. Hvězdy zápasu: 1. Olofsson, 2. Colton (oba Colorado), 3. Point (Tampa Bay).
Vegas - Detroit 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Branka: 34. Barbašov. Střely na branku: 34:24. Diváci: 18.025. Hvězdy zápasu: 1. Schmid, 2. Barbašov, 3. Saad (všichni Vegas).
Anaheim - Florida 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)
Branky: 4., 16. a 36. C. Gauthier, 38. Nesterenko, 52. Trouba, 54. Kreider, 55. Harkins - 11. Marchand, 26. Rodrigues, 31. Luostarinen. Střely na branku: 32:21. Dostál odchytal za Anaheim 59:45 minuty, inkasoval tři branky z 21 střel a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta. Diváci: 14.514. Hvězdy zápasu: 1. C. Gauthier, 2. Terry, 3. Nesterenko (všichni Anaheim).
Los Angeles - Winnipeg 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Branky: 18. Kempe, 55. Fiala, 60. Doughty. Střely na branku: 26:23. Diváci: 14.671. Hvězdy zápasu: 1. Kempe, 2. Kuemper, 3. Doughty (všichni Los Angeles).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Montreal
|13
|9
|1
|3
|48:41
|19
|2.
|Detroit
|14
|9
|0
|5
|44:42
|18
|3.
|Boston
|15
|8
|0
|7
|49:51
|16
|4.
|Toronto
|13
|7
|1
|5
|47:47
|15
|5.
|Tampa Bay
|13
|6
|2
|5
|37:36
|14
|6.
|Ottawa
|13
|6
|2
|5
|48:51
|14
|7.
|Buffalo
|13
|5
|4
|4
|38:40
|14
|8.
|Florida
|13
|6
|1
|6
|34:41
|13
Metropolitní divize:
|1.
|New Jersey
|13
|9
|0
|4
|46:40
|18
|2.
|Pittsburgh
|14
|8
|2
|4
|49:40
|18
|3.
|Carolina
|12
|8
|0
|4
|44:32
|16
|4.
|Philadelphia
|13
|7
|1
|5
|38:35
|15
|5.
|Columbus
|12
|7
|0
|5
|40:36
|14
|6.
|NY Islanders
|13
|6
|2
|5
|43:46
|14
|7.
|NY Rangers
|14
|6
|2
|6
|31:34
|14
|8.
|Washington
|12
|6
|1
|5
|31:29
|13
Západní konference:
Centrální divize:
|1.
|Colorado
|14
|8
|5
|1
|50:37
|21
|2.
|Winnipeg
|13
|9
|0
|4
|45:33
|18
|3.
|Utah
|13
|9
|0
|4
|44:35
|18
|4.
|Dallas
|13
|7
|3
|3
|37:39
|17
|5.
|Nashville
|15
|5
|4
|6
|39:51
|14
|6.
|Chicago
|13
|5
|3
|5
|39:38
|13
|7.
|Minnesota
|14
|5
|3
|6
|40:51
|13
|8.
|St. Louis
|13
|4
|2
|7
|37:53
|10
Pacifická divize:
|1.
|Anaheim
|12
|8
|1
|3
|48:37
|17
|2.
|Vegas
|12
|7
|3
|2
|40:32
|17
|3.
|Seattle
|12
|6
|4
|2
|33:33
|16
|4.
|Los Angeles
|14
|6
|4
|4
|40:44
|16
|5.
|Edmonton
|15
|6
|4
|5
|46:48
|16
|6.
|Vancouver
|14
|7
|0
|7
|40:45
|14
|7.
|San Jose
|13
|4
|3
|6
|42:53
|11
|8.
|Calgary
|14
|3
|2
|9
|31:48
|8