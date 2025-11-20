"Musel jsem se smát." Extraliga žije sporem posledních finalistů

Ve fotbale pokladníkův sen, v hokeji noční můra. Název stejný, realita snad nemůže být rozdílnější: Liga mistrů. České ambice skončily v osmifinále, Sparta i Kometa Brno se loučily venkovními debakly.
"Bohužel, dokud se nenajde silný ekonomický partner, bude to soutěž až za extraligou," říká Václav Nedorost, který Ligu mistrů zažil jako hráč i manažer. "Před sezonou je to výborná příprava, pak už se hlavně snažíte vyhnout zranění," dodává upřímně.
Zklamaní mohou být fanoušci, ale frustraci projevili i zástupci Pardubic. S Brnem se v dobré víře dohodli na odložení zápasu, a pak sledovali Kometu hrající v sestavě s juniory. "Proč jsme pomáhali?" ptali se Východočeši.
Přístup brněnských mistrů později razantně vysvětlil v klubovém rozhovoru majitel Libor Zábranský, který by se účasti mezi evropskou elitou nejraději úplně zřekl. A rovnou si vyřídil účty i s Dynamem.
"Musel jsem se smát," baví se Nedorost sporem finalistů z posledního ročníku. "Libor hájí Kometu, a v mnoha věcech s ním souhlasím. Pro menší kluby může být finanční zátěž Ligy mistrů až neúnosná. A s Pardubicemi vyostřil rivalitu, což mám rád," říká v Bagu.
Společně s bývalým hokejistou Patrikem Štefanem a moderátorkou Terezou Kubíčkovou proberou i další témata. Zastaví se například u ostrých zákroků sparťanského obránce Davida Němečka, nejtrestanějšího muže extraligy.
"Určitě má u rozhodčích na zádech terč, sledují ho a vylučují. Zároveň každý zákrok na hlavu je extrémně nebezpečný a do hokeje absolutně nepatří. Když jde do souboje s tím, že je to padesát na padesát, hrozí velké zranění," nepochybuje Štefan.
"Navíc u Němečka to není poprvé ani podruhé," připomíná Kubíčková historii disciplinárních trestů urostlého obránce. "Na Spartě mu opakují, ať se poučí a zbytečně neriskuje. Jenže měnit styl hry je těžké - má roli tvrdého hráče, tak ji plní," dodává Nedorost.
Trio se věnuje i prodloužení smlouvy útočníka Jakuba Lauka v Pardubicích. Čím je pro tým prospěšný? Jak těžké je přecházet z NHL do extraligy? A proč si ho Východočeši chtěli pojistit s předstihem?
V téměř hodinové epizodě padne řeč i na "hradecké povstání". "Pro mě je to šok, největší překvapení sezony. Nečekal jsem to," přiznává Nedorost. "Už se nemůžu dočkat play off," nadšeně vykřikne Štefan při pohledu na vyrovnanou tabulku.