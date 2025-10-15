Lední hokej

Křičeli na něj, aby šel sbírat bavlnu. První černoch v NHL odpověděl hokejem

před 2 hodinami
Willie O'Ree navždy změnil svět NHL, když v roce 1958 nastoupil jako první hráč tmavé pleti. Překonal předsudky, výsměch i téměř slepé oko.
Willie O'Ree
Willie O'Ree | Foto: K.C. Alfred / Zuma Press / Profimedia

Willie O'Ree, první hokejista tmavé pleti v NHL, slaví dnes (15. října) devadesátiny. Do slavné soutěže nastoupil v lednu 1958 v dresu Bostonu Bruins. Při premiéře slavil triumf nad Montrealem 3:0.

O'Ree na ledě změnil historii. Na dalšího černošského hráče si ale NHL počkala až do roku 1974, kdy Washington Capitals draftovali Mika Marsona.

"Fanoušci na mě křičeli, posílali mě zpět na jih a ptali se, proč nesbírám bavlnu. Mně to ale bylo jedno, chtěl jsem prostě hrát hokej," vzpomínal později O'Ree. V NHL odehrál dvě sezony, celkem 45 zápasů a vstřelil čtyři góly.

V roce 2003 získal cenu Lestera Patricka za přínos americkému hokeji. O pět let později byl jmenován Členem Řádu Kanady. Až po konci kariéry přiznal, že byl během aktivní hry téměř slepý na jedno oko.

V listopadu 2018 byl uveden do hokejové Síně slávy v Torontu. Dnes žije v kalifornském Berkeley.

Před třemi lety mu tehdejší americký prezident Joe Biden udělil Zlatou medaili Kongresu za přínos hokeji a rovnosti. O'Ree se stal prvním hráčem v historii NHL, který toto ocenění obdržel.

Mezi lety 1958 a 1991 se v NHL objevilo jen 18 hráčů tmavé pleti. Vývoj v jiných zámořských soutěžích byl jiný. Například v MLB skončila segregace už v roce 1947, kdy Jackie Robinson nastoupil za Brooklyn Dodgers. Otevřel tak cestu stovkám dalších hráčů.

Jeden ze čtyř gólů, které Willie O'Ree v NHL dal:

 
