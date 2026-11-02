Vždyť hrozí celé Evropě, nechápe Švéd návrat Rusů. Legenda vyzývá Čechy: Vyjádřete se

Páteční stanovisko Sportovního arbitrážního soudu CAS o návratu Rusů do mezinárodního hokeje způsobilo obrovský otřes. Podle několika švédských osobností je potřeba bojkotovat mistrovství světa, pokud by tam měla startovat reprezentace země válčící na Ukrajině. Ačkoliv švédský svaz se takto ostře nevymezil.
„Rozhodnutí CAS nás nesmírně zklamalo. Naším postojem je, že Rusko se v současné situaci nemůže účastnit mezinárodních šampionátů,“ uvedl šéf švédského hokeje Anders Larsson.
Odmítl však možnost, že by svaz švédské národní týmy na turnaje s Rusy neposlal.
„Musíme respektovat demokraticky přijatá rozhodnutí - v tomto případě soudních orgánů. Bojkot není cesta vpřed,“ prohlásil.
Ruští hokejisté se na mezinárodní scéně představili naposledy na olympiádě v Pekingu. Jen několik dní poté začal prezident Vladimir Putin invazi na Ukrajinu, válka trvá už déle než čtyři a půl roku.
Od jejího začátku až doteď byli Rusové odstaveni mimo mezinárodní turnaje - oficiálně z bezpečnostních důvodů.
V pátek ale sportovní soud v Lausanne rozhodl, že Mezinárodní hokejová federace IIHF nepodpořila bezpečnostní obavy dostatečnými důkazy, a s okamžitou platností umožnil Rusům návrat.
K bojkotu vyzvaly na rozdíl od Larssona jiné švédské osobnosti.
„Byla to hned moje první myšlenka, měli bychom MS bojkotovat,“ řekl bývalý hvězdný obránce Nicklas Lidström. Podle svých slov nedokázal zprávu v první chvíli vůbec vstřebat a pochopit.
„Pokud budou na MS Rusové, Švédsko by se účastnit nemělo. Tečka,“ reagoval i generální manažer švédského klubu Djurgarden Niklas Wikegard.
„Rusové škodí celé Evropě, nejen Ukrajině. Pokud je znovu vezmete na milost, všechny ty řeči o tom, jak je držet stranou, byly k ničemu,“ doplnil.
Trenér týmu Växjö Björn Hellkvist zašel ve svém vyjádření pro deník Expressen ještě dál.
„Je to příšerné rozhodnutí, neuvěřitelně hloupé. Rusové klepou na hranici s Pobaltím a vyhrožují lidem zleva i zprava, posílají drony do Polska,“ rozebíral.
„Pokud bychom jeli na turnaj, kde bude hrát Rusko, ztratil bych respekt k hokejovému svazu i k celému Švédsku,“ konstatoval Hellkvist.
Nejbližším šampionátem, na kterém by se Rusko teoreticky mohlo představit, je MS juniorů, jež v Kanadě odstartuje tradičně 26. prosince. A dva mladí švédští reprezentanti se k tématu vyjádřili.
„Doufám, že se to rozhodnutí ještě změní. Bylo by zvláštní, kdyby se vzhledem k tomu, co se ve světě děje a jak se chovají, mohli Rusové zúčastnit,“ řekl útočník Theo Stockselius.
„Kdybychom šampionát bojkotovali, možná by to pochopil i zbytek světa. Na druhou stranu chceme hrát sport, který milujeme. Je to složité,“ komentoval 19letý útočník Milton Gästrin.
Ostatně ve Švédsku byly o víkendu na ligových zápasech k vidění i fanouškovské transparenty vyzývající k bojkotu šampionátů.
V sousedním Finsku se nechal slyšet zase Otto Rauhala, kapitán mistrovské Tappary Tampere, že pokud by se v budoucnu objevil v nominaci reprezentace, proti Rusku hrát nebude.
Rauhalu i Lidströma ocenil za jejich postoje bývalý český útočník a reprezentant Jiří Hrdina.
„Tleskám a stále čekám na vyjádření některého z našich aktivních borců. Doufám, že se někdo přidá a řekne nahlas to, co by zaznít mělo. Dokud Rusko vede válku, nemá na MS co dělat,“ napsal na sociální síti X.
„Jsme jednoznačně proti tomu, aby Rusové nastoupili na MS. Morálka by měla být silnější než sport,“ prohlásil v pátek prezident českého svazu Alois Hadamczik. Zároveň naznačil, že další postup by měli Češi koordinovat právě se Švédy a Finy.
Jednoznačně se již vyjádřila česká sázková společnost Tipsport, jež je oficiálním sponzorem šampionátu.
„Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu je skandální, nepochopitelné a morálně naprosto neospravedlnitelné. Rusko vraždí na Ukrajině, vede hybridní válku proti celému demokratickému světu a soud umožní jeho hokejistům hrát na světovém šampionátu, zatímco ukrajinští hokejisté umírají při obraně země před ruskými agresory,“ napsal Tipsport v prohlášení.
„Putinův režim hokej považuje za svou výkladní skříň a je Kremlem plně podporován. Věříme v co nejrozhodnější reakci národních svazů i IIHF. Stanovisko Tipsportu je od začátku ruské agrese jednoznačné: patříme k největším firemním podporovatelům Ukrajiny, nevypisujeme kurzy na KHL ani jiné ruské a běloruské soutěže a rozhodně se nechystáme vypisovat ani kurzy na ruskou reprezentaci. Stejně tak si neumíme představit, že by u zápasů s Ruskem na MS byla naše reklama - ani na ledě ani v televizních přenosech,“ doplnila společnost z Berouna.
Mezinárodní hokejová federace IIHF bude rozhodnutí o Rusech řešit už na dnešním mimořádném jednání své Rady.
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