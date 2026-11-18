Je to už definitivní, nebo pořád ne? Jaromír Jágr v pondělním rozhovoru pro deník Sport sice konec kariéry napevno neoznámil, ale mnoha svými větami naznačil, že už do žádného soutěžního utkání nenaskočí. Nejnovější zprávu o legendárním hokejovém útočníkovi rozebrali i v zámoří.
„Těžko říct, jestli byl někdy nějaký hokejista více ‚cool‘ než Jágr. V tom možná vězí důvod, proč mohl hrát hokej i po padesátce, aniž by to komukoliv připadalo naprosto šílené,“ napsal v komentáři Josh Yohe z online deníku The Athletic.
„Čelí odchodu do důchodu, ale jeho jedinečný šmrnc přetrvává,“ nadepsal svůj článek.
Ani jeho redakční kolega Chris Johnston nereferoval přímo o Jágrově konci. „V 54 letech je Jágr konečně připravený kariéru uzavřít,“ vyložil si slova ikonické osmašedesátky.
Jágr v rozhovoru pro Sport prohlásil, že „vyždímal tělo do poslední kapičky“ a „nemá absolutně problém“ s tím, že už neodehraje žádný zápas.
„Kdybych opravdu chtěl, dávalo by mi to smysl nebo bych měl motivaci, tak se to dá. Ale mně už to smysl nedává,“ přidal útočník stále registrovaný jako hráč Kladna, za které ovšem naposled nastoupil loni 21. prosince v Liberci.
Promluvil také o rozlučce na ledě. Tu si představuje v podobě dvou utkání – v Čechách a na Moravě – nejlépe příští rok v srpnu.
Americký novinář Yohe, který se ve svých textech věnuje primárně Pittsburghu, ve svém komentáři na Jágrových 38 sezon v profesionálním hokeji ještě jednou zavzpomínal.
„Už léta nám dodává pocit, že jsme o něco mladší. Je totiž pojítkem s časy, které už jsou dávno pryč,“ poznamenal.
„V peněžence nosil fotku Ronalda Reagana. Bryanu Trottierovi, který dělal Jágrovi v počátku jeho kariéry v NHL centra, je dnes sedmdesát. Když Jágr do Pittsburghu přišel, jeho účes mullet byl považován za něco celkem módního,“ vyjmenoval.
Už jako teenager získal Jágr první Stanley Cup, druhý dobyl hned o rok později. Králem Pittsburghu byl v té době Mario Lemieux, český živel byl podle Yoheho „princem“ či „zlým chlapcem“.
Jágrovy narozeniny se vysílaly v televizi. Když káral spoluhráče, aby před zápasy nechodili na večerní tahy, jeden z nich mu opáčil, že v baru minule potkal právě jeho. „No, pro velkého Jágra platí jiná pravidla,“ řekl mu údajně hokejista z Hnidous s úsměvem.
Když český fenomén prozradil, že miluje čokoládové tyčinky KitKat, fanoušci je začali ve velkém odesílat poštou do pittsburské arény.
„Komentátor Penguins Mike Lange musel během zápasu vyhlásit, ať s tím fanoušci přestanou. Byly to totiž tisícovky ‚kitkatek‘, které na halu přicházely. Vymklo se to kontrole,“ psal Yohe.
„Stejně jako Jágrovo řízení. Drobnosti jako rychlostní limity ho příliš nezajímaly a sbíral obrovské množství pokut. Už ve dvaceti přišel o řidičák,“ podotkl žurnalista.
Mnozí si v 90. letech a na přelomu milénia mysleli, že Jágr bude hráčem Penguins navždy. Po 11 sezonách však vyměnil Pittsburgh za Washington a později nastupoval v NHL za dalších sedm týmů.
„Pittsburgh si své hvězdy rád hýčká, vždyť pouhá představa Sidneyho Crosbyho nebo Jevgenije Malkina v jiném dresu vyvolává u mnohých příznivců pocit nevolnosti,“ zmínil Yohe.
„Ale možná bylo dobře, že Jágr z Penguins odešel. Jeho přítomnost byla darem a mohla ji zažít téměř třetina klubů v soutěži. Byl to přírodní úkaz, který hned několik generací považuje za legendu,“ dodal.
Zkraje loňského roku Jágr prodal většinový podíl kladenského klubu podnikateli Tomáši Drastilovi a teď si podle svých slov užívá života, ve kterém nemá žádné pracovní povinnosti.
„Mám malou chvíli si dělat věci, kdy já chci. Jak já chci. Je to hezké, ale vidím, že to nejde dělat dlouho. Člověk pak ztrácí disciplínu, která je v životě hrozně důležitá,“ řekl nejlepší Evropan v dějinách NHL deníku Sport.
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