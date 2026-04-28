Přeskočit na obsah
Benative
28. 4. Vlastislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

„Vydrbal" se soudruhy, doktoři mu dávali 20 procent. Svéráz Fryčer hrál i žil naplno

Ondřej Zoubek
Převážně v 80. letech minulého století prožil kariéru, o které se malým hokejistům v Československu nesnilo. Unikl ze zamčené země, válel za Toronto, a proto je i dnes větší legendou v Kanadě než doma. Připomeňte si příběh bouřlivého útočníka a trenéra Miroslava Fryčera, od jehož smrti včera uplynulo přesně pět let.

Reklama
Předchozí
123459
Pokračovat

Dětský sen a vítkovický titul

Vítkovičtí hokejisté v roce 1981, mistři ČeskoslovenskaFoto: X / HC Vítkovice Ridera

Ani malý Miroslav Fryčer nesnil o NHL. Když ze školní lavice v Karviné vyhlížel ven, fascinoval ho místní hokejista Jaroslav Motyčka, který po cestě na trénink den co den četl noviny. Toho chtěl Fryčer dosáhnout, hrát za Karvinou a mít „pohodový" život. Nakonec tuto metu dalece překonal.

Narodil se v Opavě, ale bruslit se díky angažmá otce Jaromíra naučil v Záhřebu. Pak vyrůstal v Karviné a postupně začal hrát hokej za Vítkovice, kde si všimli jeho obrovského talentu. Získal stříbro z evropského šampionátu osmnáctek i z mistrovství světa dvacítek.

Už v necelých sedmnácti letech vstřelil za Vítkovice v československé nejvyšší soutěži hattrick, což je dodnes rekord. A v roce 1981 dokráčel s ostravským klubem k jeho dosud poslednímu titulu. V té sezoně byl nejproduktivnějším hráčem týmu a předčil další legendy jako Ladislava Svozila, Františka Černíka či Miloše Říhu.

Na týmové fotografii stojí Fryčer v horní řadě třetí zprava.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Nejnovější
Zahraničí / Ilustrační snímek / Soud / Obviněný / Odsouzený / Pouta

Za pokus o zapálení brněnské synagogy dostal mladík sedm let vězení

Za pokus o zapálení brněnské synagogy v lednu 2024 Krajský soud v Brně uložil obžalovanému mladíkovi sedm let vězení. Trest dostal za pokus o teroristický útok, pokus o vraždu a další skutky. Další dva roky vězení soud muži následně uložil za podporu propagace terorismu.

Povinné čipování koček i větší ochrana mazlíčků. EU schválila nová pravidla

Evropský parlament ve Štrasburku schválil nová pravidla, jejichž cílem je zlepšit ochranu psů a koček a zajistit jejich identifikaci. Jde o první normu na úrovni EU, která se věnuje chovu, umístění zvířat a zacházení s kočkami a psy, zavádí povinnou identifikaci pomocí mikročipů a registraci v propojitelných národních databázích.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama