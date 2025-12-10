Vydařený Pastrňákův návrat, Boston i díky němu slaví výhru. Pečetil ji Zacha

Daniel Vladař přispěl 17 zákroky k vítězství Philadelphie 4:1 nad San Jose a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.
Další český gólman Jakub Dobeš inkasoval třikrát ze 14 střel a byl střídán při prohře Montrealu 1:6 s Tampou Bay.
Pastrňák, který vynechal kvůli zranění pět utkání, mohl v 59. minutě skórovat, ale při hře bez brankáře St. Louis trefil zpoza útočné modré čáry jen tyč.
Havířovský rodák následně vybojoval puk a výhru Bostonu zpečetil Zacha, který bodoval počtvrté v řadě (3+2).
Asistenci si připsal Pastrňák také ve 33. minutě u gólu na 1:1. Po jeho zakončení u pravé tyčky vznikl závar a z dorážky vyrovnal Fraser Minten, který v utkání skóroval dvakrát. Dvě branky vítězů dal i Mark Kastelic.
Oba góly St. Louis vstřelil Robert Thomas, který otevřel skóre a na začátku třetí třetiny vyrovnal na 2:2.
Vladař inkasoval jen ve 12. minutě, ve které zakončil rychlou souhru Collin Graf do odkryté branky a dal první gól zápasu.
Vývoj utkání otočili trefami Christian Dvorak, Carl Grundström, Noah Cates a Travis Konecny. Český gólman si připsal pátou výhru z posledních šesti startů.
Dobeš za góly nemohl. Při prvních dvou brankách jej překonali shodně z úniku Brayden Point a Pontus Holmberg
V 18. minutě se po závaru prosadil z pravého kruhu Nikita Kučerov a český gólman už zůstal od druhé třetiny na střídačce.