Lední hokej

Vydařený Pastrňákův návrat, Boston i díky němu slaví výhru. Pečetil ji Zacha

Sport ČTK Sport, ČTK
před 1 hodinou
David Pastrňák se vrátil po dvou týdnech do sestavy hokejistů Bostonu a dvěma asistencemi pomohl týmu k výhře 5:2 v St. Louis. Po jeho přihrávce uzavřel skóre Pavel Zacha.
Hokejisté Bostonu slaví gól v síti St. Louis.
Hokejisté Bostonu slaví gól v síti St. Louis. | Foto: Reuters

Daniel Vladař přispěl 17 zákroky k vítězství Philadelphie 4:1 nad San Jose a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Další český gólman Jakub Dobeš inkasoval třikrát ze 14 střel a byl střídán při prohře Montrealu 1:6 s Tampou Bay.

Pastrňák, který vynechal kvůli zranění pět utkání, mohl v 59. minutě skórovat, ale při hře bez brankáře St. Louis trefil zpoza útočné modré čáry jen tyč.

Havířovský rodák následně vybojoval puk a výhru Bostonu zpečetil Zacha, který bodoval počtvrté v řadě (3+2).

Asistenci si připsal Pastrňák také ve 33. minutě u gólu na 1:1. Po jeho zakončení u pravé tyčky vznikl závar a z dorážky vyrovnal Fraser Minten, který v utkání skóroval dvakrát. Dvě branky vítězů dal i Mark Kastelic.

Oba góly St. Louis vstřelil Robert Thomas, který otevřel skóre a na začátku třetí třetiny vyrovnal na 2:2.

Vladař inkasoval jen ve 12. minutě, ve které zakončil rychlou souhru Collin Graf do odkryté branky a dal první gól zápasu.

Vývoj utkání otočili trefami Christian Dvorak, Carl Grundström, Noah Cates a Travis Konecny. Český gólman si připsal pátou výhru z posledních šesti startů.

Dobeš za góly nemohl. Při prvních dvou brankách jej překonali shodně z úniku Brayden Point a Pontus Holmberg

V 18. minutě se po závaru prosadil z pravého kruhu Nikita Kučerov a český gólman už zůstal od druhé třetiny na střídačce.

 
Mohlo by vás zajímat

Zděšení kvůli nezvyklému hřišti na OH: Hokejisté z Evropy budou mít potíže

Zděšení kvůli nezvyklému hřišti na OH: Hokejisté z Evropy budou mít potíže

Boston v úžasu, na Pastrňákově místě září přehlížený farmář. Jiný Čech tím trpí

Boston v úžasu, na Pastrňákově místě září přehlížený farmář. Jiný Čech tím trpí

Byl jsem klaun, říká Janecký. V Česku se dočkal ocenění, které už získal ve Finsku

Byl jsem klaun, říká Janecký. V Česku se dočkal ocenění, které už získal ve Finsku

Hertl gólem zavelel k obratu a stal se druhou hvězdou zápasu

Hertl gólem zavelel k obratu a stal se druhou hvězdou zápasu
hokej sport NHL Obsah

Právě se děje

před 6 minutami
"Jednička s pěti hvězdičkami," pochválil si Trump svou hospodářskou politiku
Zahraničí

"Jednička s pěti hvězdičkami," pochválil si Trump svou hospodářskou politiku

Americký lídr trvá na tom, že ekonomická politika jeho administrativy je efektivní. Z možných problémů viní exprezidenta Joea Bidena a demokraty.
před 24 minutami
Evropská unie přibrzdila. Nové emisní povolenky ETS2 odložila o rok
Zahraničí

Evropská unie přibrzdila. Nové emisní povolenky ETS2 odložila o rok

Emisní povolenky ETS2 se odkládají až na rok 2028. Evropská unie také chce do roku 2040 výrazně snížit emise skleníkových plynů.
před 59 minutami
S lístkem do tomboly za 100 eur můžete vyhrát Picassův obraz za více než milion eur
Výtvarné umění

S lístkem do tomboly za 100 eur můžete vyhrát Picassův obraz za více než milion eur

Tombolu pořádá aukční síň Christie's s podporou Picassovy rodiny a nadace.
před 1 hodinou
Šokovaný Zelenskyj po telefonátu z Washingtonu. Co všechno po něm Trump chce?
Zahraničí

Šokovaný Zelenskyj po telefonátu z Washingtonu. Co všechno po něm Trump chce?

Dvě hodiny měli v neděli Američané "lámat" po telefonu Zelenského, aby s jejich nabídkou souhlasil.
před 1 hodinou
Vydařený Pastrňákův návrat, Boston i díky němu slaví výhru. Pečetil ji Zacha
Hokej

Vydařený Pastrňákův návrat, Boston i díky němu slaví výhru. Pečetil ji Zacha

Český brankář Daniel Vladař přispěl 17 zákroky k vítězství Philadelphie 4:1 nad San Jose a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.
před 1 hodinou
Zděšení kvůli nezvyklému hřišti na OH: Hokejisté z Evropy budou mít potíže
Hokej

Zděšení kvůli nezvyklému hřišti na OH: Hokejisté z Evropy budou mít potíže

Vedle nedostavěného stadionu se před hokejovým turnajem pod pěti kruhy řeší také neobvyklé rozměry hřiště.
před 1 hodinou
Kevin by to tu nepoznal. Legendární dům ze Sám doma prošel radikální proměnou
Přehled
Magazín

Kevin by to tu nepoznal. Legendární dům ze Sám doma prošel radikální proměnou

Legendární dům z vánoční klasiky Sám doma prošel v posledních letech radikální proměnou – a fanoušci nejsou vůbec nadšení.
Další zprávy