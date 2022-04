Vsetín prožívá závan zlaté éry. Lapač zase odolává náporu, Pavelec si užil slivovici

Play off hokejové první ligy vrcholí, nejpozději za týden bude jasno o tom, kdo se střetne s Kladnem v baráži o extraligu. Vsetín bojuje ve finále s Jihlavou a ve městě mezi valašskými kopci je po letech pořádně znát nakažlivá sportovní vášeň. Možné soupeře pro Rytíře přijel na Lapač občíhnout také Ondřej Pavelec.

V prvním nedělním zápase uspěla hostující Dukla 4:2, pondělní drama dotáhl ke šťastnému konci Vsetín a vyhrál 5:4 v prodloužení. V sérii na čtyři vítězná utkání je vyrovnáno 1:1.

"Není to tak, že bychom si oddechli, chtěli jsme vést 2:0," konstatuje s úsměvem vsetínský jednatel Daniel Tobola. "Ale samozřejmě je to lepší než 0:2, podle očekávání je to vyrovnaná série," pokračuje.

Šestinásobný mistr Vsetín zmizel z extraligy v roce 2007, alespoň do druhé nejvyšší soutěže se vyškrábal o deset let později. Od té doby usiloval o finále marně, vyšlo to na čtvrtý pokus.

A zvýšený zájem o hokej je znát. "V neděli přišlo pět tisíc lidí, mumraj ve městě a kolem zimáku už byl obrovský. Je to připomínka titulových let, tehdy to tady přesně tak vypadalo," vzpomíná Tobola. "Na zimáku se nedalo příliš hýbat, radši stát celý zápas na místě," směje se.

Nedělní finále vidělo přímo na stadionu 5030 diváků, v pondělí jich přišlo 4020. Oficiální kapacita Lapače činí 5400 míst, byť v neděli to vypadalo na ochozech ze záběrů televize tak, že se tam nevleze už nikdo navíc.

"V 90. letech to byla opravdu hlava na hlavě, diváci stáli v dvojstupech za sebou. Takže i v neděli by se ještě nějaká stovka navíc vešla, lidé by mohli být blíže k sobě. Nějaký prostor pořád je," tvrdí jednatel klubu.

Odmítá, že by se kapacita dala nafukovat nad rámec. "Podle mě to nešlo ani v těch 90. letech, jsou to spíš legendy. A dnes už je vše elektronické, takže pokud systém vychrlí určitý počet vstupenek a řekne dost, tak je vyprodáno a už se nevytiskne nic," vysvětluje.

Úvodní zápasy ve Vsetíně viděl i bývalý reprezentační brankář Ondřej Pavelec, který přicestoval z Prahy s Jiřím Hudlerem. Někdejší útočník NHL v mládí za Vsetín hrál a dodnes je jeho velkým fanouškem.

"Jirka Hudler s námi žije celou sezonu, prožívá to. Je super, že se sem dostanou takové osobnosti, že se o Vsetínu zase mluví v souvislosti s hokejem," těší Tobolu. A podle rozhovoru pro klubový web si Pavelec návštěvu u Valachů náležitě vychutnal.

"Nějaká slivovice už byla a myslím, že to bude ještě zajímavé. Naštěstí nemusím nikam odjíždět a mohu si to tady užít se vším všudy," hlásil bývalý brankář Atlanty, Winnipegu a New York Rangers.

Zároveň si občíhl případné barážové soupeře pro "své" Kladno. "Moc bych to Vsetínu přál, série mezi ním a Kladnem by byla svátkem pro všechny fanoušky českého hokeje," dodal kladenský odchovanec.

Vsetín skončil v základní části druhý a ve čtvrtfinále play off narazil na pražskou Slavii, soupeře z předkola. V sérii na tří vítězství měl za stavu 1:2 v Edenu pořádně namále, ale vyhrál v prodloužení a potom zvládl i rozhodující bitvu. Semifinále s Prostějovem už prolétl poměrem 4:1.

Brankář Jakub Málek, draftovaný New Jersey, chytá s průměrem pod dva góly na zápas. V útoku drží vsetínské naděje Luboš Rob mladší, Vít Jonák, Daniel Klímek, Roman Vlach nebo Matouš Venkrbec. Skvělou statistikou jednoho bodu na utkání se chlubí obránce Jiří Říha.

Valaši dlouhodobě otevřeně mluví o postupových ambicích, podle Toboly by problém neznamenal ani stařičký stadion. "Zázemí pro hráče je nové, také komfort pro fanoušky je lepší než v minulosti. Město v posledních letech do stadionu investovalo, prošel rekonstrukcí," říká.

Zásadní povinností v případě postupu by bylo zabudování flexibilních výkyvných mantinelů. Zato jihlavský stadion půjde po skončení sezony k zemi a Dukla bude muset hrát dva roky jinde. Proto se na první pohled zdá, že motivace Jihlavy k postupu není tak velká.

"Máme cíl před sebou, nevymlouváme se, že nemáme rozpočet, hráče či stadion. Dokud nevyhrajeme extraligu a Ligu mistrů, pořád se můžeme dívat dopředu," tvrdí Tobola. "Ale zůstáváme nohama na zemi, Jihlava hraje velmi dobře, má silný tým, i ona chce vyhrát," podotýká.

O možné vedení 2:0 v sérii přišla Dukla v pondělí až v prodloužení, a to v oslabení třech proti pěti. Předtím v zápase v početní nevýhodě dokonce dvakrát skórovala. S výkonem sudího Roberta Čecha nebyla spokojena a pro další průběh play off ho vetovala.

"Patří to k play off, je to normální. Jsem rád, že ta série žije," komentuje Tobola. Dnes a v pátek se pokračuje na Horáckém stadionu v Jihlavě. Baráž proti odpočatému Kladnu pak odstartuje v neděli 17. dubna.