Telefonát, při kterém ho studil pot. Rittich rozebral chytání pod absolutní legendou

před 1 hodinou
Z čísel ho zajímají jen vítězství. Na střídačce mu šéfuje dětský idol Patrick Roy. Nemá strach udělat chybu a přesvědčuje, že do NHL patří. Speciálním hostem nové epizody podcastu Bago je brankář David Rittich.
Lanařili ho do Evropy. Místo toho si otevřel brankářskou kancelář už na své šesté adrese v NHL. David Rittich se rozhodl úřadovat z brankoviště týmu New York Islanders. "Byla to sázka na sebe samého, chtěli jsme zůstat v Americe," říká přesvědčeně.

Věří si. A má k tomu důvody. "Deset sezon a s výjimkou jedné jsi měl vždycky víc výher než porážek. To klobouk dolů," chválí Patrik Štefan, někdejší jednička draftu NHL a chlap, který americké sportovní prostředí poznal dokonale.

Zná tlak, který vytváří extrémní konkurence nejlepších hráčů. Každá chyba je zaznamenána, rozebírána. "Člověk si to nesmí pustit do hlavy. Když je zápas, existuje pro mě jenom zápas. Neřeším, co bylo a co bude," poví Rittich.

Prozradí zápasovou rutinu i to, proč není důležité, zda začíná v brankovišti nebo na střídačce. Připomene historku s brankářským kolegou Mikem Smithem, který mu ukázal, že chyby se stanou. A není třeba se v nich babrat.

"Mimochodem, Smith byl vždycky jako třetí obránce, neskutečná práce s holí," vzpomene i Štefan na někdejšího spoluhráče. "A já se od něj hodně naučil. Pokud dokážu patnáctkrát v zápase rozehrát od zadního mantinelu, pro moje beky to znamená o patnáct hitů méně," ví jihlavský odchovanec.

Moderátorka Tereza Kubíčková se ptá, jaké to je chytat pod absolutní brankářskou legendou. Trenérem Islanders je Patrick Roy. "Splněný sen. Každý ví, že byl mým idolem," usměje se Rittich, popíše vzájemný vztah a přidá příběh telefonátu, při kterém ho studil pot.

Roman Málek poznal Davida Ritticha jako extraligového nováčka, společně se sešli v Mladé Boleslavi. "Už tehdy ses nebál mluvit, říct v kabině názor a mělo to hlavu a patu," vzpomíná s otázkou, jak moc je v NHL důležitá komunikace.

"Mám nejlepší lístek na nejlepší hokej," směje se třiatřicetiletý účastník NHL All-Star Game ze sezony 2019/20. "Nevydržel bych být zticha, to není můj styl. Chci komunikovat, chci se bavit, nepotřebuji kolem sebe žádnou bublinu."

V Bagu toho výjimečný host prozradí mnohem víc. O slovech, která se mu v budoucnosti vrátila. O paralelní hokejové kariéře, místo brankoviště mohl hlídat modrou čáru. O změně výstroje, důležitosti správného agenta.

Popíše nadšení z nové jihlavské arény a vezme nás i do velmi osobní roviny. Prozradí, jaký sen by rád splnil bráchovi s autismem. Poslechněte si novou epizodu podcastu Bago se speciálním hostem Davidem Rittichem.

 
