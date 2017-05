Ovie, dej mi podpis. Hokejista Vrbata v NHL sbíral dresy hvězd, aby sportovci dál mluvili bez frází

před 13 minutami

Díky českému hokejistovi Radimu Vrbatovi už tři čtvrtě roku funguje server Bezfrází.cz odhalující osudy sportovců. Teď se rozhodl oblíbený projekt posunout dál pomocí podpory čtenářů. Zvolil odvážnou cestu, peníze na další příběhy vybírá přes crowdfunding a nabízí za to odměny. Je libo podepsané dresy hokejových hvězd NHL, nebo máte radši zážitky? Tak to si zkuste koupit salto s motokrosařem Petrem Pilátem.

Praha - "Vím, že moje nová smlouva v Arizoně může být klidně tou poslední, že konec je blízko. Víc než cokoliv chci být totiž dobrým otcem. Říkám si, že když mohl táta obětovat všechen svůj volný čas, aby nám vydělal na výstroj a učil nás žít aktivně, proč bych nemohl já obětovat rok nebo dva kariéry, abych mohl to samé předat svým dětem."

Hokejista Radim Vrbata nebyl prvním, který na webu Bezfrází.cz ukázal, že i úspěšný sportovec má své starosti a v hlavě těžká rozhodnutí.

Útočník Arizony a letos třetí nejproduktivnější Čech v NHL je ale mužem, který v pozadí celého projektu sám stojí. Spolu s extraligovým hokejistou Jakubem Koreisem je jeho investorem.

"Všude se hledají senzace, všude jsou výsledky. Ale nikdo nejde do hloubky, aby ukázal všechny sportovce jako normální lidi. Lidi, kteří mají starosti i radosti," říká Vrbata, proč se coby stále ještě aktivní sportovec během kariéry rozhodl investovat.

Zatímco on v NHL sázel góly, web Bezfrází z jeho peněz od listopadu chrlil příběhy, ze kterých často mrazí. Fotbalista Daniel Kolář zarazil otevřeným povídáním o smrti své manželky, basketbalistka Kateřina Elhotová o problémech s partnerem v těhotenství, skokan na lyžích Jakub Janda zase překvapil svým strachem z výšek.

Reakcí a dojmů čtenářů byl po tom všem plný internet, čtenost jednotlivých příspěvků se pohybovala mezi deseti až čtyřiceti tisíci. Přesto ale projekt nadále funguje bez vlastních příjmů.

"Jsme venku tři čtvrtě roku. Máme plán, kam projekt posouvat dál. Dali jsme do toho počáteční investici, ale už bychom pomalu chtěli, aby se to postavilo na vlastní nohy. Nechceme ale na stránkách otravné reklamy, aby nekazily požitek ze čtení," říká hokejista.

A proto teď peníze na další fungování projektu zkouší získat na internetu jinak, přímo od svých čtenářů. Přes crowdfundingovou službu HitHit (zde) si nastavil smělý cíl: Vybrat 600 tisíc korun. Zatím jich ale Bezfrází.cz vybralo jen 150 tisíc. Na to, splnit plán, má posledních devatenáct dní.

"Jsem zvědavý, jak to dopadne. Přemýšleli jsme, jak to pro lidi udělat co nejzajímavější, a chtěli jsme jim dát i odměny," říká hokejista, který proto už v průběhu sezony přiložil ruku k dílu. Na zápasových tripech s Arizonou Coyotes skupoval ve fanshopech soupeřů dresy jejich hvězd a ty pak prosil v zákulisí arén NHL o podpisy.

Teď je čtenářům Bezfrází nabízí.

Po dresu Tomáše Plekanace za deset tisíc korun se jen zaprášilo. K mání jsou ale pořád trika nejlepších hokejistů současnosti. Vlastnoručně podepsaný dres Connora McDavida (30 tisíc), Alexandra Ovečkina (30) anebo kapitána Pittsburghu Sidney Crosbyho.

"Snažil jsem se vybírat ty nejlepší hráče současnosti. Třeba to bude pro české fanoušky zajímavá věc. Zaručuju, že je to vlastnoručně podepsaný dres, ke kterému se jen tak nedostanou. Všem jsem za to osobně děkoval i na ledě při rozbruslení. A rychle jim vysvětlil, k čemu to mám," usmívá se Vrbata.

Těm, kterým hokejové relikvie nestačí, nabízí i zážitkové odměny. Můžete si zkusit salto na motorce s motokrosařem Petrem Pilátem, let v akrobatickém letadle s Petrem Kopfsteinem, anebo si třeba jen zatrénovat ping-pong s Petrem Korbelem.

Samozřejmě, když Vrbatovi s projektem finančně pomůžete.

"Naše počáteční investice byla na dva roky, takže když peníze nevybereme teď, nic se neděje. Začneme hledat další způsoby, jak projekt financovat a posouvat ho dál. Uvidíme, jaký bude mít ohlas, čtenost a jestli bude lidi dál zajímat," říká Vrbata.