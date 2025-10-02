Lední hokej

Voženílek dostal kritický zásah pukem. Reprezentačního útočníka čeká dlouhá pauza

ČTK ČTK
před 28 minutami
Reprezentačního útočníka Daniela Voženílka čeká dlouhá pauza od hokeje. Mistr světa z loňského domácího šampionátu, který je oporou Zugu ve švýcarské lize, má po zásahu pukem zlomenou kost v noze. Podle odhadu lékařů bude mimo hru šest až osm týdnů. O jeho zranění informoval klubový web.
Daniel Voženílek a Nikita Michajlis v zápase MS 2025 Česko - Kazachstán
Daniel Voženílek a Nikita Michajlis v zápase MS 2025 Česko - Kazachstán | Foto: Reuters

Devětadvacetiletý Voženílek odehrál ještě v úterý zápas v Bielu, nešťastný zásah kotoučem do oblasti nohy pod kotníkem ale měl podle webu inkasovat již během jednoho z duelů v průběhu minulého týdne. Závažnější zranění pak odhalila až podrobnější vyšetření v nemocnici v Zugu.

Voženílek byl v uplynulých třech letech stabilním článkem reprezentace a sezonu pokaždé končil účastí na světovém šampionátu. V minulé sezoně odehrál v základní části švýcarské ligy 48 utkání a připsal si 35 bodů za 16 branek a 19 asistencí, ve čtyřech zápasech vyřazovacích bitev přidal nahrávku. V tomto ročníku má z osmi startů na kontě gól a tři přihrávky.

 
