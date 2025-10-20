Lední hokej

Voráček strhl bouři, komentoval kontroverzní podpis. Jsi nula, píší mu

před 19 minutami
Bývalý český hokejista Jakub Voráček se zapojil do debaty o návratu Cartera Harta do NHL. Svým zdánlivě nevinným komentářem rozpoutal lavinu souhlasných, ale i ostře kritických reakcí.
Útočník Philadelphia Jakub Voráček
hokej, exhibice, Tým Voras - Tým Pasta, David Pastrňák, Jakub Voráček
hokej, exhibice, Tým Voras - Tým Pasta, Jakub Voráček
Robert Záruba a Jakub Voráček na MS 2024
hokej, NHL 2021/2022, Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins, Jakub Voráček, Jevgenij Malkin Zobrazit 9 fotografií

Kanadský brankář Hart dřív působil s Voráčkem ve Philadelphii. V klubu ale v předminulé sezoně dochytal.

Kvůli aféře s údajným sexuálním napadením si vzal volno, z něhož se stala absence do konce ročníku. Pak mu vypršela smlouva a novou nepodepsal.

Měl úplně jiné starosti. Čelil obvinění, že po oslavě titulu na juniorském MS 2018 zneužil na hotelovém pokoji v kanadském Londonu ženu.

Obviněni byli také čtyři jeho reprezentační spoluhráči - Michael McLeod, Cal Foote, Dillion Dube a Alex Formenton.

Soud však letos v červenci všech pět hokejistů zprostil viny.

Podle soudkyně Marie Carrocciaové byla výpověď ženy, která hráče obvinila, nedostatečně důvěryhodná.

Například měnila svou výpověď a zdůrazňovala, že byla v danou noc opilá, byť to nepotvrzují záznamy z baru a hotelu ani výpovědi ostatních. Hokejisté se hájili tím, že iniciátorkou sexuálního styku byla žena.

Několik týdnů po rozsudku rozhodla také NHL. O tom, že Hart a spol. mohou v zámořské lize od 1. prosince znovu nastupovat. A od 15. října podepsat smlouvu. 

Jako první se dohodl 27letý Hart, který v minulém týdnu podepsal zkušební kontrakt s Vegas, kde nastupuje i český útočník Tomáš Hertl. Kabina s příchodem bývalé jedničky Philadelphie souhlasila.

Našla se ale i fanynka Vegas, která do ochozů přišla s cedulí, že Harta v klubu nechce. Doplnila to politickým sloganem "believe women" (věřte ženám), podle něhož se výpovědi žen v kauzách sexuálního obtěžování nebo napadení mají brát za bernou minci. 

Na to na sociální síti X zareagoval Voráček, který se ptal, jestli se má věřit úplně všem ženám. V odkazu na populární vystoupení stand-up komika Billa Burra.  

Bývalý křídelník, který se nezdráhá komentovat společenské dění, do pátečního odpoledne nasbíral za svůj příspěvek téměř čtyři tisíce souhlasných srdíček.

Výjimkou ovšem nebyly ani velmi kritické reakce. "Voráček byl přeceňovaný simulant a měkký hráč, který se vezl díky Claudeu Girouxovi a nikdy nic nevyhrál. Není divu, že je to pořád nula," stálo v jedné z nich.

Této a dalším reakcím se čtvrtý nejproduktivnější Čech v historii NHL vysmál. 

"Neřekl jsem nic špatného," hájil se také. Nebo se tázal: "Vážně byste mohli s naprostou upřímností říci, že věříte všem lidem? Například všem mužům, ženám, mladším lidem, starším? Jak si můžete být tak jisti, že vše, co vám řekne jakákoliv žena, je pravda? To přece není možné."

Mnozí pak Voráčkův původní příspěvek komentovali na vlastním profilu, například novinář Ian Kennedy z časopisu The Hockey News.

"Je smutné vidět, jak bývalí hráči NHL jako Voráček využívají svou platformu k tomu, aby umlčeli oběti sexuálního násilí a zpochybňovali hlasy žen. Tento druh misogynie je hlavní příčinou toho, proč si hokejové prostředí vysloužilo a udržuje současnou reputaci," napsal Kennedy navzdory soudnímu rozsudku, podle kterého jsou Hart a spol. nevinní.

Došlo i na komentáře, které bývalému českému útočníkovi přály smrt.

Z pětice souzených hráčů podepsal novou smlouvu v NHL zatím jen Hart.

Foote a Dube jsou momentálně bez angažmá. První v minulé sezoně nastupoval za Liptovský Mikuláš, druhý za běloruský Minsk.

McLeod nyní hraje za Omsk v ruské KHL, Formenton působí ve švýcarské Ambri-Piottě.

