Krádež draftu, naprosté zvíře, zírají v zámoří na Čecha z extraligy

před 2 hodinami
Místo zámořské cesty do NHL prozatím volí tu českou. V domácí extralize nastupuje hokejový útočník Vojtěch Hradec za Mladou Boleslav. A i tak poutá za Atlantikem velkou pozornost.
Vojtěch Hradec na juniorském MS 2025
Vojtěch Hradec na juniorském MS 2025 | Foto: Profimedia

Draftem NHL prošel v roce 2024 až v předposledním, šestém kole. Na celkové 167. příčce po něm sáhl Utah. 

A už nedlouho poté se začalo zdát, že ligový nováček učinil parádní rozhodnutí.

Urostlý centr Hradec hned v nadcházející sezoně udělal další pokrok v mladoboleslavském áčku, nakoukl díky zájmu trenéra Radima Rulíka do seniorské reprezentace a ještě předtím zazářil na mistrovství světa dvacítek, kde mužstvu pomohl k bronzu, třetí medaili v řadě.

Nebyl nejproduktivnějším hráčem týmu ani jeho nejlepším střelcem, ale v sedmi kláních posbíral skvělých osm bodů (4+4) a v zámoří ho popisovali jako nejlepšího hokejistu českého výběru. Nastupoval do všech herních situací a úkoly plnil perfektně.

Skvělý dojem dělá i v této sezoně, kdy znovu hájí barvy Mladé Boleslavi. 

Když Steven Ellis z webu Daily Faceoff dával dohromady největší "krádeže" v pozdních kolech draftu za poslední léta, pro rok 2024 vybral právě Hradce.

"Každým dnem působí víc a víc jako hráč kalibru NHL," spustil o českém centrovi novinář zaměřený na mladé talenty. "Jeho produktivita mezi profíky se sice nemusí zdát oslnivá, ale hrát ve 20 letech 18 minut za zápas proti dospělým profesionálům, to se nedá přehlížet."

Hradec ve 22 extraligových zápasech vstřelil tři góly a na tři nahrál, ofenzivně tedy ještě nerozkvetl. S icetimem 17:58 je ale třetím nejvytěžovanějším útočníkem mančaftu, hraje přesilovky i oslabení. 

Na svůj věk vyniká i na buly, kde drží úspěšnost 52,48 procenta. Také zblokoval 24 střel, nejvíc z boleslavských forvardů.

"A před brankou je to naprosté zvíře. Je těžké jím nebýt, když měříte 192 centimetrů. S Hradcem prostě nejde jen tak cloumat. Líbí se mi i jeho defenzivní hra - zatne se a dává do toho všechno, před žádnou výzvou necouvne," doplnil Ellis.

Hradec zatím s Utahem nepodepsal nováčkovskou smlouvu. Pokud ale bude pokračovat v nastolené trajektorii, nabídku zřejmě dostane.

