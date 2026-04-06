Přeskočit na obsah
Benative
6. 4. Vendula
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

Vladař vychytal v NHL výhru, překonal ho pouze Zacha po asistenci Pastrňáka

ČTK

Daniel Vladař přispěl v NHL hokejistům Philadelphie 18 zákroky k výhře 2:1 v prodloužení nad Bostonem a byl zvolen třetí hvězdou zápasu. Překonal jej pouze Pavel Zacha po asistenci Davida Pastrňáka.

NHL: Boston Bruins at Philadelphia Flyers
Pavel Zacha v utkání proti PhiladelphiiFoto: REUTERS
Zacha se prosadil v úvodu třetí třetiny v přesilové hře. Vladař neudržel Pastrňákovu střelu a odražený puk u levé tyčky přistrčil Casey Mittelstadt českému útočníkovi, který trefou do odkryté branky vyrovnal.

„Podíval se na mě a pravděpodobně mohl sám zakončoval, ale přihrál mi,“ popsal Zacha jediný gól Bostonu.

Zachu, který prožívá nejproduktivnější sezonu v NHL, dělí už jen jeden gól, aby poprvé nastřílel i třicet branek v základní části. Pastrňákovi chybí tři body (29+68), aby počtvrté za sebou překonal stobodovou hranici.

Zápas rozhodl Porter Martone, jenž koncem března podepsal s klubem tříletý nováčkovský kontrakt. Ve věku 19 let a 161 dní je druhým nejmladším hráčem v historii NHL, který vstřelil svůj první gól v soutěži v prodloužení. Skóroval v přesilové hře pět na tři při vyloučení Pastrňáka a Charlieho McAvoye a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Druhou se stal Christian Dvorak, autor úvodní trefy z páté minuty.

Philadelphia vyhrála od olympijské přestávky 14 z 21 utkání a vyhoupla se poprvé od 12. ledna na postupové místo do play off. Ve vyrovnané tabulce Východní konference je osmá. Boston má o pět bodů více než Flyers a je šestý.

Přihrávkou podpořil Jaroslav Chmelař kanonádu New York Rangers, který doma deklasoval Washington 8:1.

Rangers si vypracovali klíčový náskok v prostřední třetině, ovládli ji 5:0 a odskočili Washingtonu na 6:1. Pátá branka padla po akci čtvrtého útoku. Chmelař zavezl puk do pásma, předal jej Noahu Labovi a ten našel u levé tyčky volného Adama Sýkoru. Slovenský útočník nezaváhal a skóroval poprvé v sedmém startu v NHL. Hlavním strůjcem výhry byl Will Cuylle se svým prvním hattrickem v soutěži.

„Došla nám šťáva,“ řekl trenér Washingtonu Spencer Carbery. Jeho svěřenci vyhráli čtyři z pěti předchozích zápasů a vrátili se do boje o play off. Po prohře ale vzrostla jejich ztráta na Philadelphi na tři body. Capitals zbývají čtyři zápasy do konce základní části. „Je to frustrující, protože jsme bojovali, abychom se dostali zpět do hry o play off. Stálo nás to hodně sil a dnes to na nás bohužel dolehlo,“ vysvětlil.

První hattrick v NHL dal v neděli také Robert Thomas a řídil výhru St. Louis 3:2 v Coloradu. Zápas rozhodl v 58. minutě gólem z brejku dva jednoho. Přečíslení bránil nezvykle Martin Nečas, který byl na ledě u všech tří inkasovaných branek. „Byl to vyrovnaný zápas. Musím se ještě podívat na poslední gól. Nevím, proč Marty zaskakoval v obraně. Je tvrdé, že jsme prohráli takovým způsobem,“ řekl lídr Colorada Nathan MacKinnon, který stejně jako Nečas nebodoval a byl na ledě u všech tří gólů.

Série výher Montrealu se zastavila na čísle osm. Kanadský klub nenašel recept na Jacoba Markströma, který vychytal první nulu v sezoně, a podlehl doma New Jersey 0:3. Brankář poražených Jakub Dobeš sledoval zápas ze střídačky.

Montreal vstupoval do zápasu s jistotou play off, poté co jim ji zaručila nedělní výhra Minnesoty 5:4 v Detroitu. Výhru Wild, kteří ztratili ve třetí třetině tříbrankový náskok, zařídil Kirill Kaprizov. Lídr týmu rozhodl gólem v 59. minutě, čímž završil hattrick. Red Wing jsou po prohře ve Východní konferenci desátí s dvoubodovou ztrátou na osmou Philadelphii a sedmou Ottawu, která porazila Carolinu 6:3.

Detroit - Minnesota 4:5 (1:0, 0:4, 3:1)

Branky: 2. A. Johansson, 48. Sandin-Pellikka, 52. Compher, 55. P. Kane - 22., 33. a 59. Kaprizov, 21. Boldy, 28. Tarasenko. Střely na branku: 22:20. Diváci: 17.892. Hvězdy zápasu: 1. Kaprizov (Minnesota), 2. Sandin-Pellikka (Detroit), 3. Boldy (Minnesota).

Pittsburgh - Florida 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)

Branky: 20. a 39. Rakell, 11. Söderblom, 17. Crosby, 44. Rust - 17. Schwindt, 55. Verhaeghe. Střely na branku: 23:31. Diváci: 17.028. Hvězdy zápasu: 1. Rakell, 2. Crosby, 3. Šilovs (všichni Pittsburgh).

Philadelphia - Boston 2:1 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)

Branky: 5. Dvorak, 63. Martone - 41. Zacha (Pastrňák). Střely na branku: 31:19. Daniel Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval jednu branku z 19 střel a úspěšnost zásahů měl 94,7 procenta. Diváci: 19.133. Hvězdy zápasu: 1. Martone, 2. Dvorak, 3. Vladař (všichni Philadelphia).

Ottawa - Carolina 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)

Branky: 29. a 47. B. Tkachuk, 8. Cozens, 9. Stützle, 43. Pinto, 60. Giroux - 6. Stankoven, 20. A. Svečnikov, 58. Hall. Střely na branku: 31:28. Diváci: 16.857. Hvězdy zápasu: 1. B. Tkachuk, 2. Stützle, 3. Greig (všichni Ottawa).

Montreal - New Jersey 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky: 11. Meier, 39. Glass, 57. Brown. Střely na branku: 18:20. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. Hischier (oba New Jersey), 3. J. Anderson (Montreal).

NY Rangers - Washington 8:1 (1:1, 5:0, 2:0)

Branky: 26., 29. a 60. Cuylle, 1. Sheary, 24. J.T. Miller, 34. Sýkora (Chmelař), 39. Fox, 44. Trocheck - 14. McMichael. Střely na branku: 32:21. Diváci: 17.325. Hvězdy zápasu: 1. Cuylle, 2. Zibanejad, 3. Fox (všichni NY Rangers).

Colorado - St. Louis 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky: 16. Kelly, 24. Burns - 13., 25. a 58. Thomas. Střely na branku: 28:28. Diváci: 18.101. Hvězdy zápasu: 1. Thomas, 2. Snuggerud (oba St. Louis), 3. Burns (Colorado).

Nejnovější
jaro, pocasi
jaro, pocasi
jaro, pocasi

Lady,With,A,Spoon,Of,Porridge,Smiling,At,Her,Husband
Lady,With,A,Spoon,Of,Porridge,Smiling,At,Her,Husband
Lady,With,A,Spoon,Of,Porridge,Smiling,At,Her,Husband

