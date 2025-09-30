Lední hokej

Vladař vychytal Pastrňáka, hvězda Bostonu ale zářila: Můžu dokázat velké věci

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Poprvé v přípravě před sezonou NHL nastoupil za Boston český hokejový útočník David Pastrňák, jeho asistence ale k výhře nepomohla.
David Pastrňák
David Pastrňák | Foto: Reuters

Philadelphia s Danielem Vladařem v brance porazila Bruins 3:2 po samostatných nájezdech.

Český gólman pomohl k vítězství 13 zákroky a třemi chycenými nájezdy. V závěrečném rozstřelu si poradil s pokusy Pastrňáka a Pavla Zachy i Caseyho Mittelstadta a výrazně se podepsal pod vítězství Flyers.

Pastrňák byl i přes prohru v dobrém rozpoložení.

"Upřímně, opravdu jsem si to užil. Mám za sebou dlouhé léto, takže jsem rád, že jsem zpět na ledě. Dnešek byl perfektní připomínkou toho, jak moc tuhle hru miluju. Potvrdil jsem si, že když se cítím jako dnes, tak dokážu spoustu věcí," řekl český útočník po zápase, v němž jako jediný hráč Bostonu získal dva kladné body ve statistice plus/minus.

Do prodloužení dovedl zápas také gólman New York Islanders David Rittich. V 61. minutě ho ale překonal Noah Laba, jenž v prodloužení městského derby rozhodl o výhře New York Rangers 3:2. Český brankář zakončil zápas s úspěšností zákroků lehce přes 84 procent.

"Necítil jsem se špatně, ale byly tam situace, které jsem mohl přečíst lépe. Na druhou stranu je dobře, že přišly v přípravě a ne v průběhu sezony. Věřím, že se to zlepší," připustil po zápase Rittich, jenž si podruhé v přípravě zachytal za jedničkou červnového draftu Matthewem Schaeferem.

"Je to skvělý hokejista, který dokazuje, že šel první po zásluze. Dneska sice nebodoval, ale předvedl skvělý návrat proti ujíždějícímu útočníkovi. Nikdo v klubu jeho volby nemůže litovat," řekl o mladém obránci český gólman.

Radko Gudas přispěl Anaheimu gólem k vítězství 3:2 nad San Jose. Český obránce si ve 28. minutě sjel mezi kruhy a z ideální pozice prostřelil Jakuba Škarka v brance Sharks.

Bek naskočil v přípravě do druhého duelu a zaznamenal první bod. Na Gudasův zásah o dvě minuty později navázal Frank Vatrano, jenž gólem na 3:0 uzavřel skvělou tříminutovku Ducks a vyhnal z branky gólmana Škarka.

Český brankář při svém předsezonním debutu zlikvidoval 13 střel a led opustil s úspěšností 81,3 procenta. V brance Ducks odchytal celý zápas Ville Husso, jenž dostal přednost před českým duem Lukáš Dostál, Petr Mrázek.

Přípravné zápasy před NHL:

Florida - Carolina 4:3 v prodl. (1:0, 1:2, 1:1 - 1:0)

Branky: 1. a 61. Studnicka, 30. Vilmanis, 49. Chorske - 35. Smith, 38. Nikišin, 53. Robidas.

New York Islanders - New York Rangers 2:3 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 22. Duclair, 52. DeAngelo - 6. Pärssinen, 24. Cuylle, 62. Laba. David Rittich odchytal za Islanders celý zápas, inkasoval tři branky z 19 střel a úspěšnost zákroků měl 84,3 procenta.

Boston - Philadelphia 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0)

Branky: 37. Kuraly (Pastrňák), 52. Geekie - 34. Cates, 40. Abols, rozhodující sam. nájezd Brink. Daniel Vladař odchytal za Calgary celé utkání, inkasoval dvě branky z 15 střel a úspěšnost zákroků měl 86,7 procenta.

Detroit - Pittsburgh 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky: 57. Shine - 4. Kindel, 25. Novak.

Seattle - Calgary 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 23. Catton - 32. a rozhodující sam. nájezd Gridin.

Anaheim - San Jose 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

Branky: 27. Gauthier, 28. Gudas, 30. Vatrano - 34. Regenda, 56. Gaudette. Jakub Škarek za San Jose odchytal 29 minut a 12 vteřin, inkasoval tři banky z 16 střel a úspěšnost zákroků měl 81,7 procenta.

 
hokej sport Obsah NHL David Pastrňák Boston Bruins

