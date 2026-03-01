Vladař dovolil Bostonu jediný gól, nahrál na něj Zacha

Daniel Vladař zastavil v NHL hokejistům Bostonu 26 střel, dovedl Philadelphii k domácí výhře 3:1 a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Na jediný gól poražených přihrál Pavel Zacha.
Martin Nečas bodoval i ve třetím utkání po olympijské přestávce a dvěma přihrávkami se podílel na vítězství Colorada 3:1 s Chicagem. Jakub Dobeš podpořil 27 zákroky výhru Montrealu 6:2 nad Washingtonem.
Vladař podržel tým zejména ve druhé třetině, v níž zlikvidoval všech šestnáct střel. Dvakrát se vytáhl proti zakončení Morgana Geekieho a poradil si s únikem Seana Kuralyho.
Na začátku třetí třetiny sice český gólman inkasoval, ale gól neplatil po trenérské výzvě kvůli postavení útočícího hráče v brankovišti.
Až poté začaly padat góly. Skóre otevřel ve 44. minutě Travis Konecny a zanedlouho zvýšil Jamie Drysdale. Vladaře připravil o čisté konto Charlie McAvoy, který si sjel z obrany na přihrávku před branku a s trochou štěstí přehodil beton českého gólmana.
Zacha si připsal asistenci za vyhrané vhazování. Výhru zpečetil při risku Bostonu bez gólmana Sean Couturier.
V dresu Bostonu vyšel David Pastrňák naprázdno. Vladař zneškodnil obě jeho střely. Na ledě byl český útočník u dvou inkasovaných branek.
Výhru Colorada řídil Cale Makar, který dvěma góly pomohl k obratu z 0:1 na konečných 3:1. U obou branek si připsal druhou asistenci Nečas, který si po olympijské přestávce připsal šest bodů (3+3) ve třech zápasech.
Vítězný gól Avalanche vstřelil ve 48. minutě z dorážky Gavin Brindley. Chicago vedlo trefou Connora Bedarda.
NHL:
NY Rangers - Pittsburgh 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)
Branky: 30. Zibanejad, 43. Raddysh, rozhodující sam. nájezd Trocheck - 3. Mantha, 22. Shea. Střely na branku: 25:33. Diváci: 17.889. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. Zibanejad, 3. Raddysh (všichni NY Rangers).
Philadelphia - Boston 3:1 (0:0, 0:0, 3:1)
Branky: 44. Konecny, 52. Drysdale, 60. Couturier - 54. McAvoy (Zacha). Střely na branku: 17:27. Daniel Vládař odchytal za Philadelphii celé utkání, inkasoval jeden gól z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 96,3 procenta. Diváci: 19.872. Hvězdy zápasu: 1. Vladař, 2. Konecny, 3. Dvorak (všichni Philadelphia).
San Jose - Edmonton 5:4 (3:1, 0:1, 2:2)
Branky: 9. Celebrini, 12. Misa, 18. Goodrow, 46. Wennberg, 50. Mukhamadullin - 15. Draisaitl, 40. Bouchard, 43. Frederic, 48. Walman. Střely na branku: 33:24. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Mukhamadullin (San Jose), 2. McDavid (Edmonton), 3. Misa (San Jose).
St. Louis - New Jersey 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Branky: 59. Bučněvič - 26. Meier, 40. Hamilton, 60. Hischier. Střely na branku: 26:33. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Meier, 2. Markström (oba New Jersey), 3. Bučněvič (St. Louis).
Columbus - NY Islanders 3:4 v prodl. (1:0, 2:3, 0:0 - 0:1)
Branky: 3. Lundeström, 24. Marchment, 39. Fantilli - 32. Lee, 32. Pageau, 38. Mayfield, 62. Holmström. Střely na branku: 30:26. Diváci: 18.925. Hvězdy zápasu: 1. Holmström (NY Islanders), 2. Werenski (Columbus), 3. Mayfield (NY Islanders).
Colorado - Chicago 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Branky: 40. a 59. Makar (na obě Nečas), 48. Brindley - 7. Bedard. Střely na branku: 35:15. Diváci: 18.152. Hvězdy zápasu: 1. Brindley, 2. Makar, 3. Blackwood (všichni Colorado).
Toronto - Ottawa 2:5 (1:1, 1:4, 0:0)
Branky: 3. Rielly, 34. W. Nylander - 24. a 37. Cozens, 34. a 36. Batherson, 11. Chabot. Střely na branku: 23:40. Diváci: 18.952. Hvězdy zápasu: 1. Cozens, 2. Batherson, 3. Chabot (všichni Ottawa).
Montreal - Washington 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
Branky: 1. a 15. Caufield, 33. Matheson, 37. Dach, 57. Suzuki, 59. Evans - 14. a 53. Ovečkin. Střely na branku: 25:29. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celé utkání, inkasoval dva góly z 29 střel a úspěšnost zásahů měl 93,1 procenta. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Suzuki (oba Montreal), 3. Ovečkin (Washington).
Tampa Bay - Buffalo 2:6 (0:4, 1:1, 1:1)
Branky: 37. James, 46. Hedman - 7. a 9. Norris, 6. Dahlin, 16. T. Thompson, 22. Metsa, 44. Tuch. Střely na branku: 38:35. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Dahlin, 2. Norris, 3. Metsa (všichni Buffalo).
Carolina - Detroit 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Branky: 15. Hall, 20. Aho, 23. Robinson, 43. Gostisbehere, 46. Blake - 39. Edvinsson, 40. P. Kane. Střely na branku: 36:29. Diváci: 18.571. Hvězdy zápasu: 1. Gostisbehere, 2. Hall, 3. Andersen (všichni Carolina).
Los Angeles - Calgary 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Branky: 36. Laferriere, 60. Kempe. Střely na branku: 37:29. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. A. Forsberg, 2. Laferriere, 3. Moore (všichni Los Angeles).
Dallas - Nashville 3:2 v prodl. (0:2, 1:0, 1:0 - 1:0)
Branky: 37. Johnston, 46. Bastian, 62. J. Robertson - 15. Bunting, 16. Stamkos. Střely na branku: 25:27. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. J. Robertson, 2. Johnston, 3. Bastian (všichni Dallas).
Seattle - Vancoouver 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Branky: 34. a 57. Eberle, 8. Dunn, 11. Stephenson, 52. Beniers - 29. Öhgren. Střely na branku: 25:28. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Eberle, 2. Stephenson, 3. Dunn (všichni Seattle).
