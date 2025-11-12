Lední hokej

Na střely 20:6. Liberec proti Olomouci rozpoutal nevídaný kolotoč, slaví i Vítkovice

před 1 hodinou
Hokejisté Vítkovic v předehrávce 23. kola extraligy porazili České Budějovice 4:2. Utkání obrátili ze stavu 1:2 třemi góly v závěrečné části hry. Liberec po třech prohrách zabral, porazil Olomouc 4:2.
Martin Beránek z Českých Budějovic (vlevo) a Joe Leahy z Vítkovic
Martin Beránek z Českých Budějovic (vlevo) a Joe Leahy z Vítkovic | Foto: ČTK

Vítkovice nastoupily bez elitních beků Kňažka se Zbořilem i druhého nejproduktivnějšího útočníka Hrivíka, ale stadion dostaly rychle do varu. Hned v první přesilovce poslal Kalus puk ve čtvrté minutě do českobudějovické sítě, jenže Jihočeši uspěli s trenérskou výzvou a rozhodčí po přezkoumání gól neuznali.

Hosté poté byli mírně nebezpečnější, ale vyložené šance zápas oboustranně postrádal. Až ve 22. minutě vyšel Jihočechům rychlý protiútok a Ordošovi stačilo na brankovišti po Harrisově nezištné přihrávce pouze včas přiložit hůl k ledu. Pětistý zápas v extralize oslavil gólem.

Ani úvodní branka ale nepřinesla zásadní průlom ve hře. Soubojový zápas byl i ve druhé části na gólové možnosti skoupý. Domácím se přesto podařilo v 34. minutě na defenzivu soupeře vyzrát a Yetmanovu bekhendovou přihrávku zblízka pohotově usměrnil za Westerholma Abdul.

Před koncem druhé části ale domácí zaváhali ve středním pásmu a budějovický brejk po podobné situaci jako u prvního gólu zakončil Ordoš. Tentokrát ale putoval puk do branky od jeho brusle a rozhodčí si platnost zásahu ověřovali u videa.

Vítkovičtí v třetím dějství zvýšili intenzitu i tlak na branku. Zdráhalovu dorážku v přesilovce Westerholm ještě odvrátil, ale vzápětí nenápadné Brůnovo nahození od modré čáry skončilo ve 48. minutě díky Kalusově teči v síti.

Domácí z další akce mohli otočit skóre, po Nellisově dorážce hosty zachránilo břevno. Ale jen na chvíli, protože v 51. minutě doklepl křížnou Abdulovu přihrávky u tyčky Yetman.

Motor při závěrečném náporu bez brankáře měl tlak i situace na vyrovnání, ale pak do prázdné branky inkasoval počtvrté.

Bleskový nástup Liberce

Hokejisté Liberce porazili v předehrávaném utkání 24. kola extraligy Olomouc 4:2. Bílí Tygři během úvodní třetiny promarnili dvoubrankový náskok, přesto zdolali Hanáky ve vzájemných duelech popáté za sebou a poskočili na osmé místo tabulky. Gól a nahrávku si v dresu vítězů připsal útočník Martin Faško-Rudáš.

Bílí Tygři, kteří stihli po reprezentační pauze ukořistit hned v neděli bod v předehrávce na ledě pražské Sparty, vstoupili do utkání na výbornou. První třetinu vyhráli na střely mezi tyčky drtivě 20:6 a rychle se dostali do dvoubrankového vedení.

Už po 50 sekundách se dostal po střele Faška-Rudáše k dorážce Filippi a zblízka přes Machovského beton otevřel skóre. Pro uzdravenou oporu Severočechů to byl ve druhém startu v sezoně první úspěšný zásah. V osmé minutě slavili domácí podruhé - při trestu Řezníčka si po menší skrumáži kolem brankoviště Machovského našel puk za zády olomouckého gólmana Faško-Rudáš a snadno zvýšil.

Následovala série vyloučení na obou stranách, skóre se ale nezměnilo. Na začátku 17. minuty přišlo s ohledem na průběh utkání jako blesk z čistého nebe snížení Hanáků. Krastenbergs naplno využil toho, že mu domácí nevěnují dostatečnou pozornost, nadechl se k sólu a prostřelil Kváču.

Uběhlo navíc jen 72 sekund a Fridrich vyrovnal. Snadno se dostal za Zileho záda a z kruhu překonal Kváču. Jen o minutu později zchladil radost Olomouce Čacho, když v souboji před Machovského brankovištěm sekl Sandberga a po kontrole sudích na videu musel s trestem na pět minut a do konce utkání do kabin. Hostům ale po chvilce ulehčil situaci menším trestem Pytlík.

Také ve druhé třetině se hrálo podle not libereckých hokejistů. Po Pytlíkově návratu dohrávali ještě dlouhou přesilovku, v jejím závěru se Machovský zapotil, ale zvládl udržet puk před čárou i po velkém závaru. Na začátku 26. minuty mohl zvýšit Sandberg, jenže Machovský si bližší tyčku dobře pohlídal.

Olomoučtí dlouho drželi rovnovážný stav, za což mohli děkovat především výborně chytajícímu Machovskému - poměr střel ve druhé části vyzněl 16:4 pro Bílé Tygry. Ve 39. minutě ale našel Zachar Jansu, který díky otočce setřásl Anděla a vrátil vedení na stranu domácích.

V úvodu třetího dějství fauloval Macuh a v početní výhodě mohl zvýšit Pytlík, jenže Machovský byl proti. Hosté museli být při manku o něco odvážnější, vítr z plachet jim ale sebral v 53. minutě Lenc povedenou tečí Zileho nahození.

V závěru pomohl Olomouci do tlaku faulem Galvas, ale ani přesilovka umocněná hrou bez gólmana už na výsledku nic nezměnila. Sedm sekund před koncem si ještě vyměnili pěstmi názory Zeman a Macuh.

Předehrávka 23. kola hokejové extraligy:

HC Vítkovice Ridera - Banes Motor České Budějovice 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 34. Abdul (Yetman, Nellis), 48. M. Kalus (Brůna, Řehák), 51. Yetman (Abdul, Leahy), 60. Hauser - 22. Ordoš (Harris, N. Olesen), 40. Ordoš (Harris). Rozhodčí: Kika, Mejzlík - Axman, Rožánek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 4278.

Vítkovice: Hrachovina - Port, Leahy, Brůna, Demel, Freibergs, Auvitu - Yetman, Nellis, Abdul - P. Zdráhal, M. Hanzl, Hladonik - Řehák, J. Šír, M. Kalus - Hauser, M. Přibyl, Lednický. Trenér: Varaďa.

České Budějovice: Westerholm - Pýcha, Jank, Vála, M. Doudera, Vráblík, Štencel, Kachyňa - Lantoši, M. Toman, M. Beránek - N. Olesen, Harris, Ordoš - A. Kubík, F. Přikryl, J. Koláček - P. Novák, Hoch, Kašlík. Trenér: Čihák.

Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Filippi (Faško-Rudáš, J. Pérez), 8. Faško-Rudáš (A. Musil, J. Pytlík), 39. F. Jansa (Zachar. T. Galvas), 53. Lenc (Zile) - 17. Krastenbergs, 18. Fridrich (O. Najman). Rozhodčí: Cabák, Ondráček - J. Svoboda, Hnát. Vyloučení: 4:5, navíc Čacho 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 3972.

Liberec: Kváča - R. Šimek, T. Galvas, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac - Sandberg, Weatherby, Lenc - Faško-Rudáš, Filippi, J. Pérez - J. Pytlík, A. Najman, A. Musil - Zachar, F. Jansa, Petrovský. Trenér: Kudrna.

Olomouc: Machovský - T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Hrádek, Řezníček, Rašner - Orsava, Nahodil, Kusko - Navrátil, Čacho, Krastenbergs - Matýs, O. Najman, Fridrich - Doktor, Macuh, Plášek - Anděl. Trenér: Róbert Petrovický.

1. Třinec 20 12 3 1 4 62:44 43
2. Sparta 23 10 3 1 9 67:56 37
3. Plzeň 20 10 2 3 5 45:35 37
4. Pardubice 21 10 2 2 7 65:50 36
5. Hradec Králové 20 9 4 0 7 54:44 35
6. Vítkovice 22 9 3 2 8 63:59 35
7. Brno 21 10 1 3 7 58:56 35
8. Liberec 22 10 0 4 8 56:56 34
9. České Budějovice 22 10 1 1 10 65:61 33
10. Olomouc 22 10 1 1 10 50:55 33
11. Karlovy Vary 20 8 1 2 9 50:54 28
12. Mladá Boleslav 21 6 2 1 12 41:53 23
13. Kladno 21 5 2 4 10 47:65 23
14. Litvínov 21 3 1 1 16 33:68 12
 
