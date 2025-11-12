Na střely 20:6. Liberec proti Olomouci rozpoutal nevídaný kolotoč, slaví i Vítkovice

Vítkovice nastoupily bez elitních beků Kňažka se Zbořilem i druhého nejproduktivnějšího útočníka Hrivíka, ale stadion dostaly rychle do varu. Hned v první přesilovce poslal Kalus puk ve čtvrté minutě do českobudějovické sítě, jenže Jihočeši uspěli s trenérskou výzvou a rozhodčí po přezkoumání gól neuznali.
Hosté poté byli mírně nebezpečnější, ale vyložené šance zápas oboustranně postrádal. Až ve 22. minutě vyšel Jihočechům rychlý protiútok a Ordošovi stačilo na brankovišti po Harrisově nezištné přihrávce pouze včas přiložit hůl k ledu. Pětistý zápas v extralize oslavil gólem.
Ani úvodní branka ale nepřinesla zásadní průlom ve hře. Soubojový zápas byl i ve druhé části na gólové možnosti skoupý. Domácím se přesto podařilo v 34. minutě na defenzivu soupeře vyzrát a Yetmanovu bekhendovou přihrávku zblízka pohotově usměrnil za Westerholma Abdul.
Před koncem druhé části ale domácí zaváhali ve středním pásmu a budějovický brejk po podobné situaci jako u prvního gólu zakončil Ordoš. Tentokrát ale putoval puk do branky od jeho brusle a rozhodčí si platnost zásahu ověřovali u videa.
Vítkovičtí v třetím dějství zvýšili intenzitu i tlak na branku. Zdráhalovu dorážku v přesilovce Westerholm ještě odvrátil, ale vzápětí nenápadné Brůnovo nahození od modré čáry skončilo ve 48. minutě díky Kalusově teči v síti.
Domácí z další akce mohli otočit skóre, po Nellisově dorážce hosty zachránilo břevno. Ale jen na chvíli, protože v 51. minutě doklepl křížnou Abdulovu přihrávky u tyčky Yetman.
Motor při závěrečném náporu bez brankáře měl tlak i situace na vyrovnání, ale pak do prázdné branky inkasoval počtvrté.
Bleskový nástup Liberce
Hokejisté Liberce porazili v předehrávaném utkání 24. kola extraligy Olomouc 4:2. Bílí Tygři během úvodní třetiny promarnili dvoubrankový náskok, přesto zdolali Hanáky ve vzájemných duelech popáté za sebou a poskočili na osmé místo tabulky. Gól a nahrávku si v dresu vítězů připsal útočník Martin Faško-Rudáš.
Bílí Tygři, kteří stihli po reprezentační pauze ukořistit hned v neděli bod v předehrávce na ledě pražské Sparty, vstoupili do utkání na výbornou. První třetinu vyhráli na střely mezi tyčky drtivě 20:6 a rychle se dostali do dvoubrankového vedení.
Už po 50 sekundách se dostal po střele Faška-Rudáše k dorážce Filippi a zblízka přes Machovského beton otevřel skóre. Pro uzdravenou oporu Severočechů to byl ve druhém startu v sezoně první úspěšný zásah. V osmé minutě slavili domácí podruhé - při trestu Řezníčka si po menší skrumáži kolem brankoviště Machovského našel puk za zády olomouckého gólmana Faško-Rudáš a snadno zvýšil.
Následovala série vyloučení na obou stranách, skóre se ale nezměnilo. Na začátku 17. minuty přišlo s ohledem na průběh utkání jako blesk z čistého nebe snížení Hanáků. Krastenbergs naplno využil toho, že mu domácí nevěnují dostatečnou pozornost, nadechl se k sólu a prostřelil Kváču.
Uběhlo navíc jen 72 sekund a Fridrich vyrovnal. Snadno se dostal za Zileho záda a z kruhu překonal Kváču. Jen o minutu později zchladil radost Olomouce Čacho, když v souboji před Machovského brankovištěm sekl Sandberga a po kontrole sudích na videu musel s trestem na pět minut a do konce utkání do kabin. Hostům ale po chvilce ulehčil situaci menším trestem Pytlík.
Také ve druhé třetině se hrálo podle not libereckých hokejistů. Po Pytlíkově návratu dohrávali ještě dlouhou přesilovku, v jejím závěru se Machovský zapotil, ale zvládl udržet puk před čárou i po velkém závaru. Na začátku 26. minuty mohl zvýšit Sandberg, jenže Machovský si bližší tyčku dobře pohlídal.
Olomoučtí dlouho drželi rovnovážný stav, za což mohli děkovat především výborně chytajícímu Machovskému - poměr střel ve druhé části vyzněl 16:4 pro Bílé Tygry. Ve 39. minutě ale našel Zachar Jansu, který díky otočce setřásl Anděla a vrátil vedení na stranu domácích.
V úvodu třetího dějství fauloval Macuh a v početní výhodě mohl zvýšit Pytlík, jenže Machovský byl proti. Hosté museli být při manku o něco odvážnější, vítr z plachet jim ale sebral v 53. minutě Lenc povedenou tečí Zileho nahození.
V závěru pomohl Olomouci do tlaku faulem Galvas, ale ani přesilovka umocněná hrou bez gólmana už na výsledku nic nezměnila. Sedm sekund před koncem si ještě vyměnili pěstmi názory Zeman a Macuh.
Předehrávka 23. kola hokejové extraligy:
HC Vítkovice Ridera - Banes Motor České Budějovice 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)
Branky a nahrávky: 34. Abdul (Yetman, Nellis), 48. M. Kalus (Brůna, Řehák), 51. Yetman (Abdul, Leahy), 60. Hauser - 22. Ordoš (Harris, N. Olesen), 40. Ordoš (Harris). Rozhodčí: Kika, Mejzlík - Axman, Rožánek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 4278.
Vítkovice: Hrachovina - Port, Leahy, Brůna, Demel, Freibergs, Auvitu - Yetman, Nellis, Abdul - P. Zdráhal, M. Hanzl, Hladonik - Řehák, J. Šír, M. Kalus - Hauser, M. Přibyl, Lednický. Trenér: Varaďa.
České Budějovice: Westerholm - Pýcha, Jank, Vála, M. Doudera, Vráblík, Štencel, Kachyňa - Lantoši, M. Toman, M. Beránek - N. Olesen, Harris, Ordoš - A. Kubík, F. Přikryl, J. Koláček - P. Novák, Hoch, Kašlík. Trenér: Čihák.
Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 1. Filippi (Faško-Rudáš, J. Pérez), 8. Faško-Rudáš (A. Musil, J. Pytlík), 39. F. Jansa (Zachar. T. Galvas), 53. Lenc (Zile) - 17. Krastenbergs, 18. Fridrich (O. Najman). Rozhodčí: Cabák, Ondráček - J. Svoboda, Hnát. Vyloučení: 4:5, navíc Čacho 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 3972.
Liberec: Kváča - R. Šimek, T. Galvas, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac - Sandberg, Weatherby, Lenc - Faško-Rudáš, Filippi, J. Pérez - J. Pytlík, A. Najman, A. Musil - Zachar, F. Jansa, Petrovský. Trenér: Kudrna.
Olomouc: Machovský - T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Hrádek, Řezníček, Rašner - Orsava, Nahodil, Kusko - Navrátil, Čacho, Krastenbergs - Matýs, O. Najman, Fridrich - Doktor, Macuh, Plášek - Anděl. Trenér: Róbert Petrovický.
|1.
|Třinec
|20
|12
|3
|1
|4
|62:44
|43
|2.
|Sparta
|23
|10
|3
|1
|9
|67:56
|37
|3.
|Plzeň
|20
|10
|2
|3
|5
|45:35
|37
|4.
|Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|5.
|Hradec Králové
|20
|9
|4
|0
|7
|54:44
|35
|6.
|Vítkovice
|22
|9
|3
|2
|8
|63:59
|35
|7.
|Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|8.
|Liberec
|22
|10
|0
|4
|8
|56:56
|34
|9.
|České Budějovice
|22
|10
|1
|1
|10
|65:61
|33
|10.
|Olomouc
|22
|10
|1
|1
|10
|50:55
|33
|11.
|Karlovy Vary
|20
|8
|1
|2
|9
|50:54
|28
|12.
|Mladá Boleslav
|21
|6
|2
|1
|12
|41:53
|23
|13.
|Kladno
|21
|5
|2
|4
|10
|47:65
|23
|14.
|Litvínov
|21
|3
|1
|1
|16
|33:68
|12