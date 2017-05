Vítkovice získaly exkluzivní posilu, z Plzně přichází útočník Lev

před 14 minutami

Hokejisty extraligových Vítkovic posílí reprezentační útočník Jakub Lev, který doposud hrál za Plzeň. Na severu Moravy podepsal šestadvacetiletý hráč víceletou smlouvu.

Ostrava - Jakub Lev strávil svůj dosavadní hokejový život v Plzni, nyní přichází na řadu změna. Reprezentační útočník se rozhodl přestoupit do Vítkovic.

"V Plzni jsem byl od šesté třídy a zažil jsem tam přechod přes juniory až do áčka. O Plzni nemůžu říct křivé slovo, ale změna k životu patří, měla by to být pozitivní věc, která mi pomůže a nakopne mě. Rozhodl jsem se, že to s hokejem zkusím jinde, a vybral si Vítkovice. Věřím, že mě to posune dál," uvedl Lev.

Plzeňský rodák získal v dresu Západočechů mistrovský titul v sezoně 2012/13. V uplynulé sezoně nasbíral v 63 zápasech včetně play off osmnáct branek a přidal 16 asistencí. "Počítám s tím, že budu mít stejný úkol, jaký jsem měl v Plzni, to znamená střílet góly, rozdávat přihrávky a celkově být platný pro tým," řekl Lev, který s reprezentací trénoval i v dějišti mistrovství světa, ale na konečnou soupisku se nakonec nedostal.

Lev je druhou výraznou posilou Vítkovic pro příští sezonu, již dříve ostravský klub potvrdil příchod slovenského reprezentanta Rastislava Deje z Hradce Králové. Po tříletém působení v zámořské juniorské soutěži WHL se do Vítkovic vrací i devatenáctiletý útočník Šimon Stránský.

"Už jsem před časem zmínil, že v otázce posilování kádru jsme šli cestou dodržení naší filozofie a koncepce s důrazem na zlepšení věcí, které nám dělaly v minulé sezoně problémy. Jakub Lev přesně zapadá do našeho herního pojetí, navíc je to bojovný typ, který umí být produktivní," uvedl hlavní trenér a generální manažer Jakub Petr.