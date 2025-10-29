Shore uhranul velkolepým návratem. Sparta tak zvládla dohrávku ve Vítkovicích

Svižný nástup do zápasu Sparta vzápětí podložila i gólem. Irvingova tečovaná střela od modré čáry už po 166 sekundách skončila v síťce za Hrachovinou a gól byl připsán Shorovi, jenž se do sestavy Pražanů vrátil po třítýdenní absenci zaviněné zraněním.
Rychlý gól rozvrhl karty pro zbytek první části, v níž hosté dominovali herně i střelecky. Jejich bruslení i forčekink se domácím zajídaly a Pražané měli několik dalších gólových situací. Tu největší po účinném napadání v osmé minutě měl Kousal, ale Hrachovinu zblízka neprostřelil.
Vítkovice se v první dvacetiminutovce prakticky neprosadily, zato do druhé části vlétly vyloženou Hauserovou šancí; jeho rána se však po sólu odrazila od obou tyček a vypadla zpět do hry. Sparta postupně znovu získala navrch, a to především svou aktivitou v útočném pásmu. Při vyloučení Nellise soupeře stiskla jako do kleští a obléhání Hrachovinovy brány zakončil z kruhu prudkou ranou bez přípravy opět Shore.
Pár sekund před koncem druhé části hosté snadno prošli středem hřiště, ale Řepíkovu ránu Hrachovina zlikvidoval. Řepík se do velké příležitosti probil i při vlastním oslabení v úvodu třetí třetiny, jenže znovu narazil na Hrachovinu. A tak se dočkal až na třetí pokus, když ve 45. minutě pohotově před gólmanem tečoval Lajunenovu ránu.
Pražané při tříbrankovém náskoku vypadali sebejistě, ale závěr si zkomplikovali: Kovář zaváhal při rozehrávce puku, kterého se zmocnil Lednický a deset minut před koncem snížil. Ostravané se mohli přiblížit ještě víc, ale v přesilovce Nellis zblízka puk do branky nedostal. Při power jim zbytky nadějí trefou do prázdné branky ze středního pásma vzal Chlapík.
Dohrávka 19. kola hokejové extraligy:
HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 50. Lednický (Hauser) - 3. Shore (Irving, P. Kousal), 32. Shore (M. Špaček), 45. Řepík (Lajunen, Dzierkals), 58. Chlapík (M. Špaček, Horák). Rozhodčí: Obadal, Stano (SR) - Axman, Rampír. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 8006.
Vítkovice: Hrachovina - Freibergs, Auvitu, Kňažko, Leahy, J. Zbořil, Demel, Brůna - Řehák, Hrivík, Abdul - P. Zdráhal, Nellis, Kalus - Hladonik, M. Hanzl, Bambula - Hauser, M. Přibyl, Macias - Lednický. Trenér: Varaďa.
Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Sirota, Irving, Mašín, Němeček, Tomov, N. Seppälä - Hyka, Shore, P. Kousal - Horák, M. Špaček, Chlapík - Řepík, J. Lajunen, Dzierkals - M. Vitouch, Eberle, Raška. Trenér: J. Nedvěd.
|1.
|Třinec
|18
|12
|3
|1
|2
|59:36
|43
|2.
|Plzeň
|18
|9
|1
|3
|5
|39:31
|32
|3.
|Brno
|19
|10
|0
|2
|7
|51:49
|32
|4.
|Pardubice
|19
|8
|2
|2
|7
|53:45
|30
|5.
|Liberec
|19
|9
|0
|3
|7
|47:47
|30
|6.
|Olomouc
|19
|9
|1
|1
|8
|44:45
|30
|7.
|České Budějovice
|19
|9
|1
|0
|9
|57:51
|29
|8.
|Sparta
|20
|8
|2
|1
|9
|57:52
|29
|9.
|Hradec Králové
|18
|7
|4
|0
|7
|47:42
|29
|10.
|Vítkovice
|19
|7
|3
|2
|7
|54:52
|29
|11.
|Karlovy Vary
|19
|8
|1
|2
|8
|48:51
|28
|12.
|Kladno
|19
|5
|2
|4
|8
|43:55
|23
|13.
|Mladá Boleslav
|19
|5
|2
|1
|11
|38:49
|20
|14.
|Litvínov
|19
|3
|1
|1
|14
|30:62
|12