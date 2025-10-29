Lední hokej

Shore uhranul velkolepým návratem. Sparta tak zvládla dohrávku ve Vítkovicích

před 3 hodinami
Hokejisté Sparty v 19. kole extraligy zvítězili ve Vítkovicích 4:1 a v tabulce se posunuli se shodným bodovým ziskem na osmé místo před dnešního soupeře. Dva góly Pražanů vstřelil uzdravený kanadský útočník Devin Shore, dvě asistence zapsal Michael Špaček. Sparta porazila Vítkovice v této sezoně i potřetí, Ostravané v posledních pěti kolech utrpěli čtvrtou prohru.
Zprava Filip Chlapík ze Sparty a překonaný brankář Dominik Hrachovina z Vítkovic.
Zprava Filip Chlapík ze Sparty a překonaný brankář Dominik Hrachovina z Vítkovic. | Foto: ČTK

Svižný nástup do zápasu Sparta vzápětí podložila i gólem. Irvingova tečovaná střela od modré čáry už po 166 sekundách skončila v síťce za Hrachovinou a gól byl připsán Shorovi, jenž se do sestavy Pražanů vrátil po třítýdenní absenci zaviněné zraněním.

Rychlý gól rozvrhl karty pro zbytek první části, v níž hosté dominovali herně i střelecky. Jejich bruslení i forčekink se domácím zajídaly a Pražané měli několik dalších gólových situací. Tu největší po účinném napadání v osmé minutě měl Kousal, ale Hrachovinu zblízka neprostřelil.

Vítkovice se v první dvacetiminutovce prakticky neprosadily, zato do druhé části vlétly vyloženou Hauserovou šancí; jeho rána se však po sólu odrazila od obou tyček a vypadla zpět do hry. Sparta postupně znovu získala navrch, a to především svou aktivitou v útočném pásmu. Při vyloučení Nellise soupeře stiskla jako do kleští a obléhání Hrachovinovy brány zakončil z kruhu prudkou ranou bez přípravy opět Shore.

Pár sekund před koncem druhé části hosté snadno prošli středem hřiště, ale Řepíkovu ránu Hrachovina zlikvidoval. Řepík se do velké příležitosti probil i při vlastním oslabení v úvodu třetí třetiny, jenže znovu narazil na Hrachovinu. A tak se dočkal až na třetí pokus, když ve 45. minutě pohotově před gólmanem tečoval Lajunenovu ránu.

Pražané při tříbrankovém náskoku vypadali sebejistě, ale závěr si zkomplikovali: Kovář zaváhal při rozehrávce puku, kterého se zmocnil Lednický a deset minut před koncem snížil. Ostravané se mohli přiblížit ještě víc, ale v přesilovce Nellis zblízka puk do branky nedostal. Při power jim zbytky nadějí trefou do prázdné branky ze středního pásma vzal Chlapík.

Dohrávka 19. kola hokejové extraligy:

HC Vítkovice Ridera - HC Sparta Praha 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 50. Lednický (Hauser) - 3. Shore (Irving, P. Kousal), 32. Shore (M. Špaček), 45. Řepík (Lajunen, Dzierkals), 58. Chlapík (M. Špaček, Horák). Rozhodčí: Obadal, Stano (SR) - Axman, Rampír. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 8006.

Vítkovice: Hrachovina - Freibergs, Auvitu, Kňažko, Leahy, J. Zbořil, Demel, Brůna - Řehák, Hrivík, Abdul - P. Zdráhal, Nellis, Kalus - Hladonik, M. Hanzl, Bambula - Hauser, M. Přibyl, Macias - Lednický. Trenér: Varaďa.

Sparta: Jakub Kovář - Pysyk, Sirota, Irving, Mašín, Němeček, Tomov, N. Seppälä - Hyka, Shore, P. Kousal - Horák, M. Špaček, Chlapík - Řepík, J. Lajunen, Dzierkals - M. Vitouch, Eberle, Raška. Trenér: J. Nedvěd.

1. Třinec 18 12 3 1 2 59:36 43
2. Plzeň 18 9 1 3 5 39:31 32
3. Brno 19 10 0 2 7 51:49 32
4. Pardubice 19 8 2 2 7 53:45 30
5. Liberec 19 9 0 3 7 47:47 30
6. Olomouc 19 9 1 1 8 44:45 30
7. České Budějovice 19 9 1 0 9 57:51 29
8. Sparta 20 8 2 1 9 57:52 29
9. Hradec Králové 18 7 4 0 7 47:42 29
10. Vítkovice 19 7 3 2 7 54:52 29
11. Karlovy Vary 19 8 1 2 8 48:51 28
12. Kladno 19 5 2 4 8 43:55 23
13. Mladá Boleslav 19 5 2 1 11 38:49 20
14. Litvínov 19 3 1 1 14 30:62 12
 
