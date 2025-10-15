Lední hokej

Litvínov na dně. Mizérii prohloubil ostudným debaklem ve Vítkovicích

ČTK ČTK
před 4 minutami
Hokejisté Litvínova prohráli v 16. kole extraligy na ledě Vítkovic vysoko 2:8. Všechny góly domácích padly mezi 5. a 26. minutou.
Zleva Samuel Kňažko z Vítkovic a Michal Gut z Litvínova
Zleva Samuel Kňažko z Vítkovic a Michal Gut z Litvínova | Foto: ČTK

Připravujeme podrobnosti. 

Hokejová Tipsport extraliga - 16. kolo:

HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov 8:2 (5:1, 3:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Hrivík (Leahy, J. Zbořil), 8. Macias (Brůna), 9. Kalus (M. Hanzl), 10. Lednický (Macias, Hrivík), 13. Abdul (J. Zbořil), 23. Hauser (M. Přibyl, Lednický), 25. M. Hanzl, 26. Kňažko (Hauser, Lednický) - 18. Čajkovič (Jurčík), 57. Pištěk (O. Kaše). Rozhodčí: Kika, Obadal - Axman, Blažek. Vyloučení: 4:5, navíc Sukel 5 minut a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 4007.

Vítkovice: Hrachovina - J. Zbořil, Demel, Kňažko, Leahy, Port, Freibergs, Brůna - P. Zdráhal, Nellis, Abdul - Macias, Hrivík, Kalus - Hladonik, M. Hanzl, Bambula - Hauser, M. Přibyl, Lednický - od 21. navíc Řehák. Trenér: Varaďa.

Litvínov: Tomek (10. Čajan) - Czuczman, Baránek, Husinecký, Polášek, Gajdoš, Plutnar, Baláž - O. Kaše, Sukeľ, Koblasa - Hlava, Jícha, Hännikäinen - Pištěk, Jurčík, Maštalířský - Brož, Gut, Čajkovič. Trenér: Broš.

Tabulka:

1. Třinec 13 8 2 1 2 44:30 29
2. Brno 14 9 0 2 3 41:34 29
3. České Budějovice 14 9 0 0 5 48:31 27
4. Vítkovice 14 6 3 1 4 45:35 25
5. Plzeň 13 7 1 2 3 28:22 25
6. Pardubice 14 6 2 1 5 44:33 23
7. Liberec 14 7 0 1 6 32:35 22
8. Olomouc 13 6 0 1 6 29:33 19
9. Karlovy Vary 14 6 0 1 7 29:34 19
10. Sparta 14 5 1 0 8 38:37 17
11. Hradec Králové 13 3 4 0 6 31:33 17
12. Mladá Boleslav 14 4 1 1 8 27:38 15
13. Kladno 14 3 1 3 7 29:41 14
14. Litvínov 14 2 0 1 11 22:51 7
 
Mohlo by vás zajímat

Křičeli na něj, aby šel sbírat bavlnu. První černoch v NHL odpověděl hokejem

Křičeli na něj, aby šel sbírat bavlnu. První černoch v NHL odpověděl hokejem

Prázdná brána Čechům svědčí. První góly v sezoně takhle dali Hertl i Faksa

Prázdná brána Čechům svědčí. První góly v sezoně takhle dali Hertl i Faksa
0:57

Litvínov rozežírají i absurdní spory uvnitř. A vedení mlčí, mám strach, říká legenda

Litvínov rozežírají i absurdní spory uvnitř. A vedení mlčí, mám strach, říká legenda

"Jestli se to stane ještě jednou, jsem vyřízený." Jak Hertl prosil v NHL o výměnu

"Jestli se to stane ještě jednou, jsem vyřízený." Jak Hertl prosil v NHL o výměnu
hokej sport Obsah Hokejová Tipsport extraliga HC Vítkovice Ridera HC Verva Litvínov

Právě se děje

před 2 minutami
Magazín

Slepý fotograf. Gary v osmnácti přišel o zrak, jeho fotky teď mění pohled na svět

Slepý fotograf. Gary v osmnácti přišel o zrak, jeho fotky teď mění pohled na svět
Prohlédnout si 13 fotografií
Jak scénu viděl Gary, když pořizoval snímek.
Snímek z Garyho série Through Their Lens.
před 4 minutami
Litvínov na dně. Mizérii prohloubil ostudným debaklem ve Vítkovicích
Hokej

Litvínov na dně. Mizérii prohloubil ostudným debaklem ve Vítkovicích

Hokejisté Litvínova prohráli v 16. kole extraligy na ledě Vítkovic vysoko 2:8.
před 21 minutami
Siniaková se lámala smíchy se slavnou Tchajwankou. Ta pak krajance nepodala ruku
Tenis

Siniaková se lámala smíchy se slavnou Tchajwankou. Ta pak krajance nepodala ruku

Aktuální královna světové tenisové čtyřhry Kateřina Siniaková poprvé spojila síly s jinou deblovou ikonou: vítězkou devíti grandslamů Sie Šu-wej.
Aktualizováno před 49 minutami
"Turek? Neudržitelné," řekla Schillerová po dalším škraloupu. Ocenila krok policie
Domácí

ŽIVĚ
"Turek? Neudržitelné," řekla Schillerová po dalším škraloupu. Ocenila krok policie

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
před 49 minutami
Archiváři odhalili pravý význam Masarykova poselství. Mluvil k Benešovi, ne k národu
Domácí

Archiváři odhalili pravý význam Masarykova poselství. Mluvil k Benešovi, ne k národu

Masarykův "poslední dopis" si příští týden bude moct prohlédnout veřejnost ve výstavním sále Národního archivu v Praze.
před 1 hodinou
Prezidenta prosily, ať nejmenuje Turka a Macinku. Pak ale překvapily, koho samy volí
7:01
Domácí

Prezidenta prosily, ať nejmenuje Turka a Macinku. Pak ale překvapily, koho samy volí

Aktuálně.cz mluvilo s matkou a dcerou, které přinesly na besedu s prezidentem Petrem Pavlem protestní nápis. Video zachycuje i jejich dotaz na Pavla.
Aktualizováno před 1 hodinou
Moskva ostře proti Trumpovi. "Nejsme zemí na pokraji kolapsu," opáčil vicepremiér
Zahraničí

ŽIVĚ
Moskva ostře proti Trumpovi. "Nejsme zemí na pokraji kolapsu," opáčil vicepremiér

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy