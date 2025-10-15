Litvínov na dně. Mizérii prohloubil ostudným debaklem ve Vítkovicích

Připravujeme podrobnosti.
Hokejová Tipsport extraliga - 16. kolo:
HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov 8:2 (5:1, 3:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 5. Hrivík (Leahy, J. Zbořil), 8. Macias (Brůna), 9. Kalus (M. Hanzl), 10. Lednický (Macias, Hrivík), 13. Abdul (J. Zbořil), 23. Hauser (M. Přibyl, Lednický), 25. M. Hanzl, 26. Kňažko (Hauser, Lednický) - 18. Čajkovič (Jurčík), 57. Pištěk (O. Kaše). Rozhodčí: Kika, Obadal - Axman, Blažek. Vyloučení: 4:5, navíc Sukel 5 minut a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 4007.
Vítkovice: Hrachovina - J. Zbořil, Demel, Kňažko, Leahy, Port, Freibergs, Brůna - P. Zdráhal, Nellis, Abdul - Macias, Hrivík, Kalus - Hladonik, M. Hanzl, Bambula - Hauser, M. Přibyl, Lednický - od 21. navíc Řehák. Trenér: Varaďa.
Litvínov: Tomek (10. Čajan) - Czuczman, Baránek, Husinecký, Polášek, Gajdoš, Plutnar, Baláž - O. Kaše, Sukeľ, Koblasa - Hlava, Jícha, Hännikäinen - Pištěk, Jurčík, Maštalířský - Brož, Gut, Čajkovič. Trenér: Broš.
Tabulka:
|1.
|Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2.
|Brno
|14
|9
|0
|2
|3
|41:34
|29
|3.
|České Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4.
|Vítkovice
|14
|6
|3
|1
|4
|45:35
|25
|5.
|Plzeň
|13
|7
|1
|2
|3
|28:22
|25
|6.
|Pardubice
|14
|6
|2
|1
|5
|44:33
|23
|7.
|Liberec
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|8.
|Olomouc
|13
|6
|0
|1
|6
|29:33
|19
|9.
|Karlovy Vary
|14
|6
|0
|1
|7
|29:34
|19
|10.
|Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|11.
|Hradec Králové
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|12.
|Mladá Boleslav
|14
|4
|1
|1
|8
|27:38
|15
|13.
|Kladno
|14
|3
|1
|3
|7
|29:41
|14
|14.
|Litvínov
|14
|2
|0
|1
|11
|22:51
|7