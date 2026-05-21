Vidíme, jak moc špatné to může být, tepe expert sudí. Výslovnost Laršon ho udivuje

Omluvenka za Slovinsko byla sepsána rychle v duelu se Švédskem, podepsána výsledkem 4:3. Co čekat od Čechů na hokejovém šampionátu, co napověděly úvodní duely? O tom je nejnovější epizoda podcastu Bago. Nevyhne se ani severské výslovnosti a hodnocení rozhodčích.
Už by mohl sedět v manažerském křesle, místo toho se Václav Nedorost potí během natáčení nové epizody podcastu Bago v sedle stacionárního kola. Že by nakonec největší posilou Motoru pro příští sezonu byl právě dvojnásobný juniorský mistr světa?
„Hned bych si tě vzal do elektronické tužky!“ směje se na úvod nové epizody podcastu Bago bývalý brankář Roman Málek. „Nic nebude, formu potřebuju na letní tenis. Posily hledám na mistrovství,“ odpovídá bývalý útočník se zkušenostmi z NHL.
Podrobně sleduje všechna utkání, nejpozorněji pochopitelně ty české. „Můžeme překvapit, to mužstvo se mi líbí,“ říká velmi přesvědčeně. Optimismus mu nesebrala ani prohra se Slovinskem. „Nejsou to žádní nazdárkové a pro nás to byl spíš zápas blbec. Jsem rád, že všem kritikům hráči dali odpověď v zápase se Švédskem.“
Je cítit, že přehnané hanobení práce realizačního týmu se Nedorostovi nezamlouvá. „A viděl jsi, jak naloženo dostali Švédi? Překládal jsem si jejich weby po prohře s námi a to byla ještě daleko tvrdší kritika,“ ptá se Málek řečnickou otázkou.
Zdaleka žádná kritika hráčů se nemůže vyrovnat té, které musel čelit komentátor Robert Záruba po upravené výslovnosti švédských jmen. „Nikdy jsem ve Švédsku neslyšel, že by se takhle oslovovali,“ diví se i Málek.
„Kdo vás tedy zaujal?“ zajímá reportérku Terezu Kubíčkovou. „Tomáš Cibulka,“ vypálí někdejší extraligový mistr se Slavií rychlou odpověď se jménem českého beka. „Ten mi utekl,“ posteskne si Nedorost v žertu nad ztrátou obránce, který z Motoru míří do organizace Edmontonu.
Kdo ještě září? A kdo má limity? Kdo dostal novou roli? Jak si vedou gólmani? Proč seděl Matěj Blümel na tribuně? V čem je problém mizerných českých oslabení? To vše celá trojice během hodinového povídání rozebere.
„Největší zklamání jsou výkony rozhodčích,“ zazní během diskuse. „Pořád říkám, že si těch extraligových máme vážit. Stane se chyba, něco se nepovede, ale na mezinárodní scéně vidíme, jak moc špatné to může být,“ zamyslí se Málek. I to si můžete poslechnout v nové epizodě podcastu Bago na Aktuálně.cz.
