Video: Vegas otočilo zdánlivě nemožné. Hertl a spol. slavili historický obrat

Tomáš Hertl je zase o krok blíž největšímu úspěchu kariéry. Vegas zvládlo i druhý zápas finále Západní konference NHL na ledě Colorada, po dramatickém obratu vyhrálo 3:1 a v sérii vede už 2:0. Golden Knights přitom ještě necelých jedenáct minut před koncem prohrávali.
Colorado dlouho vypadalo lépe. Hrálo doma, tlačilo soupeře a po dvou třetinách drželo vedení 1:0. Jenže Vegas znovu ukázalo obrovskou psychickou odolnost, která tým zdobí prakticky celé play off. A také schopnost udeřit v rozhodujících chvílích.
Klíčovou postavou obratu se stal ruský útočník Ivan Barbašev. Nejprve vyrovnal a o necelé dvě a půl minuty později přidal i vítězný gól. Obě trefy připravil Jack Eichel, který odehrál další mimořádně dominantní večer.
Vegas během pouhých 127 sekund otočilo stav z 0:1 na 2:1 a domácí Colorado už nedokázalo odpovědět. Definitivní pojistku pak hosté přidali při power play do prázdné branky.
„V takových zápasech rozhodují maličkosti. Stačí jedna povedená akce a všechno se otočí,“ hodnotil po utkání Eichel, který zapsal gól a asistenci.
Americký útočník pokračuje v play off v mimořádné formě. Už ve svém 54. zápase za Vegas v bojích o Stanley Cup dosáhl hranice 60 bodů a stal se nejrychlejším hráčem klubové historie, kterému se to povedlo. V historických statistikách Golden Knights se zároveň dál posouvá mezi největší klubové hvězdy.
Barbašev se do historie zapsal zase jinak. Stal se teprve druhým hráčem Vegas, který v posledních deseti minutách zápasu play off vstřelil dva rozhodující góly. A jeho vítězná trefa patřila mezi vůbec nejpozdější obratové góly, jaké klub ve finále či semifinále konference zažil.
Tomáš Hertl tentokrát nebodoval. Český centr odehrál 13:23, vyslal jednu střelu na branku a znovu odvedl poctivou práci směrem dozadu. Vegas navíc stále těží z jeho důrazu před brankou i schopnosti držet puk v útočném pásmu.
Na opačné straně dál čeká na výraznější moment Martin Nečas. Český reprezentant nastoupil za Colorado přes 21 minut, dvakrát vystřelil, ale duel zakončil s bilancí minus dva. V celé sérii zatím zůstává bez bodu.
Hráči Avalanche přitom dlouho drželi velmi silnou statistiku. Když po dvou třetinách vedli, prakticky neprohrávali. Vegas ale jejich jistotu rozbilo. Golden Knights se stali vůbec prvním týmem celé sezony 2025/2026, který Colorado dokázal porazit po tom, co po čtyřiceti minutách prohrávalo.
Právě psychická odolnost může být jedním z rozhodujících faktorů celé série. Zatímco Colorado po ztraceném vedení viditelně znervóznělo, Vegas působilo i v kritických chvílích klidněji a zkušeněji.
„Nikdo v naší kabině nepanikařil. Věřili jsme, že šance přijde,“ řekl po utkání Barbašev.
Golden Knights navíc znovu potvrzují, že mají mimořádně silné třetí třetiny. Už počtvrté v letošním play off dokázali otočit zápas v závěrečné části hry, což je nový klubový rekord.
Pro Colorado je situace nepříjemná. Série se nyní stěhuje do Nevady a Avalanche budou potřebovat minimálně jedno venkovní vítězství. Jinak se sen o Stanley Cupu začne rychle rozplývat.
Vegas naopak cítí obrovskou šanci. Klub, který získal Stanley Cup v roce 2023, je po dvou venkovních výhrách v mimořádně komfortní pozici. A Tomáš Hertl může být velmi brzy součástí další velké hokejové pohádky.
Finále Západní konference play off NHL - 2. zápas:
Colorado - Vegas 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
Branky: 17. Colton - 52. a 59. Barbašov, 50. Eichel. Střely na branku: 30:25. Diváci: 18.147. Hvězdy zápasu: 1. Barbašov, 2. Hart, 3. Eichel (všichni Vegas). Stav série: 0:2.