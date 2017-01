před 40 minutami

Bitka Gratton vs. Bilčík | Video: Youtube

Netrvalo to dlouho a kanadský bijec ve službách Kladna Josh Gratton shodil rukavice. V utkání s Jihlavou ho k šarvátce vyzval Vítězslav Bilčík. Stalo se tak po tom, co bývalý hráč Viťazu Čechov tvrdě narazil na mantinel Filipa Dundáčka. Dlouhá a urputná bitka s množstvím tvrdých ran rozproudila fanoušky i hráče. Po jejím konci putovali oba kohouti do sprch, rozhodčí je totiž vyloučili do konce zápasu. Ten nakonec skončil lépe pro domácí Kladno, které vyhrálo 5:2.

autor: Sport | před 40 minutami

Související články