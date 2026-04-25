„Viděli jste, jak se mu smáli?“ Experti rozebírají zvrat v extraligovém finále

Krvavé šrámy v obličeji, výsměch soupeřů. A taky vzkaz do vlastní kabiny. Bojujeme! Kde byl začátek obratu nálady ve finále hokejové extraligy? Ve ztrátě pardubického vedení třetího duelu, nebo už v odvaze třineckého mladíka Petra Sikory. I o tom je nová epizoda podcastu Bago.
Předčasné byly řeči o předčasném finále. Nestačilo Pardubicím pro pohár porazit Spartu, musí skolit Třinec. A to není tak snadná mise, jak se mohlo podle výsledku prvních dvou zápasů zdát. Není to totiž vůbec snadná mise.
Po dvou domácích vítězstvích vedlo ve třetím zápase série Dynamo 4:1, tři minuty před koncem 4:2 a stejně prohrálo. „Mohlo být hotovo, není. Třinec ukázal pod Borisem Žabkou obrovskou sílu a tohle jsme ve finálové sérii chtěli vidět,“ raduje se bývalý útočník Václav Nedorost v nové epizodě podcastu Bago.
„Pardubice byly blízko vedení 3:0 na zápasy, ale výkonnostně to nebylo jednoznačné ani v prvních dvou utkáních,“ upozorňuje Patrik Štefan, někdejší jednička draftu NHL. „Všechno je v play off o momentech, které mohou změnit ráz každé série.“
Ta finálová bude pokračovat za stavu 2:2 v neděli v Pardubicích. Zajímavých momentů přinesla už nepočítaně. Je vyhrocená, nebezpečná a taky pohledná. Na co se bude vzpomínat jako na rozhodující chvíli?
Na zákrok Ondřeje Kacetla proti Romanu Červenkovi? V prodloužení zápasu číslo tři měl pardubický lídr odkrytou branku, vypálil do její horní poloviny a puk stejně zmizel v lapačce. Bylo to štěstí? Umění?
„Ondra Kacetl to udělal výborně! Šel tomu zákroku hodně naproti. Zůstal tělem nahoře, dostal na odkrytou stranu beton a lapačku,“ chválí Roman Málek, stále rekordman v počtu vychytaných nul v play off.
Démon mistrovských sezon Ocelářů se dostal zpátky do branky na úkor Marka Mazance. Má to logiku? Nebo je za střídáním brankářů nějaké zranění? Tak jako tak, Kacetl znovu stojí na svém místě. „A opravdu v obou těch zápasech vytáhl zákrok, který byl navíc,“ chválí Málek.
Moderátorka Tereza Kubíčková vrací hosty v hodnocení průběhu série ještě hlouběji do minulosti. „Jak jste viděli bitku Petra Sikory s Patrikem Poulíčkem?“ ptá se na pěstní výměnu, kterou kapitán poslední dvacítky opouštěl se zkrvaveným obličejem.
„U takové bitky se nikdo neptá, jak dopadla. Důležité je, že proběhla, byl to signál,“ poví Patrik Štefan a Václav Nedorost doplňuje: „Sikora ukázal odvahu, toho kluka budou mít v každém týmu rádi. Umí provokovat, neschovává se…“
A Roman Málek přidá ještě jeden postřeh. „Viděli jste, jak se mu při odchodu do kabin smáli Kuba Lauko a Miloš Kelemen? To už podle mě bylo navíc a i takovéhle věci vás mohou v průběhu série mrzet,“ varuje.
Kdo je favoritem? „Pod obrovským tlakem jsou Pardubice,“ shodují se všichni účastníci Baga a těší se, že bychom mohli sledovat další duel číslo sedm. Vy si můžete užít téměř hodinové povídání v plném znění, řeč se stočí i k systému baráže a skvělé reprezentaci hráčů do osmnácti let.
