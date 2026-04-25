25. 4. Marek
Reklama
Reklama
„Viděli jste, jak se mu smáli?“ Experti rozebírají zvrat v extraligovém finále

Krvavé šrámy v obličeji, výsměch soupeřů. A taky vzkaz do vlastní kabiny. Bojujeme! Kde byl začátek obratu nálady ve finále hokejové extraligy? Ve ztrátě pardubického vedení třetího duelu, nebo už v odvaze třineckého mladíka Petra Sikory. I o tom je nová epizoda podcastu Bago.

Petr Sikora, hokejista, sportovec, zranění, krev, potyčka, bitka
Petr Sikora po bitce na konci druhého finále Pardubice - TřinecFoto: ČTK
Reklama

Předčasné byly řeči o předčasném finále. Nestačilo Pardubicím pro pohár porazit Spartu, musí skolit Třinec. A to není tak snadná mise, jak se mohlo podle výsledku prvních dvou zápasů zdát. Není to totiž vůbec snadná mise.

Po dvou domácích vítězstvích vedlo ve třetím zápase série Dynamo 4:1, tři minuty před koncem 4:2 a stejně prohrálo. „Mohlo být hotovo, není. Třinec ukázal pod Borisem Žabkou obrovskou sílu a tohle jsme ve finálové sérii chtěli vidět,“ raduje se bývalý útočník Václav Nedorost v nové epizodě podcastu Bago.

„Pardubice byly blízko vedení 3:0 na zápasy, ale výkonnostně to nebylo jednoznačné ani v prvních dvou utkáních,“ upozorňuje Patrik Štefan, někdejší jednička draftu NHL. „Všechno je v play off o momentech, které mohou změnit ráz každé série.“

Ta finálová bude pokračovat za stavu 2:2 v neděli v Pardubicích. Zajímavých momentů přinesla už nepočítaně. Je vyhrocená, nebezpečná a taky pohledná. Na co se bude vzpomínat jako na rozhodující chvíli?

Reklama
Reklama

Na zákrok Ondřeje Kacetla proti Romanu Červenkovi? V prodloužení zápasu číslo tři měl pardubický lídr odkrytou branku, vypálil do její horní poloviny a puk stejně zmizel v lapačce. Bylo to štěstí? Umění?

„Ondra Kacetl to udělal výborně! Šel tomu zákroku hodně naproti. Zůstal tělem nahoře, dostal na odkrytou stranu beton a lapačku,“ chválí Roman Málek, stále rekordman v počtu vychytaných nul v play off.

Démon mistrovských sezon Ocelářů se dostal zpátky do branky na úkor Marka Mazance. Má to logiku? Nebo je za střídáním brankářů nějaké zranění? Tak jako tak, Kacetl znovu stojí na svém místě. „A opravdu v obou těch zápasech vytáhl zákrok, který byl navíc,“ chválí Málek.

Moderátorka Tereza Kubíčková vrací hosty v hodnocení průběhu série ještě hlouběji do minulosti. „Jak jste viděli bitku Petra Sikory s Patrikem Poulíčkem?“ ptá se na pěstní výměnu, kterou kapitán poslední dvacítky opouštěl se zkrvaveným obličejem.

Reklama
Reklama

„U takové bitky se nikdo neptá, jak dopadla. Důležité je, že proběhla, byl to signál,“ poví Patrik Štefan a Václav Nedorost doplňuje: „Sikora ukázal odvahu, toho kluka budou mít v každém týmu rádi. Umí provokovat, neschovává se…“

A Roman Málek přidá ještě jeden postřeh. „Viděli jste, jak se mu při odchodu do kabin smáli Kuba Lauko a Miloš Kelemen? To už podle mě bylo navíc a i takovéhle věci vás mohou v průběhu série mrzet,“ varuje.

Kdo je favoritem? „Pod obrovským tlakem jsou Pardubice,“ shodují se všichni účastníci Baga a těší se, že bychom mohli sledovat další duel číslo sedm. Vy si můžete užít téměř hodinové povídání v plném znění, řeč se stočí i k systému baráže a skvělé reprezentaci hráčů do osmnácti let.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Napětí vrcholí: zimní hry Milano–Cortina 2026 klepou na dveře
Lyžování v poušti se ruší. Středisko se stalo další obětí války proti Íránu

V Perském zálivu se nakonec pod širým nebem lyžovat nebude. Saúdská Arábie sice stavěla první venkovní lyžařské středisko v oblasti, ale plány v březnu přerušila. Ambiciózní projekt by zemi přišel na 38 miliard dolarů (skoro 800 miliard korun) a jeho stavba byla pravděpodobně přerušena kvůli izraelsko-americké válce proti Íránu a následné krizi na Blízkém východě.

Nově zvolený předseda lidovců Jan Grolich (uprostřed) ještě v závěru sjezdu vyzval v sobotu delegáty, aby veřejnost informovali o novém vedení strany. Na snímku zleva jsou člen předsednictva Václav Pláteník, 1. místopředseda Benjamin Činčila, členka předsednictva Monika Brzesková, předseda KDU-ČSL Jan Grolich, členka předsednictva Libuše Hubáčková a člen předsednictva František Talíř; Ostrava, 24. dubna 2026.
Lidovci podpořili Pavla a chtějí euro, odmítají tlak na veřejnoprávní média

Lidovci na závěr dvoudenního sjezdu v Ostravě vyjádřili v sobotu podporu prezidentu Petru Pavlovi. Dohodli se také na tom, že se nové vedení strany bude zasazovat o přijetí eura. Delegáti sjezdu zároveň odsoudili snahu vlády financovat Českou televizi a Český rozhlas ze státního rozpočtu, podle nich to omezí jejich nezávislost. Sjezd KDU-ČSL krátce po 12:30 ukončil Svatováclavský chorál.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama