Vicemistři ve skvělé formě. Třinec zůstává po třech kolech extraligy stoprocentní

Třinečtí hokejisté porazili v předehrávce 3. kola extraligy na svém ledě Plzeň 3:2 a naplno bodovali i potřetí v sezoně. Pod všechny góly domácího týmu se podepsal Andrej Nestrašil, který vyrovnal na 1:1 a 2:2 a přihrál na vítězný gól Miloši Romanovi.
Branky hostů vstřelili v první třetině Michael Danny Katic a Patrick Dylan MacPherson. Zápas kvůli zranění nedohrál domácí útočník Oscar Flynn.
První gól padl už po 23 sekundách. MacPherson přihrál z pravé strany před branku nekrytému Katicovi, který procedil puk mezi betony Kacetla.
Domácí si první vážnější šance vypracovali v osmé minutě: v závěru přesilové hry nepřelstil osamocený Hudáček brankáře Růžičku a Kurovského zastavila tyč.
Druhou přesilovou už Oceláři využili trefou Nestrašila v čase 19:26. Plzeň si ale stihla ještě v úvodní třetině vzít vedení zpět. Agilní MacPherson si sjel na přihrávku Jeřábka z levé strany a s klaksonem zakončil do odkryté branky. Rozhodčí ještě ověřili u videa, že branka padla v řádné hrací době.
V prostřední části byla mnohem aktivnější a nebezpečnější Plzeň, skóre se ale nezměnilo.
V největších šancích minul před Kacetlem osamocený Mikko Petman branku a Filip v úniku dva na jednoho nevyzrál na třineckého gólmana. Ten se vytáhl i proti střele Robertsona zblízka.
Plzeň ztratila v předchozím utkání v Olomouci ve třetí třetině dvougólový náskok a prohrála v prodloužení, zatímco Třinec otočil proti Brnu z 2:5 na konečných 6:5. Obrat se konal i tentokrát.
Z nenápadné akce vyrovnal Nestrašil ve 49. minutě švihem zpoza pravého kruhu a puk prošel Růžičkovi mezi betony. Vzápětí umně tečoval Nestrašilovu přihrávku Roman pod horní tyč.
Trenéři Ocelářů reagovali na nepříznivý vývoj zpřeházením všech čtyř útočných formací a vyšel jim tah se zařazením autora vítězné branky do první řady.
Přišli ale ve 44. minutě o Flynna. Nejproduktivnější hráč týmu v přípravě opustil hrací plochu s dopomocí na jedné noze a zamířil do kabin. Na opačné straně nedohrál Katic.
Plzeň už neměla tolik šancí jako ve druhé třetině, ale v přesilové hře moc nechybělo, aby Simon s Měchurou vyrovnali. Oceláře podržel Kacetl. Hosté hráli bez gólmana už tři minuty před koncem, ale Třinec i díky velké obětavosti odolal.
Hlavní rozhodčí René Hradil odpískal svůj poslední extraligový zápas v kariéře. Během 22 sezon si připsal 953 startů.
Předehrávka 3. kola hokejové extraligy:
HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 20. A. Nestrašil (M. Růžička, J. Galvas), 49. A. Nestrašil, 50. Miloš Roman (A. Nestrašil) - 1. Katic (MacPherson), 20. MacPherson (J. Jeřábek, Lalancette). Rozhodčí: Hradil, Šír - Lederer, Peluha. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 4923.
Třinec: Kacetl - Marian Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, D. Musil, Pyrochta, Aubrecht - Daňo, A. Nestrašil, O. Kovařčík - Kurovský, L. Hudáček, Flynn - M. Růžička, D. Voženílek, Kubiesa - Chlán, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Žabka.
Plzeň: J. Růžička - MacPherson, Rubins, Merežko, Malák, Robertson, J. Jeřábek, A. Čech - O. Rohlík, Lalancette, Katic - L. Strnad, M. Filip, Měchura - M. Petman, V. Petman, Teplý - Schleiss, Žemlička, D. Simon – Sedláček. Trenér: Veber.
Tabulka:
1.
Třinec
3
3
0
0
0
11:7
9
2.
Kladno
2
1
1
0
0
7:5
5
3.
Sparta
2
1
0
1
0
7:5
4
4.
České Budějovice
2
1
0
1
0
4:3
4
5.
Karlovy Vary
2
1
0
0
1
4:3
3
6.
Pardubice
2
1
0
0
1
6:6
3
7.
Hradec Králové
2
1
0
0
1
5:5
3
8.
Plzeň
3
0
1
1
1
6:7
3
9.
Litvínov
2
1
0
0
1
3:4
3
10.
Olomouc
2
0
1
0
1
5:7
2
11.
Mladá Boleslav
2
0
1
0
1
4:6
2
12.
Liberec
1
0
0
1
0
1:2
1
13.
Vítkovice
1
0
0
0
1
3:4
0
14.
Brno
2
0
0
0
2
6:8
0
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