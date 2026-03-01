Přeskočit na obsah
1. 3.
Velká meta po 13 letech na dohled. Kladno zdolalo mistra a přiblížilo se play off

ČTK

Hokejisté Kladna se přiblížili účasti v předkole play off po dlouhých 13 letech, když v dnešním utkání 50. kola extraligy doma porazili mistrovskou Kometu 4:2. Pardubičtí vítězové základní části po obratu zdolali Karlovy Vary.

Radost hokejistů Kladna
Radost hokejistů KladnaFoto: Roman Mareš / Rytíři Kladno
Kladenští Rytíři otočili skóre třemi góly ve třetí třetině. Brno porazili už potřetí v sezoně a navázali na páteční výhru z Karlových Varů.

Od začátku se hrálo svižně, ruch byl před oběma brankami. Za Kometu nejprve zahrozil zblízka Ďaloga, na druhé straně trefil Klíma tyčku. I v první přesilovce zvonilo za Stezkovými zády po ráně Pietronira od modré čáry, vzápětí už se Rytíři radovali. Početní výhodu zužitkoval Vigneault, který zblízka zvedl puk bekhendem pod horní tyčku.

Kometě k vyrovnání pomohlo kladenské fair play. Rozhodčí chtěli vylučovat hostujícího Kose, jenže Ryšavý přiznal, že ho hokejkou trefil do obličeje spoluhráč Melka. A hned nato mistr udeřil, Gulašiho rána se od Ferdy a Wylieho nohy odrazila do domácí branky.

Středočeši si mohli vedení vzít zpátky, jenže kapitán Forman zakončil sólo střelou nad břevno a nevyužité zůstaly i dvě šance Melky a jedna Audetteho.

Za spálené tutovky Rytíři pykali na startu druhé třetiny, ztrestal je Ščotka přesnou ránou od modré čáry. A pro domácí mohlo být ještě hůř, když si nabruslil před Brízgalu kapitán Flek, jenže brankář jeho kličku do bekhendu přečetl.

Další průběh hry ovlivnily přesilové hry, Kometa v nich byla nebezpečnější než její hostitelé. I při standardním počtu hráčů na ledě mohla náskok navýšit, Flek ovšem při úniku dvou na jednoho střílel do Brízgaly. V závěru při stejném přečíslení a navíc v oslabení udeřil kladenský Vigneault, jenže puk pověsil pod břevno až po siréně.

Ve třetí dvacetiminutovce Kometa dlouho držela Středočechy daleko od své branky a naopak zahrozila Bartejsovou šancí od modré čáry. Výjimečnou kladenskou šanci měl Marcel, dotíral u tyčky, Stezka všechny mezery ucpal.

Přesto se domácí dočkali. Po ráně Mendela od modré čáry dorážel Ryšavý z minusového úhlu a možná i cíleně trefil brankářovy brusle; od nich se puk dostal do sítě.

Brzy nato mohl otočit skóre Klíma, při sólu v oslabení mu nevyšel bekhendový blafák, zamířil vedle. Podařilo se to až Robinsovi ve spolupráci s tečujícím Vigneaultem.

Hosté se zlobili, že tomu předcházel faul na Zohornu. Rytířů bylo plné hřiště, dál ostřelovali Stezku. A výhru zpečetil Audette do prázdné branky.

Pardubičtí hokejisté vyhráli nad Karlovými Vary 4:3 v prodloužení. Hráči Energie vstřelili tři branky hned v první třetině, jenže Východočeši dotahovali a osm vteřin před koncem třetí třetiny vyrovnali. V prodloužení pak rozhodl obránce Miguël Tourigny, jehož přihrávku si srazil do branky Matteo Kočí.

50. kolo hokejové extraligy:

Rytíři Kladno - HC Kometa Brno 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 9. Vigneault (Kelly Klíma, Audette), 50. Ryšavý (Mendel, Forman), 55. Robins (Vigneault), 60. Audette (Forman) - 11. Ferda (Gulaši, Ščotka), 24. Ščotka (Flek, K. Pospíšil). Rozhodčí: Pražák, Barek - Štěpánek, Ondráček. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 4030.

Sestavy:

Kladno: Brízgala - M. Jandus, Mendel, Pietroniro, T. Tomek, Wylie, M. Houdek - Ojamäki, Audette, Marcel - Kelly Klíma, Vigneault, Robins - M. Procházka, Melka, Forman - Lisler, Bláha, Ryšavý. Trenér: Plekanec.

Brno: Stezka - Zábranský, F. Král, Ščotka, Ďaloga, Bartejs, Gulaši, od 41. navíc Beroun - Flek, T. Zohorna, K. Pospíšil - D. Moravec, Kollár, Š. Stránský - Hartl, Ilomäki, Cingel - Ferda, A. Zbořil, J. Kos, od 41. navíc Ekrt. Trenér: Horáček.

HC Dynamo Pardubice - HC Energie Karlovy Vary 4:3 v prodl. (0:3, 2:0, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 29. R. Kousal (M. Kaut, Košťálek), 38. Košťálek (Červenka, M. Kaut), 60. Kondelík (Sedlák, Smejkal), 62. Tourigny (M. Kaut, Subban) - 7. Jiskra (Černoch, D. Moravec), 9. Černoch (Sapoušek, Šťastný), 19. Koffer (D. Mikyska, Egle). Rozhodčí: Jeřábek, Kika - Augusta, Rampír. Vyloučení: 2:1, navíc Sedlák - Lukošik 5 minut. Využití: 1:1. Diváků: 9932.

Sestavy:

Pardubice: Subban - Tourigny, Ludvig, Gazda, T. Dvořák, Košťálek, Hájek, Hrádek, Mikliš - Mandát, Sedlák, Červenka - Kelemen, Kondelík, Smejkal - M. Kaut, Sobotka, R. Kousal - Vondráček, Poulíček, Fejes. Trenér: Pešán.

Karlovy Vary: D. Král - Dello, M. Kočí, D. Mikyska, J. Myšák, D. Moravec, Mamčics, Dyk - Šťastný, Černoch, Jiskra - Lukošik, Minárik, Sapoušek - Koffer, Egle, P. Tomek - D. Sedláček, Váňa, Pastor. Trenér: Patera.

