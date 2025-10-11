Lední hokej

Velká komplikace. Turín bude bez Noska, vítěz Stanleyova poháru má poraněné koleno

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Hokejová reprezentace se bude muset na únorových olympijských hrách v Miláně obejít bez pomoci útočníka Tomáše Noska. Letošní vítěz Stanleyova poháru v dresu Floridy si v létě při tréninku poranil koleno a na vrcholný turnaj sezony se nestihne připravit. Třiatřicetiletý hráč to uvedl v rozhovoru na webu bezfrazi.cz.
Tomáš Nosek (Florida Panthers)
Tomáš Nosek (Florida Panthers) | Foto: Reuters

"Krátce před oslavou se Stanley Cupem v Pardubicích mi při skákání na bednu luplo v kolenu. Den předtím, než mi pohár přiletěl, jsem dostal výsledky rezonance, které mluvily jasně: Vaz v čudu, půl roku rekonvalescence, konec s nadějemi na účast v Miláně. S nadějemi na zřejmě moji jedinou příležitost, jak se na hry podívat," uvedl Nosek.

Odchovanec Pardubic neměl místo v národním týmu pod pěti kruhy jisté, dalo se ale předpokládat, že by jej trenér Radim Rulík povolal. Na olympiádě se poprvé od Soči 2014 mohou představit hráči z NHL a Česko jich v elitní zámořské soutěži má aktuálně jen dvacet, sedm z nich jsou přitom brankáři.

Nosek v příběhu nazvaném "Vnitřní oheň" popsal i svoji poslední, nepříliš pozitivní zkušenost s reprezentací. Rulík jej totiž vyřadil z kádru před loňským mistrovstvím světa v Praze, na kterém Česko získalo zlaté medaile.

Extraligový šampion v dresu Pardubic ze sezony 2011/12 byl s Rulíkem domluvený, že na turnaji v Brně před MS odehraje dva zápasy. Kouč jej ale po jednom utkání vyřadil z kádru.

"Neskutečně mě to vytočilo. Že jsem nedostal možnost zahrát si na domácím mistrovství světa, to byla jedna věc. Ale že jsem měl něco slíbeného a kvůli tomu jsem vytáhl z Ameriky předčasně rodinu, to mě v tu chvíli trápilo víc," uvedl Nosek a dodal, že jeho starší syn je poloviční autista a potřebuje speciální péči. "A v zámoří ji na rozdíl od Česka má. A já je o dva měsíce dřív, než bylo nutné, nastěhoval do malého bytu v Pardubicích, kde s nimi nebylo pořádně co dělat," řekl Nosek.

Skutečnost, že se do nominace nevešel, akceptoval. Naštvalo jej ale Rulíkovo jednání. "Když si mě tak jako ostatní vyřazené hráče po oznámení finální soupisky Radim zavolal do svého kamrlíku, kde byl i celý realizační tým, nepustil jsem ho ke slovu. Tak jako teď tady jsem mu vylíčil svoji situaci a připomněl, s čím mě do Brna pozval. 'Já vím,' neoponoval," popsal Nosek.

Vyřazení z týmu bral ale i jako motivaci připravit se na další sezonu, ve které se podílel na triumfu Floridy v play off NHL a připsal si největší úspěch kariéry. Aktuálně už Nosek urovnal i svůj vztah s Rulíkem a je připraven reprezentovat. Do Milána ho ale zdraví nepustí.

 
Mohlo by vás zajímat

Bizár v Rusku. Tým dohrál třetinu za stavu 0:1, po přestávce to bylo 0:2

Bizár v Rusku. Tým dohrál třetinu za stavu 0:1, po přestávce to bylo 0:2

Agónie Sparty nekončí. Nový kouč nepomohl, Pardubice vyplenily O2 arenu

Agónie Sparty nekončí. Nový kouč nepomohl, Pardubice vyplenily O2 arenu

Pokud Nečas podepíše v Coloradu, budu v šoku, líčí skaut. Vidí ho v top destinacích

Pokud Nečas podepíše v Coloradu, budu v šoku, líčí skaut. Vidí ho v top destinacích

Slovenská hvězda je z gólmana Dobeše paf: Nevím, jak to dělá, ale je to k smíchu

Slovenská hvězda je z gólmana Dobeše paf: Nevím, jak to dělá, ale je to k smíchu
hokej sport Obsah olympijské hry Tomáš Nosek (hokejový útočník)

Právě se děje

před 43 minutami
Hamás vyhlásil mobilizaci, upevňuje kontrolu v Pásmu Gazy po odchodu izraelské armády
Zahraničí

Hamás vyhlásil mobilizaci, upevňuje kontrolu v Pásmu Gazy po odchodu izraelské armády

Hamás vyhlášení "všeobecné mobilizace" zdůvodňuje povinností očistit Pásmo Gazy od "zločinců a kolaborantů s Izraelem".
před 1 hodinou
"Moje tělo, moje volba." Prahou prošel pochod aktivistů za ženská a queer práva
Domácí

"Moje tělo, moje volba." Prahou prošel pochod aktivistů za ženská a queer práva

Organizátoři akce se vymezili proti pochodu pravidelně pořádaným Hnutím pro život, které podle nich usiluje o omezení přístupu k interrupcím.
Aktualizováno před 3 hodinami
Pošlete za sebe do vlády experty, jako to udělala SPD, tlačí Babiš na Motoristy
Domácí

ŽIVĚ
Pošlete za sebe do vlády experty, jako to udělala SPD, tlačí Babiš na Motoristy

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 3 hodinami
Označili ji za "justiční mafii". Za Motoristy ve volbách uspěla další sporná osobnost
Domácí

Označili ji za "justiční mafii". Za Motoristy ve volbách uspěla další sporná osobnost

Na scénu se vrací Renáta Vesecká - někdejší nejvyšší státní zástupkyně. Do sněmovny se probojovala v barvách Motoristů.
Aktualizováno před 3 hodinami
Zelenskyj si telefonoval s Trumpem, jednali o posílení protivzdušné obrany
Zahraničí

ŽIVĚ
Zelenskyj si telefonoval s Trumpem, jednali o posílení protivzdušné obrany

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 3 hodinami
Velká komplikace. Turín bude bez Noska, vítěz Stanleyova poháru má poraněné koleno
Hokej

Velká komplikace. Turín bude bez Noska, vítěz Stanleyova poháru má poraněné koleno

Hokejová reprezentace se bude muset na únorových olympijských hrách v Miláně obejít bez pomoci útočníka Tomáše Noska.
před 3 hodinami
Na jaře hrdina, na podzim bez práce. Hapal skončil v Baníku Ostrava
Česká liga

Na jaře hrdina, na podzim bez práce. Hapal skončil v Baníku Ostrava

U fotbalistů Baníku Ostrava skončil po třech letech trenér Pavel Hapal. O novém kouči vedení klubu jedná, uvedl jedenáctý celek prvoligové tabulky.
Další zprávy