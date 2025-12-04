Celý Utah válčil za Vejmelku. Na tabuli 7:0, přesto do střel skákali i útočníci

Vejmelka se stal druhým českým gólmanem, který v této sezoně udržel v zámořské lize nulu. V listopadu se to povedlo Davidu Rittichovi z New York Islanders. V Anaheimu nastoupil třebíčský rodák v tomto ročníku do 21. zápasu a vychytal jedenácté vítězství.
Vedle něj se v zápase blýskl i německý útočník John-Jason Peterka, který zaznamenal po dvou gólech a asistencích. Mammoth ukončili sérii čtyř porážek a poskočili na sedmé místo v Západní konferenci.
"Na konci utkání už jsme hráli pro Vejmelku, abychom mu pomohli udržet čistý štít. Zasloužil si to za to, co pro mužstvo obecně znamená. A tak útočníci blokovali střely stejně jako obránci. Každý, kdo byl v dráze střely, ji zblokoval. To je důkaz skvělé týmové mentality," řekl obránce Utahu Ian Cole, který v zápase zaznamenal po jednom gólu a asistenci.
Za Anaheim odehrál téměř 15 minut kapitán Radko Gudas a připsal si čtyři hity, Vejmelka mu zlikvidoval dvě střely. Při absenci českého dua Lukáš Dostál, Petr Mrázek se do brankoviště Ducks postavil Fin Ville Husso, po druhé třetině a čtyřech inkasovaných gólech ho vystřídal Vjačeslav Butejec. Třiadvacetiletý Rus při debutu v NHL kapituloval už za 101 sekund a celkem dostal tři góly z 13 střel.
Dobeš čelil 31 pokusům. Čtyřiadvacetiletého gólmana překonali jen Mark Scheifele a Kyle Connor, Canadiens ale pokaždé dokázali vyrovnat. Nejprve v přesilovce zásluhou Juraje Slafkovského, slovenské jedničky draftu z roku 2022, a dělbu bodů zařídil už ve 35. minutě Fin Oliver Kapanen.
Zápas dospěl až do nájezdů, které rozhodl nejlepší střelec Canadiens Cole Caufield. Dobeš vychytal všechny tři hráče Jets a Montreal zvítězil po dvou předchozích porážkách. Ve Východní konferenci má stejně bodů jako šestý Pittsburgh a osmí Islanders.
"Jsem rád, že Dobby tentokrát po utkání nebrečel, a také je super, že jsme ho vyhráli," vtipkoval v pozápasovém rozhovoru na účet českého gólmana dobře naladěný Slafkovský. "Byl to souboj dvou skvělých brankářů. Jakub Dobeš i Eric Comrie předvedli řadu skvělých zákroků, protože oba celky měly hodně gólových příležitostí. Rád bych bral dva body, ale i tak jsem s naším výkonem spokojený," řekl trenér Winnipegu Scott Arniel. Jeho svěřenci prohráli šest z posledních sedmi utkání.
Dallas s Radkem Faksou už ve dvanáctém utkání na ledě soupeře v řadě neodjel s prázdnou, tentokrát druhý tým ligy porazil 3:0 New Jersey. Stars rozhodli ve druhé třetině, kdy dali góly finský obránce Miro Heiskanen a ostrostřelec Jason Robertson. Největší hvězdou zápasu byl ale brankář Jake Oettinger, který pokryl 30 střel a připsal si druhé čisté konto v ročníku. New Jersey prohrálo potřetí za sebou, v jeho dresu se neprosadil Ondřej Palát.
Washington zvítězil na ledě San Jose 7:1 a dvěma góly se na tom podílel hvězdný Alexandr Ovečkin. Historicky nejlepší střelec NHL si vylepšil bilanci na 911 branek v kanadsko-americké soutěži. Dvakrát skóroval také dvacetiletý mladík Ryan Leonard, který přidal i dvě gólové přihrávky. Čestný úspěch Sharks zaznamenal v 53. minutě Pavol Regenda, slovenský hokejista se prosadil v druhém utkání za sebou.
Capitals vyhráli podeváté z posledních deseti zápasů a s 36 body vedou Východní konferenci.
NHL:
New Jersey - Dallas 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Branky: 32. Heiskanen, 38. J. Robertson, 48. Rantanen. Střely na branku: 30:28. Diváci: 15.805. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger, 2. Heiskanen, 3. Lindell (všichni Dallas).
Philadelphia - Buffalo 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)
Branky: 9. Konecny, 10. Zegras, 10. Brink, 22. Cates, 33. Tippett - 5. Zucker, 32. Byram. Střely na branku: 35:26. Diváci: 17.116. Hvězdy zápasu: 1. Cates, 2. Zegras, 3. Couturier (všichni Philadelphia).
Montreal - Winnipeg 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)
Branky: 30. Slafkovský, 35. O. Kapanen, rozhodující sam. nájezd Caufield - 19. Scheifele, 32. Connor. Střely na branku: 31:31. Dobeš odchytal za Montreal 64:51 minut, z 31 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 93,5 procenta. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Děmidov, 3. Dobeš (všichni Montreal).
Anaheim - Utah 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)
Branky: 35. a 51. Peterka, 6. Crouse, 11. Guenther, 26. Cole, 42. O'Brien, 53. Keller. Střely na branku: 27:34. Vejmelka odchytal za Utah celé utkání, z 27 střel neinkasoval a úspěšnost zákroků měl 100 procent. Diváci: 15.000. Hvězdy zápasu: 1. Vejmelka, 2. Peterka, 3. Keller (všichni Utah).
San Jose - Washington 1:7 (0:4, 0:2, 1:1)
Branky: 53. Regenda - 9. a 23. Ovečkin, 14. a 42. Leonard, 11. Milano, 18. Duhaime, 40. D. Strome. Střely na branku: 23:30. Diváci: 15.466. Hvězdy zápasu: 1. Leonard, 2. Ovečkin, 3. Lindgren (všichni Washington).
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Tampa Bay
|26
|16
|2
|8
|85:67
|34
|2.
|Montreal
|26
|14
|3
|9
|87:94
|31
|3.
|Ottawa
|26
|13
|4
|9
|84:86
|30
|4.
|Detroit
|27
|14
|2
|11
|82:93
|30
|5.
|Boston
|28
|15
|0
|13
|87:91
|30
|6.
|Toronto
|26
|12
|3
|11
|89:90
|27
|7.
|Buffalo
|27
|11
|4
|12
|83:92
|26
|8.
|Florida
|25
|12
|1
|12
|76:81
|25
Metropolitní divize:
|1.
|Washington
|28
|17
|2
|9
|98:71
|36
|2.
|Carolina
|25
|16
|2
|7
|86:70
|34
|3.
|Philadelphia
|26
|15
|3
|8
|79:74
|33
|4.
|New Jersey
|27
|16
|1
|10
|83:82
|33
|5.
|Pittsburgh
|25
|13
|5
|7
|79:71
|31
|6.
|NY Islanders
|27
|14
|3
|10
|78:78
|31
|7.
|NY Rangers
|28
|14
|2
|12
|75:73
|30
|8.
|Columbus
|26
|12
|5
|9
|78:85
|29
Západní konference:
Centrální divize:
|1.
|Colorado
|26
|19
|6
|1
|106:56
|44
|2.
|Dallas
|28
|18
|5
|5
|98:74
|41
|3.
|Minnesota
|27
|15
|5
|7
|78:72
|35
|4.
|Utah
|28
|13
|3
|12
|87:83
|29
|5.
|Chicago
|26
|11
|6
|9
|83:77
|28
|6.
|Winnipeg
|26
|13
|1
|12
|79:78
|27
|7.
|St. Louis
|27
|9
|7
|11
|69:95
|25
|8.
|Nashville
|26
|9
|4
|13
|69:93
|22
Pacifická divize:
|1.
|Anaheim
|27
|16
|1
|10
|96:91
|33
|2.
|Vegas
|26
|12
|8
|6
|80:79
|32
|3.
|Los Angeles
|26
|12
|7
|7
|69:73
|31
|4.
|San Jose
|28
|13
|3
|12
|81:94
|29
|5.
|Seattle
|24
|11
|6
|7
|59:66
|28
|6.
|Edmonton
|27
|11
|5
|11
|81:96
|27
|7.
|Vancouver
|27
|10
|3
|14
|80:98
|23
|8.
|Calgary
|28
|9
|4
|15
|66:87
|22