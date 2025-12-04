Lední hokej

Celý Utah válčil za Vejmelku. Na tabuli 7:0, přesto do střel skákali i útočníci

včera
Karel Vejmelka vychytal v NHL posedmé v kariéře čisté konto a dovedl hokejisty Utahu k jasné výhře na ledě Anaheimu 7:0. Devětadvacetiletý český brankář zlikvidoval 27 střel a byl vyhlášen nejlepším hráčem středečního utkání. Ocenění pro třetí hvězdu večera si vysloužil jeho kolega z brankoviště Jakub Dobeš, který dovedl Montreal k domácímu vítězství nad Winnipegem 3:2 po samostatných nájezdech.
Karel Vejmelka si poradil i s nájezdem Masona McTavishe.
Karel Vejmelka si poradil i s nájezdem Masona McTavishe. | Foto: ČTK

Vejmelka se stal druhým českým gólmanem, který v této sezoně udržel v zámořské lize nulu. V listopadu se to povedlo Davidu Rittichovi z New York Islanders. V Anaheimu nastoupil třebíčský rodák v tomto ročníku do 21. zápasu a vychytal jedenácté vítězství.

Vedle něj se v zápase blýskl i německý útočník John-Jason Peterka, který zaznamenal po dvou gólech a asistencích. Mammoth ukončili sérii čtyř porážek a poskočili na sedmé místo v Západní konferenci.

"Na konci utkání už jsme hráli pro Vejmelku, abychom mu pomohli udržet čistý štít. Zasloužil si to za to, co pro mužstvo obecně znamená. A tak útočníci blokovali střely stejně jako obránci. Každý, kdo byl v dráze střely, ji zblokoval. To je důkaz skvělé týmové mentality," řekl obránce Utahu Ian Cole, který v zápase zaznamenal po jednom gólu a asistenci.

Za Anaheim odehrál téměř 15 minut kapitán Radko Gudas a připsal si čtyři hity, Vejmelka mu zlikvidoval dvě střely. Při absenci českého dua Lukáš Dostál, Petr Mrázek se do brankoviště Ducks postavil Fin Ville Husso, po druhé třetině a čtyřech inkasovaných gólech ho vystřídal Vjačeslav Butejec. Třiadvacetiletý Rus při debutu v NHL kapituloval už za 101 sekund a celkem dostal tři góly z 13 střel.

Dobeš čelil 31 pokusům. Čtyřiadvacetiletého gólmana překonali jen Mark Scheifele a Kyle Connor, Canadiens ale pokaždé dokázali vyrovnat. Nejprve v přesilovce zásluhou Juraje Slafkovského, slovenské jedničky draftu z roku 2022, a dělbu bodů zařídil už ve 35. minutě Fin Oliver Kapanen.

Zápas dospěl až do nájezdů, které rozhodl nejlepší střelec Canadiens Cole Caufield. Dobeš vychytal všechny tři hráče Jets a Montreal zvítězil po dvou předchozích porážkách. Ve Východní konferenci má stejně bodů jako šestý Pittsburgh a osmí Islanders.

"Jsem rád, že Dobby tentokrát po utkání nebrečel, a také je super, že jsme ho vyhráli," vtipkoval v pozápasovém rozhovoru na účet českého gólmana dobře naladěný Slafkovský. "Byl to souboj dvou skvělých brankářů. Jakub Dobeš i Eric Comrie předvedli řadu skvělých zákroků, protože oba celky měly hodně gólových příležitostí. Rád bych bral dva body, ale i tak jsem s naším výkonem spokojený," řekl trenér Winnipegu Scott Arniel. Jeho svěřenci prohráli šest z posledních sedmi utkání.

Dallas s Radkem Faksou už ve dvanáctém utkání na ledě soupeře v řadě neodjel s prázdnou, tentokrát druhý tým ligy porazil 3:0 New Jersey. Stars rozhodli ve druhé třetině, kdy dali góly finský obránce Miro Heiskanen a ostrostřelec Jason Robertson. Největší hvězdou zápasu byl ale brankář Jake Oettinger, který pokryl 30 střel a připsal si druhé čisté konto v ročníku. New Jersey prohrálo potřetí za sebou, v jeho dresu se neprosadil Ondřej Palát.

Washington zvítězil na ledě San Jose 7:1 a dvěma góly se na tom podílel hvězdný Alexandr Ovečkin. Historicky nejlepší střelec NHL si vylepšil bilanci na 911 branek v kanadsko-americké soutěži. Dvakrát skóroval také dvacetiletý mladík Ryan Leonard, který přidal i dvě gólové přihrávky. Čestný úspěch Sharks zaznamenal v 53. minutě Pavol Regenda, slovenský hokejista se prosadil v druhém utkání za sebou.

Capitals vyhráli podeváté z posledních deseti zápasů a s 36 body vedou Východní konferenci.

NHL:

New Jersey - Dallas 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Branky: 32. Heiskanen, 38. J. Robertson, 48. Rantanen. Střely na branku: 30:28. Diváci: 15.805. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger, 2. Heiskanen, 3. Lindell (všichni Dallas).

Philadelphia - Buffalo 5:2 (3:1, 2:1, 0:0)

Branky: 9. Konecny, 10. Zegras, 10. Brink, 22. Cates, 33. Tippett - 5. Zucker, 32. Byram. Střely na branku: 35:26. Diváci: 17.116. Hvězdy zápasu: 1. Cates, 2. Zegras, 3. Couturier (všichni Philadelphia).

Montreal - Winnipeg 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 30. Slafkovský, 35. O. Kapanen, rozhodující sam. nájezd Caufield - 19. Scheifele, 32. Connor. Střely na branku: 31:31. Dobeš odchytal za Montreal 64:51 minut, z 31 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 93,5 procenta. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Caufield, 2. Děmidov, 3. Dobeš (všichni Montreal).

Anaheim - Utah 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)

Branky: 35. a 51. Peterka, 6. Crouse, 11. Guenther, 26. Cole, 42. O'Brien, 53. Keller. Střely na branku: 27:34. Vejmelka odchytal za Utah celé utkání, z 27 střel neinkasoval a úspěšnost zákroků měl 100 procent. Diváci: 15.000. Hvězdy zápasu: 1. Vejmelka, 2. Peterka, 3. Keller (všichni Utah).

San Jose - Washington 1:7 (0:4, 0:2, 1:1)

Branky: 53. Regenda - 9. a 23. Ovečkin, 14. a 42. Leonard, 11. Milano, 18. Duhaime, 40. D. Strome. Střely na branku: 23:30. Diváci: 15.466. Hvězdy zápasu: 1. Leonard, 2. Ovečkin, 3. Lindgren (všichni Washington).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 26 16 2 8 85:67 34
2. Montreal 26 14 3 9 87:94 31
3. Ottawa 26 13 4 9 84:86 30
4. Detroit 27 14 2 11 82:93 30
5. Boston 28 15 0 13 87:91 30
6. Toronto 26 12 3 11 89:90 27
7. Buffalo 27 11 4 12 83:92 26
8. Florida 25 12 1 12 76:81 25

Metropolitní divize:

1. Washington 28 17 2 9 98:71 36
2. Carolina 25 16 2 7 86:70 34
3. Philadelphia 26 15 3 8 79:74 33
4. New Jersey 27 16 1 10 83:82 33
5. Pittsburgh 25 13 5 7 79:71 31
6. NY Islanders 27 14 3 10 78:78 31
7. NY Rangers 28 14 2 12 75:73 30
8. Columbus 26 12 5 9 78:85 29

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 26 19 6 1 106:56 44
2. Dallas 28 18 5 5 98:74 41
3. Minnesota 27 15 5 7 78:72 35
4. Utah 28 13 3 12 87:83 29
5. Chicago 26 11 6 9 83:77 28
6. Winnipeg 26 13 1 12 79:78 27
7. St. Louis 27 9 7 11 69:95 25
8. Nashville 26 9 4 13 69:93 22

Pacifická divize:

1. Anaheim 27 16 1 10 96:91 33
2. Vegas 26 12 8 6 80:79 32
3. Los Angeles 26 12 7 7 69:73 31
4. San Jose 28 13 3 12 81:94 29
5. Seattle 24 11 6 7 59:66 28
6. Edmonton 27 11 5 11 81:96 27
7. Vancouver 27 10 3 14 80:98 23
8. Calgary 28 9 4 15 66:87 22
 
