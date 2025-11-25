Lední hokej

Vejmelka v NHL vychytal výhru Utahu nad Vegas 5:1, Cooley dal čtyři góly

před 4 hodinami
Brankář Karel Vejmelka dovedl v NHL hokejisty Utahu k výhře 5:1 nad Vegas a byl zvolen druhou hvězdou pondělního utkání. Tou první byl Logan Cooley, jenž zazářil čtyřmi góly a asistencí.
Karel Vejmelka si umí zřídit respekt i u mantinelu
Karel Vejmelka si umí zřídit respekt i u mantinelu | Foto: ČTK

Vejmelka zaznamenal v brankovišti Utahu desátou výhru v ročníku a jubilejní 80. v kariéře. Devětadvacetiletý třebíčský rodák nezastavil jen jednu z 34 střel hokejistů Vegas a měl úspěšnost zákroků přes 97 procent.

Překonal ho v 26. minutě pouze Ivan Barbašev, jenž snížil na 1:2. V první třetině odskočili Mammoth do dvoubrankového vedení po gólech Dylana Guenthera a Logana Cooleyho.

V třetím dějství se jednadvacetiletý Cooley, člen zlatého týmu USA z letošního MS ve Stockholmu, trefil ještě třikrát, z toho dvakrát do prázdné branky. V utkání tak nakonec nastřádal pět bodů, což se mu podařilo poprvé v kariéře. Hattrick dal v sezoně podruhé.

Tomáš Hertl za Vegas odehrál téměř 18 minut a bilanci pobytu na ledě při vstřelených a obdržených brankách měl minus tři.

Tampa Bay - Philadelphia 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky: 16. a 60. Hagel, 36. Cirelli. Střely na branku: 18:20. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Hagel, 3. Kučerov (všichni Tampa Bay).

New Jersey - Detroit 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)

Branky: 13. Meier, 18. Hischier, 20. Glass, 29. C. Brown - 17. DeBrincat, 22. J. van Riemsdyk, 51. Larkin. Střely na branku: 19:35. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Hischier, 2. Meier, 3. C. Brown (všichni New Jersey).

New York Rangers - St. Louis 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Branky: 31. Trocheck, 41. Lafrenière, 49. Edström - 18. Holloway, 59. B. Schenn. Střely na branku: 21:20. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Lafrenière, 2. Gavrikov, 3. Trocheck (všichni NY Rangers).

Washington - Columbus 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Branky: 7. a 40. Chychrun, 37. Wilson, 40. Carlson, 45. Fehérváry - 46. Mateychuk. Střely na branku: 31:23. Diváci: 17.337. Hvězdy zápasu: 1. Chychrun, 2. Carlson, 3. Wilson (všichni Washington).

Nashville - Florida 3:8 (2:4, 0:1, 1:3)

Branky: 7. F. Forsberg, 11. Svečkov, 43. Blankenburg - 1. a 45. Greer, 6. Rodrigues, 12. J. Boqvist, 16. Bennett, 22. Forsling, 49. Reinhart, 53. Verhaeghe. Střely na branku: 39:26. Diváci: 17.431. Hvězdy zápasu: 1. Greer, 2. Reinhart, 3. Verhaeghe (všichni Florida).

Utah - Vegas 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Branky: 17., 45., 56. a 58. L. Cooley, 15. Guenther - 26. Barbašev. Střely na branku: 24:34. Karel Vejmelka odchytal za Utah 59:54 minut, z 34 střel inkasoval jednou a úspěšnost zákroků měl 97,1 procenta. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. L. Cooley, 2. Vejmelka, 3. Guenther (všichni Utah).

Los Angeles - Ottawa 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Branky: 46. Foegele, 54. B. Clarke - 51. Zetterlund. Střely na branku: 22:28. Diváci: 17.421. Hvězdy zápasu: 1. B. Clarke, 2. Kuemper, 3. Foegele (všichni Los Angeles).

 
