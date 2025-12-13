Přeskočit na obsah
Hokej

Vejmelka byl první hvězdou zápasu, ve výhrách je v NHL lepší jediný brankář

ČTK

Brankář Karel Vejmelka dovedl hokejisty Utahu 32 zákroky k vítězství 5:3 nad Seattlem a byl zvolen první hvězdou pátečního utkání NHL. V sezoně má devětadvacetiletý český gólman na kontě 13 výher, což ho řadí na dělené druhé místo v lize spolu s dalšími třemi omaskovanými muži.

Lepší je jen Jake Oettinger z Dallasu se 14 výhrami.

Vejmelka v utkání inkasoval tři góly z 35 střel. Dvakrát ho překonal útočník Mason Marchment. Poprvé v úvodu druhé třetiny, kdy po samostatném úniku otevřel skóre bekhendovou kličkou. V 48. minutě pak Marchment srovnal na 2:2 poté, co Utah před koncem druhého dějství otočil skóre. Postarali se o to Nick Schmaltz a Kailer Yamamoto.

Klíčový okamžik přišel v 53. minutě, kdy Mammoth vrátil vedení čtrnáctou trefou v sezoně Dylan Guenther v početní převaze. Teprve třetí vítězství z posledních deseti utkání potvrdili domácímu týmu střelami do prázdné branky John-Jason Peterka a Lawson Crouse. V závěrečné minutě ještě upravil na konečných 3:5 Ben Meyers.

"I když dokázali vyrovnat, my skórovali během přesilové hry, což nám utkání nakonec vyhrálo. A to je důležité pro naši pohodu. Po celý zápas jsme dokázali kontrolovat emoce a vybojovali cenné dva body," uvedl útočník Mammoth Schmaltz, který nasbíral tři kanadské body (1+2).

V tabulce Západní konference je Utah devátý se stejným počtem bodů, jako má osmé San Jose. Seattle prohrál posedmé z osmi zápasů a je dvanáctý.

Hokejisté St. Louis zvítězili doma nad Chicagem 3:2. Rozhodující gól na 3:1 dal v 29. minutě obránce Justin Faulk, poté co se natlačil do předbrankového prostoru a prostřelil Spencera Knihgta. V poslední třetině vykřesal pro Blackhawks naději Švéd Andre Burakovsky. Hosté však už srovnat nedokázali a prohráli potřetí z posledních čtyř zápasů. Dvě asistence si připsal dvacetiletý Connor Bedard, ale v závěru se zranil.

Při vhazování sekundu před třetí sirénou Bedarda srazil k zemi kapitán Blues Brayden Schenn. Jednička draftu NHL z roku 2023 se chytla za pravé rameno a s bolestivou grimasou ve tváři odjela do kabiny. "Byla to hodně nešťastná situace," řekl trenér Chicaga Jeff Blashill. A potvrdil, že do dnešního utkání proti Detroitu třetí nejproduktivnější hráč ligy nenastoupí.

NHL:

St. Louis - Chicago 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Branky: 4. Mailloux, 12. Luff, 29. Faulk - 16. Kaiser, 55. Burakovsky. Střely na branku: 26:29. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Faulk, 2. Mailloux (oba St. Louis), 3. Bedard (Chicago).

Utah - Seattle 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)

Branky: 29. Schmaltz, 34. Yamamoto, 53. Guenther, 58. Peterka, 59. Crouse - 24. a 48. Marchment, 60. Meyers. Střely na branku: 31:35. Karel Vejmelka odchytal za Utah 59:42 minut, z 35 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 91,4 procenta. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Vejmelka, 2. Schmaltz, 3. Guenther (všichni Utah).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

Tampa Bay

31

18

2

11

102:80

38

2.

Boston

32

19

0

13

107:99

38

3.

Detroit

32

17

3

12

100:109

37

4.

Montreal

30

16

3

11

97:107

35

5.

Toronto

30

14

5

11

99:96

33

6.

Florida

30

15

2

13

94:99

32

7.

Ottawa

30

14

4

12

96:99

32

8.

Buffalo

31

13

4

14

95:108

30

Metropolitní divize:

1.

Carolina

30

19

2

9

101:85

40

2.

Washington

31

18

4

9

105:78

40

3.

NY Islanders

32

18

3

11

97:91

39

4.

Philadelphia

29

16

4

9

87:81

36

5.

Pittsburgh

29

14

7

8

90:85

35

6.

New Jersey

31

17

1

13

92:100

35

7.

NY Rangers

32

15

4

13

83:84

34

8.

Columbus

31

13

6

12

94:109

32

Západní konference:

Centrální divize:

1.

Colorado

31

22

7

2

124:72

51

2.

Dallas

32

21

5

6

111:85

47

3.

Minnesota

31

17

5

9

90:83

39

4.

Utah

33

15

3

15

101:97

33

5.

Chicago

31

13

6

12

91:94

32

6.

St. Louis

33

12

7

14

84:118

31

7.

Winnipeg

30

14

1

15

91:95

29

8.

Nashville

30

12

4

14

85:105

28

Pacifická divize:

1.

Vegas

30

15

9

6

93:88

39

2.

Anaheim

31

19

1

11

113:103

39

3.

Los Angeles

30

14

8

8

82:80

36

4.

Edmonton

31

14

6

11

103:107

34

5.

San Jose

32

15

3

14

90:105

33

6.

Seattle

29

12

6

11

73:90

30

7.

Calgary

32

12

4

16

82:96

28

8.

Vancouver

31

11

3

17

87:111

25

