Vejmelka byl první hvězdou zápasu, ve výhrách je v NHL lepší jediný brankář

Brankář Karel Vejmelka dovedl hokejisty Utahu 32 zákroky k vítězství 5:3 nad Seattlem a byl zvolen první hvězdou pátečního utkání NHL. V sezoně má devětadvacetiletý český gólman na kontě 13 výher, což ho řadí na dělené druhé místo v lize spolu s dalšími třemi omaskovanými muži.
Lepší je jen Jake Oettinger z Dallasu se 14 výhrami.
Vejmelka v utkání inkasoval tři góly z 35 střel. Dvakrát ho překonal útočník Mason Marchment. Poprvé v úvodu druhé třetiny, kdy po samostatném úniku otevřel skóre bekhendovou kličkou. V 48. minutě pak Marchment srovnal na 2:2 poté, co Utah před koncem druhého dějství otočil skóre. Postarali se o to Nick Schmaltz a Kailer Yamamoto.
Klíčový okamžik přišel v 53. minutě, kdy Mammoth vrátil vedení čtrnáctou trefou v sezoně Dylan Guenther v početní převaze. Teprve třetí vítězství z posledních deseti utkání potvrdili domácímu týmu střelami do prázdné branky John-Jason Peterka a Lawson Crouse. V závěrečné minutě ještě upravil na konečných 3:5 Ben Meyers.
"I když dokázali vyrovnat, my skórovali během přesilové hry, což nám utkání nakonec vyhrálo. A to je důležité pro naši pohodu. Po celý zápas jsme dokázali kontrolovat emoce a vybojovali cenné dva body," uvedl útočník Mammoth Schmaltz, který nasbíral tři kanadské body (1+2).
V tabulce Západní konference je Utah devátý se stejným počtem bodů, jako má osmé San Jose. Seattle prohrál posedmé z osmi zápasů a je dvanáctý.
Hokejisté St. Louis zvítězili doma nad Chicagem 3:2. Rozhodující gól na 3:1 dal v 29. minutě obránce Justin Faulk, poté co se natlačil do předbrankového prostoru a prostřelil Spencera Knihgta. V poslední třetině vykřesal pro Blackhawks naději Švéd Andre Burakovsky. Hosté však už srovnat nedokázali a prohráli potřetí z posledních čtyř zápasů. Dvě asistence si připsal dvacetiletý Connor Bedard, ale v závěru se zranil.
Při vhazování sekundu před třetí sirénou Bedarda srazil k zemi kapitán Blues Brayden Schenn. Jednička draftu NHL z roku 2023 se chytla za pravé rameno a s bolestivou grimasou ve tváři odjela do kabiny. "Byla to hodně nešťastná situace," řekl trenér Chicaga Jeff Blashill. A potvrdil, že do dnešního utkání proti Detroitu třetí nejproduktivnější hráč ligy nenastoupí.
NHL:
St. Louis - Chicago 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Branky: 4. Mailloux, 12. Luff, 29. Faulk - 16. Kaiser, 55. Burakovsky. Střely na branku: 26:29. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Faulk, 2. Mailloux (oba St. Louis), 3. Bedard (Chicago).
Utah - Seattle 5:3 (0:0, 2:1, 3:2)
Branky: 29. Schmaltz, 34. Yamamoto, 53. Guenther, 58. Peterka, 59. Crouse - 24. a 48. Marchment, 60. Meyers. Střely na branku: 31:35. Karel Vejmelka odchytal za Utah 59:42 minut, z 35 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 91,4 procenta. Diváci: 12.478. Hvězdy zápasu: 1. Vejmelka, 2. Schmaltz, 3. Guenther (všichni Utah).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Tampa Bay
31
18
2
11
102:80
38
2.
Boston
32
19
0
13
107:99
38
3.
Detroit
32
17
3
12
100:109
37
4.
Montreal
30
16
3
11
97:107
35
5.
Toronto
30
14
5
11
99:96
33
6.
Florida
30
15
2
13
94:99
32
7.
Ottawa
30
14
4
12
96:99
32
8.
Buffalo
31
13
4
14
95:108
30
Metropolitní divize:
1.
Carolina
30
19
2
9
101:85
40
2.
Washington
31
18
4
9
105:78
40
3.
NY Islanders
32
18
3
11
97:91
39
4.
Philadelphia
29
16
4
9
87:81
36
5.
Pittsburgh
29
14
7
8
90:85
35
6.
New Jersey
31
17
1
13
92:100
35
7.
NY Rangers
32
15
4
13
83:84
34
8.
Columbus
31
13
6
12
94:109
32
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Colorado
31
22
7
2
124:72
51
2.
Dallas
32
21
5
6
111:85
47
3.
Minnesota
31
17
5
9
90:83
39
4.
Utah
33
15
3
15
101:97
33
5.
Chicago
31
13
6
12
91:94
32
6.
St. Louis
33
12
7
14
84:118
31
7.
Winnipeg
30
14
1
15
91:95
29
8.
Nashville
30
12
4
14
85:105
28
Pacifická divize:
1.
Vegas
30
15
9
6
93:88
39
2.
Anaheim
31
19
1
11
113:103
39
3.
Los Angeles
30
14
8
8
82:80
36
4.
Edmonton
31
14
6
11
103:107
34
5.
San Jose
32
15
3
14
90:105
33
6.
Seattle
29
12
6
11
73:90
30
7.
Calgary
32
12
4
16
82:96
28
8.
Vancouver
31
11
3
17
87:111
25