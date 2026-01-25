Přeskočit na obsah
Sport

Vedoucí Pardubice padly doma, Liberec už je v extralize druhý

ČTK,Sport

Hokejisté Plzně vyhráli v utkání 45. kola extraligy na ledě vedoucích Pardubic 4:3 v prodloužení. Vítěznou branku vstřelil Michal Teplý, který navíc zaznamenal dvě asistence. Plzeň vyhrála šestý z posledních sedmi vzájemných soubojů.

Servác Petrovský z Liberce (uprostřed) se raduje z gólu se spoluhráči Martinem Faško-Rudášem (vlevo) a Kristapsem Zilem (vpravo).Foto: CTK
Třinečtí hokejisté udolali ve 45. kole extraligy na svém ledě České Budějovice 2:1. Oba góly vstřelila čtvrtá formace Ocelářů. Patrik Hrehorčák otevřel skóre a David Cienciala si připsal vítěznou branku. Za hosty, kterým scházel nejproduktivnější hráč týmu Nick Olesen, vyrovnal v sedmé minutě Jan Štencel. Motor nebodoval venku pošesté za sebou.

Liberce vyhrál na ledě Kladna a připsal si pátou výhru v řadě. Bílí Tygři se gólově prosadili ve třetí třetině. Brankář Petr Kváča zlikvidoval všech 41 střel domácích, udržel pátou nulu v sezoně a neinkasoval podruhé za sebou. Kladno nenavázalo na tři domácí výhry za sebou a je nadále dvanácté. Liberec se posunul na 2. místo tabulky.

Brno otočilo duel s Hradcem Králové z 1:3 na 4:3 a rehabilitovalo se tak za dvě předchozí vysoké prohry v Pardubicích a Liberci. Hvězdou zápasu se stal Hynek Zohorna, který zaznamenal hattrick. První dnešní trefa byla jeho stým gólem v extralize. Obhájce titulu se posunul na sedmé místo tabulky s 67 body, šestý Hradec má o pět bodů více.

Hokejisté Karlových Varů vyhráli doma nad předposlední Mladou Boleslaví 4:0, bodovali pošesté za sebou a z toho počtvrté zvítězili. Po dvou gólech dali Jan Bambula a Nick Jones. Brankář Dominik Frodl udržel páté čisté konto v sezoně a stačilo mu na něj 12 úspěšných zákroků. Bruslařský klub neuspěl poprvé po sérii čtyř vítězství, na které dosáhl při šňůře domácích duelů. Venku prohrál počtvrté v řadě.

Olomouc uspěla na ledě posledního Litvínova 5:3, ukončila tím sérii čtyř porážek a posílila naději na účast v předkole play off. Dvěma góly k tomu přispěl útočník Petr Fridrich. Naopak Severočeši svoji černou šňůru natáhli na čtyři prohry, nepomohly jim dva góly Petra Koblasy ani nástup Roberta Reichela do čela realizačního týmu. Olympijský vítěz z Nagana utkání sledoval z tribuny.

45. kolo hokejové Tipsport extraligy:

HC Oceláři Třinec - Banes Motor České Budějovice 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Hrehorčák (Miloš Roman), 34. Cienciala (Miloš Roman) - 7. Štencel (Hoch, Bulíř). Rozhodčí: Hradil, Úlehla - Axman, Lederer. Vyloučení: 4:5, navíc M. Toman (České Budějovice) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 5243.

HC Verva Litvínov - HC Olomouc 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 30. Koblasa (Šenkeřík, D. Kaše), 38. Pištěk (Schmiemann), 51. Koblasa (Šenkeřík, M. Sukeľ) - 7. Fridrich (D. Vitouch), 25. Nahodil (Plášek, D. Vitouch), 31. Matýs (Rašner, Rayen Petrovický), 48. Cosgrove (Plášek, Nahodil), 60. Fridrich (Orsava). Rozhodčí: Hribik, Barek - J. Svoboda, Zíka. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 3591.

Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 42. Petrovský (Faško-Rudáš, Weatherby), 46. A. Najman (Sandberg). Rozhodčí: Jeřábek, Veselý - Špůr, Thuma. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 3484.

HC Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Bambula (Egle, David Moravec), 16. N. Jones (Sapoušek), 22. N. Jones (P. Tomek, Minárik), 46. Bambula (Minárik, P. Tomek). Rozhodčí: Pražák, Mejzlík - Ondráček, Gerát. Vyloučení: 3:2, navíc Suchý (Mladá Boleslav) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 4075.

HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové 4:3 (0:1, 3:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 24. H. Zohorna (K. Pospíšil, Ščotka), 35. J. Kos (A. Zbořil, Cingel), 40. H. Zohorna (T. Zohorna, Kollár), 57. H. Zohorna (K. Pospíšil) - 18. Tamáši (T. Pavelka, Jergl), 33. Miškář (Radil, Mudrák), 34. Perret (Jergl). Rozhodčí: Vrba, Šindel - Frodl, Lhotský. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. Diváci: 7418.

HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň 3:4 v prodl. (0:1, 1:1, 2:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 34. Fejes (Kelemen), 54. Červenka (L. Sedlák, Kondelík), 60. Smejkal (Červenka, M. Tourigny) - 4. Malák (Lalancette, V. Lajunen), 22. Schleiss (Teplý, Percy), 41. V. Petman (Teplý, M. Petman), 63. Teplý. Rozhodčí: Kika, Šír - Augusta, Rampír. Vyloučení: 2:5, navíc Merežko (Plzeň) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. Diváci: 9721.

Tabulka:

1.

Pardubice

45

24

4

7

10

145:102

87

2.

Liberec

44

22

2

6

14

119:100

76

3.

Plzeň

44

19

5

8

12

121:92

75

4.

Třinec

45

20

6

3

16

133:115

75

5.

Karlovy Vary

44

21

4

4

15

116:110

75

6.

Hradec Králové

45

18

8

2

17

115:107

72

7.

Brno

45

18

4

5

18

121:126

67

8.

Sparta

42

17

5

4

16

128:110

65

9.

Vítkovice

46

17

4

5

20

120:136

64

10.

České Budějovice

44

16

5

4

19

117:121

62

11.

Olomouc

46

18

3

2

23

107:132

62

12.

Kladno

45

14

5

5

21

109:120

57

13.

Mladá Boleslav

44

14

5

4

21

90:118

56

14.

Litvínov

45

11

3

4

27

97:149

43

