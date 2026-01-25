Vedoucí Pardubice padly doma, Liberec už je v extralize druhý

Hokejisté Plzně vyhráli v utkání 45. kola extraligy na ledě vedoucích Pardubic 4:3 v prodloužení. Vítěznou branku vstřelil Michal Teplý, který navíc zaznamenal dvě asistence. Plzeň vyhrála šestý z posledních sedmi vzájemných soubojů.
Třinečtí hokejisté udolali ve 45. kole extraligy na svém ledě České Budějovice 2:1. Oba góly vstřelila čtvrtá formace Ocelářů. Patrik Hrehorčák otevřel skóre a David Cienciala si připsal vítěznou branku. Za hosty, kterým scházel nejproduktivnější hráč týmu Nick Olesen, vyrovnal v sedmé minutě Jan Štencel. Motor nebodoval venku pošesté za sebou.
Liberce vyhrál na ledě Kladna a připsal si pátou výhru v řadě. Bílí Tygři se gólově prosadili ve třetí třetině. Brankář Petr Kváča zlikvidoval všech 41 střel domácích, udržel pátou nulu v sezoně a neinkasoval podruhé za sebou. Kladno nenavázalo na tři domácí výhry za sebou a je nadále dvanácté. Liberec se posunul na 2. místo tabulky.
Brno otočilo duel s Hradcem Králové z 1:3 na 4:3 a rehabilitovalo se tak za dvě předchozí vysoké prohry v Pardubicích a Liberci. Hvězdou zápasu se stal Hynek Zohorna, který zaznamenal hattrick. První dnešní trefa byla jeho stým gólem v extralize. Obhájce titulu se posunul na sedmé místo tabulky s 67 body, šestý Hradec má o pět bodů více.
Hokejisté Karlových Varů vyhráli doma nad předposlední Mladou Boleslaví 4:0, bodovali pošesté za sebou a z toho počtvrté zvítězili. Po dvou gólech dali Jan Bambula a Nick Jones. Brankář Dominik Frodl udržel páté čisté konto v sezoně a stačilo mu na něj 12 úspěšných zákroků. Bruslařský klub neuspěl poprvé po sérii čtyř vítězství, na které dosáhl při šňůře domácích duelů. Venku prohrál počtvrté v řadě.
Olomouc uspěla na ledě posledního Litvínova 5:3, ukončila tím sérii čtyř porážek a posílila naději na účast v předkole play off. Dvěma góly k tomu přispěl útočník Petr Fridrich. Naopak Severočeši svoji černou šňůru natáhli na čtyři prohry, nepomohly jim dva góly Petra Koblasy ani nástup Roberta Reichela do čela realizačního týmu. Olympijský vítěz z Nagana utkání sledoval z tribuny.
45. kolo hokejové Tipsport extraligy:
HC Oceláři Třinec - Banes Motor České Budějovice 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 3. Hrehorčák (Miloš Roman), 34. Cienciala (Miloš Roman) - 7. Štencel (Hoch, Bulíř). Rozhodčí: Hradil, Úlehla - Axman, Lederer. Vyloučení: 4:5, navíc M. Toman (České Budějovice) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 5243.
HC Verva Litvínov - HC Olomouc 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)
Branky a nahrávky: 30. Koblasa (Šenkeřík, D. Kaše), 38. Pištěk (Schmiemann), 51. Koblasa (Šenkeřík, M. Sukeľ) - 7. Fridrich (D. Vitouch), 25. Nahodil (Plášek, D. Vitouch), 31. Matýs (Rašner, Rayen Petrovický), 48. Cosgrove (Plášek, Nahodil), 60. Fridrich (Orsava). Rozhodčí: Hribik, Barek - J. Svoboda, Zíka. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 3591.
Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Branky a nahrávky: 42. Petrovský (Faško-Rudáš, Weatherby), 46. A. Najman (Sandberg). Rozhodčí: Jeřábek, Veselý - Špůr, Thuma. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 3484.
HC Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 14. Bambula (Egle, David Moravec), 16. N. Jones (Sapoušek), 22. N. Jones (P. Tomek, Minárik), 46. Bambula (Minárik, P. Tomek). Rozhodčí: Pražák, Mejzlík - Ondráček, Gerát. Vyloučení: 3:2, navíc Suchý (Mladá Boleslav) 5 min. a do konce utkání. Využití: 2:0. Diváci: 4075.
HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové 4:3 (0:1, 3:2, 1:0)
Branky a nahrávky: 24. H. Zohorna (K. Pospíšil, Ščotka), 35. J. Kos (A. Zbořil, Cingel), 40. H. Zohorna (T. Zohorna, Kollár), 57. H. Zohorna (K. Pospíšil) - 18. Tamáši (T. Pavelka, Jergl), 33. Miškář (Radil, Mudrák), 34. Perret (Jergl). Rozhodčí: Vrba, Šindel - Frodl, Lhotský. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. Diváci: 7418.
HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň 3:4 v prodl. (0:1, 1:1, 2:1 - 0:1)
Branky a nahrávky: 34. Fejes (Kelemen), 54. Červenka (L. Sedlák, Kondelík), 60. Smejkal (Červenka, M. Tourigny) - 4. Malák (Lalancette, V. Lajunen), 22. Schleiss (Teplý, Percy), 41. V. Petman (Teplý, M. Petman), 63. Teplý. Rozhodčí: Kika, Šír - Augusta, Rampír. Vyloučení: 2:5, navíc Merežko (Plzeň) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. Diváci: 9721.
Tabulka:
1.
Pardubice
45
24
4
7
10
145:102
87
2.
Liberec
44
22
2
6
14
119:100
76
3.
Plzeň
44
19
5
8
12
121:92
75
4.
Třinec
45
20
6
3
16
133:115
75
5.
Karlovy Vary
44
21
4
4
15
116:110
75
6.
Hradec Králové
45
18
8
2
17
115:107
72
7.
Brno
45
18
4
5
18
121:126
67
8.
Sparta
42
17
5
4
16
128:110
65
9.
Vítkovice
46
17
4
5
20
120:136
64
10.
České Budějovice
44
16
5
4
19
117:121
62
11.
Olomouc
46
18
3
2
23
107:132
62
12.
Kladno
45
14
5
5
21
109:120
57
13.
Mladá Boleslav
44
14
5
4
21
90:118
56
14.
Litvínov
45
11
3
4
27
97:149
43
