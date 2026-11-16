Věčně zraněný Čech zase ožil. Uchvátil dvěma góly, skóroval přitom po 13 měsících

Filip Chytil pomohl Vancouveru dvěma góly k výhře nad Vegas 6:3. Canucks, za které zapsal jednu asistencí i Filip Hronek, zvítězili v NHL po sérii sedmi porážek. Na straně domácího týmu měl jednu přihrávku Tomáš Hertl, bodující v sedmém zápase v řadě.
Vancouver začal v T-Mobile areně ve Vegas slibně a po gólech švédského útočníka Eliase Petterssona a jeho krajana Linuse Karlssona vedl na konci 10. minuty 2:0.
Golden Knights zareagovali na nepříznivé skóre v polovině 14. minuty, když po osmé sezónní přihrávce odchovance pražské Slavie Hertla využil početní převahu Victor Olofsson.
Canucks odskočili zpátky do dvoubrankového trháku v čase 17:36. Akci dvojice Hronek – Brock Boeser zúročil tečí ze vzduchu Chytil a oslavil první gól v aktuálním ročníku.
Zároveň se v NHL prosadil vůbec poprvé od 16. října 2025.
Podruhé udeřil sedmadvacetiletý Chytil ve 23. minutě, kdy brankáře Vegas Cartera Harta překonal po dlouhé přihrávce Jameiho Oleksiaka ze sólového úniku ve vlastním oslabení.
Rodák z Kroměříže naznačil bekhendové zakončení, aby nakonec zvolil úspěšnou kličku do forhendu.
Golden Knights se sice zásluhou Braedena Bowmana a poté v přesilovce skórujícího kapitána Marka Stonea dostali ve 42. minutě znovu na dostřel jednoho gólu.
Už o čtyřiadvacet sekund později ale na druhé straně kluziště udeřil Drew O'Connor a výsledek utkání definitivně zpečetil trefou do prázdné branky rovněž dvougólový Karlsson.
Výsledky NHL:
Philadelphia - Edmonton 2:5 (0:3, 2:0, 0:2)
Branky: 33. Knuble, 38. Cates - 9. a 42. Draisaitl, 14. Podkolzin, 19. Hyman, 59. McDavid. Střely na branku: 36:20. Vladař odchytal za Philadelphii 58:15 minut, inkasoval třikrát z 19 střel a úspěšnost zákroků měl 84,2 procent. Diváci: 18.903. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. Jarry, 3. McDavid (všichni Edmonton).
Dallas - Florida 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
Branky: 30. W. Johnston, 63. J. Robertson - 25. M. Tkachuk. Střely na branku: 22:26. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. DeSmith (Dallas), 2. Schmid (Florida), 3. W. Johnston (Dallas).
Anaheim - Calgary 6:1 (2:0, 0:0, 4:1)
Branky: 45. a 57. Sennecke, 2. Malott, 14. Gauthier, 43. Washe, 58. Granlund - 45. Backlund. Střely na branku: 34:21. Diváci: 15.686. Hvězdy zápasu: 1. Husso, 2. Malott, 3. Moore (všichni Anaheim).
Vegas - Vancouver 3:6 (1:3, 1:1, 1:2)
Branky: 14. Olofsson (Hertl), 32. Bowman, 42. Stone - 10. a 58. L. Karlsson, 18. a 23. Chytil (na první Hronek), 6. Pettersson, 42. D. O'Connor. Střely na branku: 37:27. Diváci: 16.336. Hvězdy zápasu: 1. Chytil, 2. Boeser, 3. L. Karlsson (všichni Vancouver).
San Jose - Nashville 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Branky: 13. W. Smith, 17. Graf, 25. I. Stenberg, 48. Celebrini - 38. Höglander, 57. Stamkos. Střely na branku: 24:34. Diváci: 14.949. Hvězdy zápasu: 1. W. Smith, 2. Celebrini, 3. I. Stenberg (všichni San Jose).
Tabulka NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Tampa Bay
20
13
2
5
74:59
28
2.
Montreal
20
12
4
4
68:61
28
3.
Ottawa
21
13
2
6
68:61
28
4.
Boston
20
13
1
6
72:52
27
5.
Florida
22
12
3
7
70:63
27
6.
Buffalo
20
8
4
8
55:70
20
7.
Detroit
21
8
3
10
57:64
19
8.
Toronto
22
8
2
12
69:76
18
Metropolitní divize:
1.
Carolina
21
16
2
3
87:47
34
2.
New Jersey
21
15
0
6
80:61
30
3.
NY Rangers
21
12
1
8
64:57
25
4.
NY Islanders
19
9
4
6
60:56
22
5.
Washington
18
10
0
8
62:65
20
6.
Philadelphia
23
6
6
11
53:77
18
7.
Pittsburgh
20
7
2
11
62:71
16
8.
Columbus
18
7
0
11
45:58
14
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Minnesota
22
15
4
3
76:48
34
2.
Colorado
21
12
3
6
85:64
27
3.
Nashville
21
11
5
5
64:59
27
4.
Dallas
20
12
2
6
56:50
26
5.
Utah
21
10
3
8
71:75
23
6.
Winnipeg
21
10
3
8
66:72
23
7.
St. Louis
20
9
2
9
55:59
20
8.
Chicago
20
5
2
13
46:83
12
Pacifická divize:
1.
Edmonton
22
16
3
3
87:60
35
2.
Vegas
22
13
3
6
74:63
29
3.
Anaheim
21
11
1
9
79:77
23
4.
San Jose
23
10
2
11
63:81
22
5.
Seattle
18
9
1
8
59:66
19
6.
Calgary
21
9
1
11
51:74
19
7.
Los Angeles
18
5
2
11
49:63
12
8.
Vancouver
22
4
1
17
63:98
9
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