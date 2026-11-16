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Sport

Věčně zraněný Čech zase ožil. Uchvátil dvěma góly, skóroval přitom po 13 měsících

ČTK
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Filip Chytil pomohl Vancouveru dvěma góly k výhře nad Vegas 6:3. Canucks, za které zapsal jednu asistencí i Filip Hronek, zvítězili v NHL po sérii sedmi porážek. Na straně domácího týmu měl jednu přihrávku Tomáš Hertl, bodující v sedmém zápase v řadě.

Filip Chytil (vpravo) a Shea Theodore v zápase Vegas - Vancouver v NHL
Filip Chytil (vpravo) a Shea Theodore v zápase Vegas - Vancouver v NHLFoto: Lucas Peltier – ČTK / AP / Lucas Peltier
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Vancouver začal v T-Mobile areně ve Vegas slibně a po gólech švédského útočníka Eliase Petterssona a jeho krajana Linuse Karlssona vedl na konci 10. minuty 2:0.

Golden Knights zareagovali na nepříznivé skóre v polovině 14. minuty, když po osmé sezónní přihrávce odchovance pražské Slavie Hertla využil početní převahu Victor Olofsson.

Canucks odskočili zpátky do dvoubrankového trháku v čase 17:36. Akci dvojice Hronek – Brock Boeser zúročil tečí ze vzduchu Chytil a oslavil první gól v aktuálním ročníku.

Zároveň se v NHL prosadil vůbec poprvé od 16. října 2025.

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Podruhé udeřil sedmadvacetiletý Chytil ve 23. minutě, kdy brankáře Vegas Cartera Harta překonal po dlouhé přihrávce Jameiho Oleksiaka ze sólového úniku ve vlastním oslabení.

Rodák z Kroměříže naznačil bekhendové zakončení, aby nakonec zvolil úspěšnou kličku do forhendu.

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Golden Knights se sice zásluhou Braedena Bowmana a poté v přesilovce skórujícího kapitána Marka Stonea dostali ve 42. minutě znovu na dostřel jednoho gólu.

Už o čtyřiadvacet sekund později ale na druhé straně kluziště udeřil Drew O'Connor a výsledek utkání definitivně zpečetil trefou do prázdné branky rovněž dvougólový Karlsson.

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Výsledky NHL:

Philadelphia - Edmonton 2:5 (0:3, 2:0, 0:2)

Branky: 33. Knuble, 38. Cates - 9. a 42. Draisaitl, 14. Podkolzin, 19. Hyman, 59. McDavid. Střely na branku: 36:20. Vladař odchytal za Philadelphii 58:15 minut, inkasoval třikrát z 19 střel a úspěšnost zákroků měl 84,2 procent. Diváci: 18.903. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. Jarry, 3. McDavid (všichni Edmonton).

Dallas - Florida 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

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Branky: 30. W. Johnston, 63. J. Robertson - 25. M. Tkachuk. Střely na branku: 22:26. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. DeSmith (Dallas), 2. Schmid (Florida), 3. W. Johnston (Dallas).

Anaheim - Calgary 6:1 (2:0, 0:0, 4:1)

Branky: 45. a 57. Sennecke, 2. Malott, 14. Gauthier, 43. Washe, 58. Granlund - 45. Backlund. Střely na branku: 34:21. Diváci: 15.686. Hvězdy zápasu: 1. Husso, 2. Malott, 3. Moore (všichni Anaheim).

Vegas - Vancouver 3:6 (1:3, 1:1, 1:2)

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Branky: 14. Olofsson (Hertl), 32. Bowman, 42. Stone - 10. a 58. L. Karlsson, 18. a 23. Chytil (na první Hronek), 6. Pettersson, 42. D. O'Connor. Střely na branku: 37:27. Diváci: 16.336. Hvězdy zápasu: 1. Chytil, 2. Boeser, 3. L. Karlsson (všichni Vancouver).

San Jose - Nashville 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Branky: 13. W. Smith, 17. Graf, 25. I. Stenberg, 48. Celebrini - 38. Höglander, 57. Stamkos. Střely na branku: 24:34. Diváci: 14.949. Hvězdy zápasu: 1. W. Smith, 2. Celebrini, 3. I. Stenberg (všichni San Jose).

Tabulka NHL:

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Východní konference:

Atlantická divize:

1.

Tampa Bay

20

13

2

5

74:59

28

2.

Montreal

20

12

4

4

68:61

28

3.

Ottawa

21

13

2

6

68:61

28

4.

Boston

20

13

1

6

72:52

27

5.

Florida

22

12

3

7

70:63

27

6.

Buffalo

20

8

4

8

55:70

20

7.

Detroit

21

8

3

10

57:64

19

8.

Toronto

22

8

2

12

69:76

18

Metropolitní divize:

1.

Carolina

21

16

2

3

87:47

34

2.

New Jersey

21

15

0

6

80:61

30

3.

NY Rangers

21

12

1

8

64:57

25

4.

NY Islanders

19

9

4

6

60:56

22

5.

Washington

18

10

0

8

62:65

20

6.

Philadelphia

23

6

6

11

53:77

18

7.

Pittsburgh

20

7

2

11

62:71

16

8.

Columbus

18

7

0

11

45:58

14

Západní konference:

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Centrální divize:

1.

Minnesota

22

15

4

3

76:48

34

2.

Colorado

21

12

3

6

85:64

27

3.

Nashville

21

11

5

5

64:59

27

4.

Dallas

20

12

2

6

56:50

26

5.

Utah

21

10

3

8

71:75

23

6.

Winnipeg

21

10

3

8

66:72

23

7.

St. Louis

20

9

2

9

55:59

20

8.

Chicago

20

5

2

13

46:83

12

Pacifická divize:

1.

Edmonton

22

16

3

3

87:60

35

2.

Vegas

22

13

3

6

74:63

29

3.

Anaheim

21

11

1

9

79:77

23

4.

San Jose

23

10

2

11

63:81

22

5.

Seattle

18

9

1

8

59:66

19

6.

Calgary

21

9

1

11

51:74

19

7.

Los Angeles

18

5

2

11

49:63

12

8.

Vancouver

22

4

1

17

63:98

9

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