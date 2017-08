Ve finále s námi nikdo nepočítal. Před svými hráči hluboce skláním klobouk, chválí osmnáctku trenér

před 21 minutami

Česká hokejová reprezentace do osmnácti let na Memoriálu Ivana Hlinky. | Foto: Lukáš Caha

Vláda českých mladíků na Memoriálu Ivana Hlinky skončila. Pohár z Břeclavi si po dvou letech odvezla znovu Kanada. Přesto účast domácího týmu ve finále byla velkým překvapením. "Nebyli jsme pasováni do role adepta na finále a mohli jsme tu jen překvapit, což se stalo," říká trenér reprezentace David Bruk.

Břeclav - Pro českou hokejovou reprezentaci do osmnácti let sice neměl Memoriál Ivana Hlinky zlatou tečku jako před rokem, přesto se hráči i realizační tým loučili s Břeclaví se vztyčenou hlavou. Dostali se totiž dál, než by kdokoliv před týdnem očekával.

"Samozřejmě jsme velmi spokojeni. Nebyli jsme pasováni do role adepta na finále a mohli jsme tu jen překvapit, což se stalo. Vážíme si toho, že jsme porazili silné soupeře, jakými jsou Amerika a Rusko. Před svými hráči hluboce skláním klobouk," pochválil mladé hokejisty trenér David Bruk.

Spokojenost byla znát i mezi hráči, byť by zlato bylo přeci jen o něco blyštivější. "Kdyby nám před turnajem někdo řekl, že se dostaneme až do finále, tak bychom to brali všemi deseti. Klukům patří velký dík za bojovnost," pokračoval Lukáš Dostál, jenž se stal s úspěšností 91,87 % třetím nejlepším brankářem memoriálu.

Kanada byla ve finále jasně lepší

Právě zámořská esa na něj za celý finálový zápas vyslala dvaačtyřicet střel, jen čtyři z toho propustil sedmnáctiletý rodák z Brna za svá záda. "Možná to tak nevypadalo, ale v tomto utkání jsem se cítil asi nejlíp. Šlo na mě hodně střel, tudíž jsem si mohl i zachytat," přiznává Dostál, jehož výkon ocenil i soupeř hlasitým potleskem při udělování cen pro nejlepší hráče.

Naopak domácí tým prověřil gólmana Oliviera Rodrigua za celých šedesát minut pouze osmnáctkrát. "Kanada byla v zápase rozhodně lepším týmem. Byl to nejtěžší soupeř na turnaji. Nestíhali jsme bruslit. Je však pravdou, že jsme do utkání nastoupili bez třech obránců a čtyři další hráči sotva drželi hokejku, přesto hráli," připomíná Bruk i absenci kapitána Libora Zábranského, který patřil k nejplatnějším hokejistům turnaje.

Hráči si užívali i výbornou atmosféru, která na břeclavském stadionu panuje. Na semifinále i na finále přišlo okolo tří tisíc fanoušků. "Je to úžasné! Chtěl bych jim za tu atmosféru poděkovat. Jsme rádi, že si sem udělali cestu v takovém počtu," dodává Dostál, jenž se nyní podobně jako ostatní reprezentanti vrací do klubu.

"Vrátím se do Komety a uvidím, kam mě pošlou. Buď půjdu do Třebíče, anebo budu chytat v juniorce," odkrývá své plány. A co by preferoval? "Možná spíš tu Třebíč, ale jak říkám, záleží to na Brnu. Já se přizpůsobím."