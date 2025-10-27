Vaněček v NHL vychytal výhru rozjetému Utahu, Faksa a Hronek asistovali

Předchozích šest vítězství Utahu vychytal Karel Vejmelka, tentokrát zazářil v brankovišti Vaněček: z 30 střel inkasoval pouze dvakrát. "Dobrý výkon od Vaněčka. V rozhodujících momentech nás podržel, protože předvedl klíčové zákroky. Jsem ale hrdý na celý tým a na všechny čtyři řady," řekl médiím trenér Mammoth André Tourigny.
Vítěznou branku vsítil v 55. minutě Dylan Guenther. Asistenci u prvního gólu Utahu si připsal Nick Schmaltz, který zaznamenal šestnáctý bod v sezoně a spolu s Jackem Eichelem z Vegas vévodí kanadskému bodování. Mammoth jsou s 16 body v čele Západní konference, ve společné tabulce všech týmů NHL pak mají shodný počet bodů s východním lídrem New Jersey.
"Ve druhé třetině dali rychlý gól. V takové situaci se snažíte v brance co nejdříve uklidnit, naštěstí kluci hráli úžasně. Vždy, když jdete do dvou utkání po sobě, víte, že to druhé bude těžší, ale zvládli jsme ho," uvedl Vaněček.
Čeští brankáři jsou ve statistikách NHL hodně vysoko. Rodák z Havlíčkova Brodu Vaněček je v průměru obdržených gólů na zápas šestý (2,00). Přidal se tak k Jakubu Dobešovi (2. místo, průměr 1,77), Danielu Vladařovi (3. místo, 1,81) a Davidu Rittichovi (7. místo, 2,01), kteří se také nacházejí mezi nejlepší desítkou.
Hronek se podílel na druhém gólu Canucks v početní převaze. Odchovanec hradeckého hokeje z modré čáry vybídl ke střele z pravého kruhu bez přípravy Eliase Petterssona a ten propálil brankáře Oilers Calvina Pickarda. Pro českého reprezentačního beka to byla šestá asistence v sezoně.
Hronek odehrál v utkání přes 28 minut i kvůli tomu, že do zápasu nenastoupil kapitán Vancouveru Quinn Hughes. Ten se po předchozím zápase s Montrealem potýká se zraněním ve spodní části těla.
Za Edmonton nastoupil David Tomášek, který sehrál důležitou roli při srovnání Leona Draisaitla na 3:3 v přesilovce v 55. minutě. Těsně před jeho střeleckým pokusem proskočil Tomášek brankáři Canucks před obličejem a zakryl mu výhled.
V prodloužení pak o vítězství Vancouveru rozhodl Kiefer Sherwood. Ten v utkání mohl slavit hattrick, jenže jeho trefa z času 29:24 byla po trenérské výzvě na ofsajd odvolána. Vancouveru stále chybí Filip Chytil, který je na listině zraněných hráčů od utkání s Washingtonem.
Faksa se druhou asistencí v ročníku podepsal pod první gól Stars na 1:2. Český útočník v 30. minutě nahodil puk z otočky od modré čáry na branku Predators a jeho pokus tečoval Oskar Bäck, který nastoupil do prvního zápasu v sezoně. Obrat Dallasu dokončili Wyatt Johnston a autor vítězné branky Mikko Rantanen.
"Bylo to skvělé," přiznal Bäck, který se prosadil po Faksově asistenci. "Užíval jsem si toho být zpátky na ledě. Jsem moc rád i za gól a především za výhru. Není lepší způsob, jak se zase zapojit do akce," dodal.
Tomáš Hertl odehrál 800. utkání v NHL, ale s Vegas prohrál na ledě Tampy Bay 1:2. Odchovanec pražské Slavie v utkání nebodoval. O bodu navíc pro Lightning rozhodl v prodloužení Nikita Kučerov, jenž v minulém zápase proti Anaheimu oslavil velký milník, 1000 bodů v NHL.
Podruhé za sebou a podruhé v sezoně se do statistik nezapsal Martin Nečas. Jeho Colorado ale i tak dosáhlo na bod, když na ledě New Jersey prohrálo 3:4 v prodloužení. V nastaveném čase rozhodl o bonusovém bodu pro Devils Jack Hughes, který vsítil v utkání dvě branky. Ďáblové natáhli svou vítěznou šňůru už na osm zápasů. Ondřej Palát odehrál za vítězný tým přes 14 minut.
Calgary ukončilo černou sérii osmi porážek. Mezi domácími mantinely si poradilo s Rangers 5:1. Ti prohráli potřetí za sebou. Skvělý výkon předvedl gólman Flames Dustin Wolf, který inkasoval pouze jednu branku z 31 střel.
Dva góly dal za vítězný tým Blake Coleman, vítěz dvou Stanley Cupů s Tampou Bay. Český dlouhán Adam Klapka za Calgary odehrál přes deset minut a zaznamenal tři hity.
Minnesota i s Davidem Jiříčkem dotáhla v posledních dvanácti minutách třetí třetiny dvoubrankové manko proti San Jose a poslala zápas za stavu 5:5 do prodloužení. V něm rozhodla svou šestou trefou v ročníku jednička draftu z roku 2024 Macklin Celebrini, který je v kanadském bodování NHL na třetím místě s 15 body (6+9). Jiříček pobyl na ledě necelých devět minut a bilanci při vstřelených a obdržených gólech měl -1.
Výsledky NHL:
Tampa Bay - Vegas 2:1 v prodl. (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)
Branky: 5. Hagel, 61. Kučerov - 19. W. Karlsson. Střely na branku: 28:19. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Vasilevskij, 3. Hagel (všichni Tampa Bay).
Minnesota - San Jose 5:6 v prodl. (2:2, 0:2, 3:1 - 0:1)
Branky: 18. M. Johansson, 18. Rossi, 45. Hartman, 49. Buium, 58. Eriksson Ek - 6. a 32. Eklund, 14. Misa, 32. Reaves, 48. Toffoli, 64. Celebrini. Střely na branku: 33:25. Diváci: 17.101. Hvězdy zápasu: 1. Eklund, 2. Celebrini (oba San Jose), 3. Faber (Minnesota).
Winnipeg - Utah 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
Branky: 21. DeMelo, 36. Scheifele - 31. Sergačov, 32. Carcone, 55. Guenther. Střely na branku: 30:32. Vaněček odchytal za Utah celé utkání, inkasoval dvě branky z 30 střel a úspěšnost zákroků měl 93,3 procenta. Diváci: 13.678. Hvězdy zápasu: 1. Morrissey (Winnipeg), 2. Sergačov, 3. Guenther (oba Utah).
Chicago - Los Angeles 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Branky: 8. Bedard - 24. Laferriere, 25. Fiala, 59. Armia. Střely na branku: 23:22. Diváci: 16.620. Hvězdy zápasu: 1. Fiala, 2. Laferriere (oba Los Angeles), 3. Bedard (Chicago).
Nashville - Dallas 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
Branky: 9. Marchessault, 28. Stastney - 30. Bäck (Faksa), 37. W. Johnston, 51. Rantanen. Střely na branku: 25:27. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. J. Robertson (oba Dallas), 3. Marchessault (Nashville).
Calgary - NY Rangers 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
Branky: 47. a 55. Coleman, 2. Kadri, 10. Bahl, 33. Šarangovič - 10. Laba. Střely na branku: 30:31. Diváci: 17.196. Hvězdy zápasu: 1. Coleman, 2. Wolf, 3. Kadri (všichni Calgary).
Vancouver - Edmonton 4:3 v prodl. (1:0, 2:1, 0:2 - 1:0)
Branky: 40. a 62. Sherwood, 16. Boeser, 23. Elias Pettersson (Hronek) - 37. a 55. Draisaitl, 42. Roslovic. Střely na branku: 27:29. Diváci: 18.770. Hvězdy zápasu: 1. Sherwood (Vancouver), 2. Draisaitl (Edmonton), 3. Boeser (Vancouver).
New Jersey - Colorado 4:3 v prodl. (2:2, 1:0, 0:1 - 1:0)
Branky: 10. a 62. J. Hughes, 10. Gricjuk, 33. Brown - 34. Ničuškin, 18. MacKinnon, 54. Nelson. Střely na branku: 24:24. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes (New Jersey), 2. Nelson (Colorado), 3. Brown (New Jersey).