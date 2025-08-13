Lední hokej

Vaněček se těší na spolupráci s dalším Čechem v brankovišti

před 4 hodinami
Hokejový brankář Vítek Vaněček si dnes v rodném Havlíčkově Brodě a okolí užívá oslavy Stanleyova poháru.
Vítek Vaněček po zisku Stanley Cupu s Floridou
Vítek Vaněček po zisku Stanley Cupu s Floridou | Foto: NHL.com

Získal jej v červnu v dresu Floridy, o obhajobu slavné trofeje v dresu Panthers ale usilovat nebude. Devětadvacetiletý gólman podepsal smlouvu s Utahem a v NHL bude oblékat dres pátého klubu.

V rozhovoru s novináři v Pardubicích, kde se zapojil do pohárových oslav floridského spoluhráče Tomáše Noska, uvedl, že se do nového angažmá už těší. Stěhování je ale prý stále náročnější.

"Jak se nám narodilo dítě, tak je to těžší a těžší. Ale těším se, je to něco nového. Vlastně nikdy jsem nebyl v týmu s českým gólmanem," řekl Vaněček, jenž by měl vytvořit dvojici s Karlem Vejmelkou. "Karel je výborný kluk a chytá výborně. Těším se, je to nový tým. Věřím, že to tam bude krásné."

Se stejně starým Vejmelkou se dobře zná. Vaněček pochází z Havlíčkova Brodu a Vejmelka z Třebíče. Už v mládí tak často nastupovali proti sobě, později se potkávali v reprezentačních výběrech.

"Prošli jsme si toho společně docela dost. Jsme kamarádi. Jde o to, jak kdo bude chytat. Ten lepší bude vždycky chytat víc," řekl Vaněček.

Vedle české dvojice se v Utahu bude snažit prosadit i Kanaďan Connor Ingram. "V NHL je vždycky boj. Uvidíme, jak to bude," řekl.

Vaněček podepsal smlouvu s Utahem na začátku července, s Vejmelkou od té doby už několikrát mluvil.

"Ptal jsem se ho, kde tak hráči žijí, abych věděl, kde si hledat bydlení. Viděli jsme se pak ještě na reprezentačním golfu, kde jsme si také chvilku povídali," uvedl Vaněček. Po sezoně bylo ve hře i pokračování na Floridě. Panthers se ale nakonec rozhodli jako dvojku angažovat Rusa Daniila Tarasova.

I tak je Vaněček vděčný za čtyřměsíční angažmá na Floridě, kam přišel v březnu ze San Jose. Opustil nejhorší tým soutěže a doplnil obhájce Stanleyova poháru.

"V San Jose to samozřejmě bylo nepříjemné. Měl jsem nějakých 18 zápasů a tři výhry. U gólmana nejsou body, ale počítají se výhry Bylo to těžké. Jsem rád za trejd. Z posledního místa na první, takže jsem velice spokojený," usmíval se Vaněček, který na Floridě kryl záda hvězdě Sergeji Bobrovskému.

Naskočil do sedmi zápasů základní části, play off už sledoval jen ze střídačky.

I tak si ale užil oslavy zisku trofeje, kterou nad hlavu zvedl jako jeden z prvních hráčů.

"Byl to neskutečný zážitek. Kluci, kteří vyhráli už o rok dříve, řekli, že ti, co nevyhráli, budou mít pohár první. Tomáš (Nosek) je starší a věděl jsem, že pojede jako první. Přišel za mnou a říkal, že mi ho předá. Jsem hrozně rád, že mi ho mohl předat zrovna on," uvedl Vaněček.

Oslavy v USA byly náročné.

"Slavili jsme osm dní v kuse, takže to bylo těžké. Ale jak vidíte Stanley Cup, dá se to zvládnout. Je to jiná situace, než když jdete někam do baru bez Stanley Cupu," smál se.

Dnes Vaněček slaví s rodinou a kamarády v Havlíčkově Brodě, odpoledne se podělí o radost z trofeje i s fanoušky na tamním Havlíčkově náměstí.

