Prospal o Motoru, Tampě i Kovářovi: Hokejově na NHL rozhodně má, ale musí mít štěstí

před 10 minutami

Po konci u reprezentace se Václav Prospal pustil do nové práce. Opustil americký domov na Floridě a vrátil se do rodných jižních Čech. Na střídačce Českých Budějovic pochoduje tam a zpátky, komunikuje, je ve svém živlu. Po prvoligovém zápase na ledě Frýdku-Místku hovořil v rozhovoru pro Aktuálně.cz nejenom o působení v Motoru, ale také o NHL a situaci Jana Kováře.

Výhra 5:2 ve Frýdku-Místku vypadá přesvědčivě, ale nerodila se lehce. Ceníte si způsobu, jakým váš tým ubojoval tři body?

S první půlkou zápasů máme problémy už delší dobu. Těžko říct, čím to je, těžko vypíchnout jeden detail. Všichni ví, že Motor chce hrát nahoře, a my musíme čekat, že na nás všude týmy nastoupí s tím nejlepším, co mají. Budou se snažit, nehodí tam bílý ručník a nenechají nám vítězství.

Jak moc sledujete tabulku stále ještě v rozjezdu základní části?

Každý tým, který má ambice, chce hrát nahoře. Ale jde o předvedenou hru, o to, jakým způsobem kluci plní systémové věci. Jestli bavíme diváky, nebo ne. O prvním místu se můžeme bavit, až když se bude blížit play off, tam je to určitě výhoda. Kdybychom na druhou stranu teď byli osmí, nebylo by to oukej. Motoru se v posledních letech v sezoně dařilo, byl okolo prvního druhého místa. Vedení a fanoušci jsou za to rádi.

Už teď ale chcete dát všem najevo, o co vám v sezoně půjde, ne?

Samozřejmě, ale to si neuhrajeme teď. Nepřijeli jsme do Frýdku-Místku s tím, že hrajeme na ledě posledního mužstva. Frýdek-Místek by neměl být poslední. Spoustu zápasů prohrál o gól, hráli velmi dobrý hokej.

Připravujete hráče od nástupu k týmu na to, že celou sezonu budou poslouchat řeči o postupu do extraligy? Aby ten tlak ustáli.

Připravujeme. Ale nebavíme se o postupu, bavíme se jen o následujícím zápase. Nechceme přehlížet soupeře. V hlavách hráčů a fanoušků jsou určitá očekávání, ale my připravujeme tým jen na další zápas. Prvním cílem úspěšné sezony je play off, pak se pobavíme dál.

Zdeněk Kutlák po jarním neúspěchu v semifinále play off podotkl, že na jeho vkus se baráž a extraliga skloňovaly až příliš brzy.

Ne, to nemůže být. Jednak by to byl nedostatek respektu k soupeřům a taky jeho nedostatek k celé lize, která je mladá a ve které hraje spoustu mladých hráčů. Ti hrají o svou budoucnost v extralize. Pro nás je ta sezona dennodenní proces, chceme se zápas od zápasu zlepšovat.

S nástupem do funkce trenéra jste zmiňoval, že to pod vámi budou mít hráči Českých Budějovic těžké. Projevuje se to?

Mají to pode mnou těžké pořád. Nejsem moc spokojený člověk. Vyhráli jsme ve Frýdku-Místku 5:2, výsledkově to je výborné, ale že by to bylo až tak růžové, to se říct nedá. Soupeř nás v určitých fázích zápasů přehrál.

Před 14 lety jste pomáhal Českým Budějovicím do extraligy na ledě, teď jako trenér. Cítíte kolem klubu podobnou atmosféru?

Je těžké to dávat do souvislosti. Hráli jsme tenkrát první ligu, ale máme strašně daleko k tomu, abychom ještě pomýšleli na to, o co hrajeme. Takové cíle může do světa vydávat vedení, ale my jedeme dennodenně. Pokud se tomu cíli přiblížíme, naše hra musí mít určité parametry. To je to hlavní, musíme se zlepšovat. Teď trochu přešlapujeme na místě.

Také ve Frýdku-Místku jste měli slušnou podporu skupiny fanoušků, kteří vážili cestu de facto přes celou republiku. Co k tomu říct?

Kluci mají diváckou podporu, které si musí neskutečně váží. Je fantazie, jak tihle lidé Motor podporují. Jet takovou dálku, klobouk dolů.

První liga přitahuje i v této sezoně pozornost také díky Jaromíru Jágrovi. Co myslíte, vrátí se ještě na led pomoct Kladnu?

Jarda je velký kluk, udělá si své rozhodnutí. Jestli bude chtít hrát, půjde tam. Jestli nebude chtít hrát, nepůjde. Je to na něm, já se dívám jen na náš tým. Mám spoustu příjemných vzpomínek na dobu, kdy jsme s Jardou hráli, ale to, co se děje teď, jde mimo mě.

Ve Frýdku-Místku jste se potkal s trenérem Markem Malíkem, s nímž jste toho v hráčské kariéře také odehrál spoustu. Od mládežnických reprezentací přes bronzový Turín až po Tampu.

Vzpomínky mi samozřejmě naskočily. S Harrym (Marek Malík) jsme toho spolu odehráli dost. S mým asistentem z Českých Budějovic jsme se ve Frýdku-Místku dívali na fotku, kterou s Harrym máme z mistrovství světa juniorů v roce 1994. Hrálo se tehdy právě ve Frýdku-Místku a v Ostravě. Jsou to krásné vzpomínky. Jsem rád, že Harry předává své zkušenosti, protože tak by to mělo být. On byl sakra dobrý obránce, má co předat.

Sledujete pečlivě, jak si Tampa v NHL vede?

Jasně. NHL teď začala, jsou tam divoké výsledky a je paráda sledovat ty opakovačky. To, jak někteří hráči dokážou tvořit v obrovské rychlosti, jsou kreativní. Ta soutěž se každým rokem posunuje dopředu.

Po devíti letech opustí Tampu na konci sezony Steve Yzerman. Už pro tento ročník se stáhl z funkce generálního manažera na místo jakéhosi poradce. Co jste říkal na toto rozhodnutí velké legendy?

Byl jsem hodně překvapený, žádné indicie k tomu nebyly. Můj názor je, že se vrátí jako manažer do Detroitu. Ale je to jen moje domněnka.

Bylo by stylové, kdyby Yzerman z Tampy odešel po zisku Stanley Cupu. V minulé sezoně končili Lightning těsně před branami finále.

Tampa má strašně dobrý tým. Hlavně co se týče obrany a brankáře, tam je to pro trenéra fantastické. A když budou hráči v útoku produkovat jako doposud a NHL bude více o bruslení než o soubojích v rohu, mají velkou šanci se zase dostat daleko. Klíčoví hráči musí být zdraví.

Jak čtete situaci, do níž se v New York Islanders dostal Jan Kovář, kterého znáte dobře z české reprezentace? Podepsal roční smlouvu na dva miliony dolarů a nezahrál si v NHL ani na farmě.

Je to ošidné a velmi individuální. Kovy už má nějaký věk, není to žádný rychlík a NHL je rychlá soutěž. Kovy tam nešel po draftu, šel tam jako hráč s úspěchem v KHL, jenže na to se v zámoří nedívají. Dali mu vcelku lukrativní smlouvu na to, že NHL nikdy nehrál, ale vidíte, ani tak nemá nic jistého. Prdnuli ho na farmu, dali ho na waiver list a de facto se rozloučili. Teď je to na agentech a samotném Honzovi, jestli se bude chtít rvát dál.

Ale ani na farmě šanci nedostal, přestože údajně sám proti přesunu do Bridgeportu neprotestoval. Nepřipadá vám to zvláštní?

Mají tam určité regule o tom, kolik hráčů starších iks let nebo kolik hráčů s určitým počtem odehraných zápasů, tam může působit. Organizace chtějí, aby na farmě hráli mladí hráči, ne aby jim tam starší hráči zabírali místo. Tím nechci říct, že by byl Honza starý hráč, třeba ho někdo vezme a šanci mu dá. Hokejově na NHL rozhodně má.

V létě se poctivě připravoval…

Překvapil mě tím, jak shodil. V Plzni se za mnou zastavil, než jsme tam s Českými Budějovicemi hráli přípravný zápas, čehož si moc vážím. Je to kluk, který dokáže dát z ho..a gól nebo nahrávku, ale nevíme, jakou v týmu dostal roli, kam s ním dopředu počítali. Hráč musí mít obrovské štěstí, aby se tam prosadil.

Je až kruté, jakým způsobem je NHL, byť nejlepší soutěž světa, do sebe zahleděná. Jeden z nejlepší hráčů v Rusku z posledních let přijde se stejnou nálepkou jako všichni ostatní.

Takhle to tam chodí. Do Philadelphie jsem šel jako osmnáctiletý klučík, který v Česku nic neznamenal, a se mnou šel Miloš Holaň, vítěz Zlaté hokejky, který tady přetrhal jako obránce všechny rekordy. Šoupli ho na farmu a v autobuse jsme seděli vedle sebe. Nikdo se neptal, že byl Miloš nejlepší obránce v Evropě.

Už ve vás odeznělo zklamání z vypadnutí české reprezentace ve čtvrtfinále světového šampionátu? U týmu působil dvě sezony na pozici asistenta, ale bez velkého úspěchu, bez medaile.

Kdykoliv mi to někdo připomene, všechno se vrátí. Dobrý hokej nestačí, a pokud nevozíte medaile, je to, jako byste tam ani nebyli. Potřebujete "results". I když možná byly dílčí úspěchy, to dvouleté působení se bez medaile bohužel nedá brát jako úspěch.

Vedení týmu převzali Miloš Říha s Petrem Nedvědem, asistenty jsou Robert Reichel a Karel Mlejnek. Jak se vám toto složení zamlouvá?

To už není nic, co bych měl já komentovat. Je to jejich věc.

Ještě závěrem k Českým Budějovicím. Z Floridy se s vámi vrátil i syn Vinny, který hraje v 18 let v mládeži Motoru. Na velký hokej má ještě času dost?

Určitě. Na áčko ještě není připravený, hraje za juniorku. Nechtěl jsem, aby tady byl, ale nakonec nikam nevedlo, aby působil dál v americké soutěži. Je lepší, že je tu s námi, v juniorce má dobré podmínky, aby se zlepšoval. Kluci dobře trénují a já budu jedině rád, pokud si Vinnyho sem tam vezmu s námi do tréninku. Takhle bych to zatím uzavřel.