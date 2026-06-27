V prvním kole draftu uspěl český útočník. Jedničkou se počtvrté za sebou stal Kanaďan

Nejvýše postaveným českým hráčem letošního draftu NHL se stal podle očekávání útočník Adam Novotný. Osmnáctiletého hokejistu si z 24. místa vybrali Vancouver Canucks.
Jedničkou draftu se podle předpokladů stal kanadský útočník Gavin McKenna, jehož získalo Toronto.
Novotný tak prodloužil sérii českých hokejistů vybraných v prvním kole na pět let po sobě. Žádný další český hráč už letos mezi elitu výběru do klubů NHL nepronikl. Loni se do prvního kola dostali obránce Radim Mrtka a útočník Václav Nestrašil.
Rodák z Hradce Králové má za sebou už dvě mistrovství světa dvacítek, na nichž získal bronz i stříbro. Do zámoří odešel loni po dvou sezonách v extralize, v níž za Hradec Králové odehrál 61 zápasů a připsal si čtyři góly a dvě asistence.
V Peterborough Petes následně potvrdil svůj ofenzivní potenciál. V 58 utkáních základní části OHL nasbíral 65 bodů za 34 branek a 31 asistencí. V šesti zápasech play off přidal jednu asistenci.
Díky povedené sezoně patřil mezi nejvýše hodnocené evropské útočníky a zájem o něj nakonec projevil Vancouver.
Jedničkou letošního draftu se stal kanadský útočník Gavin McKenna, jehož si vybralo Toronto. Následovali Švéd Ivar Stenberg (San Jose), Kanaďan Caleb Malhotra (Vancouver), obránce Daxon Rudolph (Buffalo) a lotyšský bek Alberts Šmits (New York Rangers).
McKenna byl dlouhodobě považován za největší talent letošního ročníku. Toronto vybíralo jako první poprvé od roku 2016, kdy draftovalo současného kapitána Austona Matthewse.
Druhé až sedmé kolo draftu se uskuteční dnes. Kluby začnou vybírat v 17 hodin SELČ.
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