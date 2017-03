V první lize začal závěrečný boj o baráž. Jihlava a Budějovice odstartovaly úspěšně

před 1 hodinou

České Budějovice se po dvou letech pokoušejí o návrat do baráže, kde by chtěly bojovat o postup do nejvyšší soutěže. První krok v semifinále WSM ligy zvládly a porazily doma pražskou Slavii 3:1. Jihlavě, která si zahrála baráž před rokem, stačil k první semifinálové výhře nad Kladnem jediný gól.

Semifinále play off první hokejové WSM ligy - 1. zápas:

Jihlava - Kladno 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka: 33. R. Hubáček. Rozhodčí: Horák, Würtherle - Jindra, Kreuzer. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 4026. Stav série: 1:0.

Motor České Budějovice - Slavia Praha 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Branky: 12. Chovan, 28. Pajič, 32. M. Čermák - 53. Šagát. Rozhodčí: Hejduk, Obadal - Zídek, Rampír. Vyloučení: 9:13. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 6421 (vyprodáno). Stav série: 1:0.

autoři: Sport, ČTK | před 1 hodinou

Související články