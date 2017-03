V play off WSM ligy žádné překvapení. Favoritům chybí jediná výhra k postupu do semifinále

před 12 minutami

V play off první hokejové ligy chybí čtyřem nejlepším týmům po základní části jediné vítězství k postupu do semifinále.

Praha - Všechny čtyři nejlepší týmy základní části první hokejové ligy - České Budějovice, Jihlava, Kladno a Slavia - jsou krok od semifinále play off. Ve třetím čtvrtfinále dnes pokaždé uspěli v roli hostů a k postupu jim stačí už jen výhra. Nejvyšší vítězství si připsala Jihlava, jež deklasovala Frýdek-Místek na jeho ledě 6:1.

Hokejisté Dukly sice prohrávali po první třetině gólem Michala Kovařčíka, ale od druhé třetiny zlepšili hru a zápas bezpečně obrátili. Výhru Dukly režíroval střelec Aleš Jergl a domácí nakonec zvítězili rozdílem třídy.

To vítěz základní části z Českých Budějovic sehrál opět vyrovnaný zápas s Přerovem, tentokrát na jeho ledě. Desátý tým základní části dlouho držel s favoritem krok, nakonec ale o vítězi rozhodla trefa Martina Heřmana ze 41. minuty. Jihočeši si i díky čistému kontu brankáře Petra Sváči připsali další těsnou výhru v sérii a Přerov porazili podesáté za sebou.

Roli favorita potvrzuje i Kladno, které na ledě Ústí vyhrálo 4:1. Za Rytíře se jako první trefil Petr Ton, na 2:0 zvýšil David Tůma. Domácí snížili zásluhou Daniela Vrdlovce, ale svým čtvrtým čtvrtfinálovým gólem vedení hostů navýšil Peter Jánský. V závěru pečetil kladenský triumf 4:1 střelou do prázdné branky Jiří Burger.

Do semifinále má nakročeno i Slavia, jež na ledě Třebíče uspěla 2:1. V nervózním zápase plném vyloučení šli hosté do vedení po trefě Martina Šagáta, za domácí ale ještě do konce druhého dějství srovnal David Dolníček. Až v 53. třetině Martin Kadlec rozhodl o výhře slávistů, kteří přes urputný závěrečný tlak soupeře těsný náskok uhájili.

Čtvrtfinále play off první hokejové WSM ligy - 3. zápasy:

Třebíč - Slavia Praha 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky: 38. Dolníček - 26. Šagát, 53. M. Kadlec. Rozhodčí: J. Doležal, Bejček - Lučan, Kis. Vyloučení: 5:8, navíc Malec, Dolníček - Bača všichni 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 2430. Stav série: 0:3.

Ústí nad Labem - Kladno 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Branky: 46. Vrdlovec - 7. P. Ton, 33. D. Tůma, 47. Jánský, 59. Burger. Rozhodčí: Luczków, Valenta - Maštalíř, T. Svoboda. Vyloučení: 4:5, navíc Kasík (Ústí) 10 min. Bez využití. Diváci: 2602. Stav série: 0:3.

Frýdek-Místek - Jihlava 1:6 (1:0, 0:3, 0:3)

Branky: 11. M. Kovařčík - 30. a 36. Jergl, 24. Jiránek, 48. Čachotský, 50. J. Říha, 55. Zeman. Rozhodčí: Kika, Obadal - Bryška, Wesley. Vyloučení: 5:5, navíc Štebih 5 min. a do konce utkání, M. Kovarčík (oba Frýdek-Místek) 10 min. Využití: 1:2. Diváci: 1964. Stav série: 0:3.

Přerov - Motor České Budějovice 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Branka: 41. M. Heřman. Rozhodčí: Mikula, Dědek - Ganger, Hanzlík. Vyloučení: 1:4. Bez využití. Diváci: 2958. Stav série: 0:3.

