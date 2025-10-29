Rulík bere na Karjalu devět mistrů světa. Zapojí i brankáře posledního Litvínova

V kádru není žádný nováček. Start v národním týmu nemá jen Pavel Čajan z Litvínova, který bude k dispozici před turnajem jako třetí gólman v tréninku.
U triumfu na domácím MS loni byli obránci Libor Hájek z Pardubic, Michal Kempný z Brynäs, Jan Ščotka s útočníkem Jakubem Flekem z Komety Brno a další forvardi Jáchym Kondelík s Lukášem Sedlákem z Pardubic, Ondřej Beránek z Karlových Varů, Dominik Kubalík z Zugu a Matěj Stránský z Davosu.
Poprvé od mistrovství světa v Tampere a Helsinkách v květnu 2022 se do reprezentace vrací obránce Radim Šimek z Liberce. Jeho klubový spoluhráč brankář Petr Kváča chytal za národní mužstvo naposledy předloni v únoru na Švédských hrách v Malmö.
Dva zkušení hráči mohou dosáhnout na hranici 100 startů v národním týmu. Kempný má na kontě 98 utkání a Kubalík o jedno méně.
Češi vstoupí do olympijské sezony v prvním dílu Euro Hockey Tour ve čtvrtek 6. listopadu od 19:00 v Ängelholmu proti domácímu Švédsku.
V sobotu od 16:00 SEČ nastoupí v Tampere proti Finsku a o den později uzavřou turnajové vystoupení od 12:00 proti Švýcarsku.
Nominace českých hokejistů na Finské hry v Ängelholmu a Tampere (6.-9. listopadu):
Brankáři: Josef Kořenář (Sparta Praha; 6 zápasů), Petr Kváča (Liberec; 6) - náhradník: Pavel Čajan (Litvínov; 0),
obránci: Libor Hájek (36 zápasů/3 branky), Jan Košťálek (oba Pardubice; 48/6), Jan Ščotka (51/1), Libor Zábranský (oba Kometa Brno; 32/1), Marian Adámek (Třinec; 5/1), Tomáš Cibulka (České Budějovice; 8/0), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav; 57/2), Radim Šimek (Liberec; 41/5), Michal Kempný (Brynäs/Švéd.; 98/10), Radek Kučeřík (Ilves Tampere/Fin.; 24/0),
útočníci: Jáchym Kondelík (21/3), Jakub Lauko (9/3), Lukáš Sedlák (všichni Pardubice; 46/18), Ondřej Beránek (85/10), Jiří Černoch (oba Karlovy Vary; 55/12), Ondřej Kovařčík (21/4), Daniel Kurovský (oba Třinec; 5/2), Jakub Flek (Kometa Brno; 102/28), Filip Chlapík (Sparta Praha; 41/10), Luboš Horký (Rögle/Švéd.; 12/2), Dominik Kubalík (Zug/Švýc.; 97/41), Matyáš Kantner (Kärpät Oulu/Fin.; 7/0), Kristian Reichel (Mannheim/Něm.; 8/2), Matěj Stránský (Davos/Švýc.; 90/19), Radim Zohorna (Färjestad/Švéd.; 26/2).
Program Finských hokejových her:
Čtvrtek 6. listopadu: 17:30 Finsko - Švýcarsko (Tampere), 19:00 Švédsko - Česko (Ängelholm).
Sobota 8. listopadu (Tampere): 12:00 Švédsko - Švýcarsko, 16:00 Česko - Finsko.
Neděle 9. listopadu (Tampere): 12:00 Česko - Švýcarsko, 16:00 Finsko - Švédsko.