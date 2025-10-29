Lední hokej

Rulík bere na Karjalu devět mistrů světa. Zapojí i brankáře posledního Litvínova

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Trenér českých hokejistů Radim Rulík zařadil do nominace na listopadové Finské hry devět mistrů světa z loňského šampionátu v Praze. Oznámil to na tiskové konferenci.
Radim Rulík (uprostřed) na mistrovství světa 2025
Radim Rulík (uprostřed) na mistrovství světa 2025 | Foto: Vít Golda

V kádru není žádný nováček. Start v národním týmu nemá jen Pavel Čajan z Litvínova, který bude k dispozici před turnajem jako třetí gólman v tréninku.

U triumfu na domácím MS loni byli obránci Libor Hájek z Pardubic, Michal Kempný z Brynäs, Jan Ščotka s útočníkem Jakubem Flekem z Komety Brno a další forvardi Jáchym Kondelík s Lukášem Sedlákem z Pardubic, Ondřej Beránek z Karlových Varů, Dominik Kubalík z Zugu a Matěj Stránský z Davosu.

Související

"Jen příprava na baráž." Litvínov se blíží nejhorším propadákům v historii extraligy

Michal Mařík v dresu Havířova v extraligové sezoně 2002/03

Poprvé od mistrovství světa v Tampere a Helsinkách v květnu 2022 se do reprezentace vrací obránce Radim Šimek z Liberce. Jeho klubový spoluhráč brankář Petr Kváča chytal za národní mužstvo naposledy předloni v únoru na Švédských hrách v Malmö.

Dva zkušení hráči mohou dosáhnout na hranici 100 startů v národním týmu. Kempný má na kontě 98 utkání a Kubalík o jedno méně.

Češi vstoupí do olympijské sezony v prvním dílu Euro Hockey Tour ve čtvrtek 6. listopadu od 19:00 v Ängelholmu proti domácímu Švédsku.

V sobotu od 16:00 SEČ nastoupí v Tampere proti Finsku a o den později uzavřou turnajové vystoupení od 12:00 proti Švýcarsku.

Nominace českých hokejistů na Finské hry v Ängelholmu a Tampere (6.-9. listopadu):

Brankáři: Josef Kořenář (Sparta Praha; 6 zápasů), Petr Kváča (Liberec; 6) - náhradník: Pavel Čajan (Litvínov; 0),

obránci: Libor Hájek (36 zápasů/3 branky), Jan Košťálek (oba Pardubice; 48/6), Jan Ščotka (51/1), Libor Zábranský (oba Kometa Brno; 32/1), Marian Adámek (Třinec; 5/1), Tomáš Cibulka (České Budějovice; 8/0), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav; 57/2), Radim Šimek (Liberec; 41/5), Michal Kempný (Brynäs/Švéd.; 98/10), Radek Kučeřík (Ilves Tampere/Fin.; 24/0),

útočníci: Jáchym Kondelík (21/3), Jakub Lauko (9/3), Lukáš Sedlák (všichni Pardubice; 46/18), Ondřej Beránek (85/10), Jiří Černoch (oba Karlovy Vary; 55/12), Ondřej Kovařčík (21/4), Daniel Kurovský (oba Třinec; 5/2), Jakub Flek (Kometa Brno; 102/28), Filip Chlapík (Sparta Praha; 41/10), Luboš Horký (Rögle/Švéd.; 12/2), Dominik Kubalík (Zug/Švýc.; 97/41), Matyáš Kantner (Kärpät Oulu/Fin.; 7/0), Kristian Reichel (Mannheim/Něm.; 8/2), Matěj Stránský (Davos/Švýc.; 90/19), Radim Zohorna (Färjestad/Švéd.; 26/2).

Program Finských hokejových her:

Čtvrtek 6. listopadu: 17:30 Finsko - Švýcarsko (Tampere), 19:00 Švédsko - Česko (Ängelholm).

Sobota 8. listopadu (Tampere): 12:00 Švédsko - Švýcarsko, 16:00 Česko - Finsko.

Neděle 9. listopadu (Tampere): 12:00 Česko - Švýcarsko, 16:00 Finsko - Švédsko.

 
Mohlo by vás zajímat

Pastrňák pomohl probrat Boston a byl za hvězdu. Hertl pečetil závěrečnou smršť Vegas

Pastrňák pomohl probrat Boston a byl za hvězdu. Hertl pečetil závěrečnou smršť Vegas
1:25

Hudáček nastřílel Budějovicím hattrick a Třinec jde v extralize do trháku

Hudáček nastřílel Budějovicím hattrick a Třinec jde v extralize do trháku

Šok v zámoří, bývalou hvězdu obvinili ze sexuálního napadení

Šok v zámoří, bývalou hvězdu obvinili ze sexuálního napadení

Crosby dosáhl Jágrovy mety, Boston dostal sedm gólů v Ottawě

Crosby dosáhl Jágrovy mety, Boston dostal sedm gólů v Ottawě
hokej sport Obsah Česká hokejová reprezentace Radim Rulík Karjala Cup Euro Hockey Tour

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Selhání rozhodčího u videa. Dva odvolané góly v derby na Letné měly platit
Česká liga

Selhání rozhodčího u videa. Dva odvolané góly v derby na Letné měly platit

Rozhodčí nejprve chybně neuznali branku Vlasije Sinjavského z Bohemians a pak rovněž za stavu 0:0 trefu sparťana Jakuba Martince.
před 7 minutami
Horská dráha Baráka. Vypískali ho fanoušci, setřel kouč, teď slyšel chválu a ocenění
Fotbal

Horská dráha Baráka. Vypískali ho fanoušci, setřel kouč, teď slyšel chválu a ocenění

V sobotu si Antonín Barák vyslechl pískot od vlastních fanoušků i kritiku trenéra, v úterý už prožíval zcela opačné pocity.
Aktualizováno před 7 minutami
Náhradu za Turka nehledáme, říká šéf Motoristů. Do čela sněmovny míří Okamura
Domácí

ŽIVĚ
Náhradu za Turka nehledáme, říká šéf Motoristů. Do čela sněmovny míří Okamura

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 25 minutami
Češi letos za elektřinu platili nejvíc z celé EU, hlásí po přepočtu statistici
Ekonomika

Češi letos za elektřinu platili nejvíc z celé EU, hlásí po přepočtu statistici

Ceny elektřiny pro domácnosti zůstaly v České republice v prvním pololetí podle standardu kupní síly nejvyšší z celé Evropské unie.
Aktualizováno před 37 minutami
Putin prohlásil, že Rusko úspěšně otestovalo zbraň s jaderným pohonem Poseidon
Zahraničí

ŽIVĚ
Putin prohlásil, že Rusko úspěšně otestovalo zbraň s jaderným pohonem Poseidon

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Auto

Opravdu je to nová Octavia? Do Ruska pašovaná auta jsou levnější než Lada či Moskvič

Opravdu je to nová Octavia? Do Ruska pašovaná auta jsou levnější než Lada či Moskvič
Prohlédnout si 4 fotografie
Tato Octavia se v Číně vyráběla do roku 2023. Teď se objevila v nabídce v Rusku jako nové auto.
Třetí generace Octavie skončila v Česku už v roce 2020, aktuálně vypadá nejprodávanější model z Mladé Boleslavi takto.
před 1 hodinou

Národní identitní autorita, která slouží pro fungování eDokladů, je nedostupná

Národní identitní autorita (NIA), která slouží k ověřování identity občanů například pro eDoklady, je nedostupná. Digitální informační agentura, která systém provozuje, na nápravě pracuje. Agentura…
Přečíst zprávu
Další zprávy