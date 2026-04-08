V málo známém Čechovi vidí za mořem diamant: Neskutečné, s kým se dá srovnat

Aktuální sezona ho katapultovala mezi nejzajímavější talenty českého hokeje. Útočník Miroslav Holinka v rámci prestižní kanadské juniorské sítě CHL předčil všechny krajany v bodech i gólech a udělal dojem na slavné Maple Leafs.
Torontský klub padl do těžké deprese. Po letech, kdy jako favorit selhával v boji o Stanley Cup, se tentokrát do play off NHL vůbec nedostal. Vyhazovem to odnesl generální manažer Brad Treliving.
Zkoušení fanoušci Maple Leafs tak momentálně spíš než na chmurnou současnost hledí do budoucna. A potřebnou naději jim dává i Holinka, který měl podle renomovaného webu The Athletic nejslibnější sezonu ze všech klubových talentů.
Za juniorský tým Edmonton Oil Kings nasbíral 20letý Čech 80 bodů (37+43) v 59 zápasech základní části. Tím překonal všechny krajany nejen ve WHL, ale i v konkurenčních juniorkách OHL a QMJHL.
Ve vyřazovacích bojích sice Holinka nepřešel první kolo, ale v sedmizápasové bitvě proti Saskatoonu byl dost možná nejlepším hráčem na ledě. Posbíral jedenáct bodů, z toho sedm gólů.
Jaký rozdíl oproti loňsku, kdy ve stejné porci zápasů nezískal ani bod. „Ohromující skok,“ komentoval kontrast časopis The Hockey News. „Holinka se mění na potenciální diamant, nyní vypadá spíš jako hráč do prvních dvou útoků než jako pouhý doplněk do šíře kádru.“
Původně Holinka nevzbuzoval v zámoří bůhvíjaký ohlas. V draftu 2024 si ho Toronto vybralo až ze 151. příčky. Coby útočníka, který se z třinecké juniorky pomalu posouval do áčka.
Hned v dalším ročníku odešel odchovanec Kroměříže do zámoří. Zvykal si na tamní hokej, učil se anglicky. A hokejově zaujal ve WHL dost na to, aby s ním Maple Leafs podepsali tříletou nováčkovskou smlouvu.
Aktuálně je Holinka dle The Athletic sedmou největší torontskou nadějí.
„Má dobrou postavu a ve většině oblastí disponuje nadprůměrnými schopnostmi,“ spustil o Čechovi novinář Scott Wheeler. „Není vyloženě supersoutěživý, ale rozumí si s hokejkou, má dobré herní návyky a lze se na něj spolehnout ve všech aspektech hry. Je to inteligentní ofenzivní hráč.“
„Nevím, jestli v NHL bude hrát dlouhodobě a případně v jaké roli, ale vidím scénář, podle kterého se tam dříve či později dostane k zápasům,“ připojil.
Podobný názor zastává i hlavní trenér Oil Kings a bývalý obránce Toronta Jason Smith. „Nevím, jestli se to stane za rok, za dva, ale pokud bude dál pracovat na své hře a rozvíjet ji, má velkou šanci stát se hráčem NHL,“ řekl o Holinkovi deníku Toronto Star. Při té příležitosti si mimo jiné pochvaloval Čechovu „opravdu dobrou“ práci při bránění.
Málokdo pak bronzovému medailistovi z předposledního MS juniorů věří tolik jako skaut Ryan Ma z webu DobberProspects. „Holinka je možná nejpodceňovanějším talentem,“ napsal s odkazem na útočníkovy pokročilé statistiky. Ty prý snesou srovnání s takovými hráči, že je to až „neskutečné“.
Jedním z nich je forvard Matthew Savoie, devátý muž draftu 2022, který v této sezoně NHL sbírá za Edmonton bezmála půl bodu na zápas.
Pokud k takovým číslům jednou dojde i Holinka, hráč z pátého kola, stane se jednou z nejlepších voleb Maple Leafs za dlouhé roky. Nejdřív ale bude muset přesvědčit na klubové farmě v AHL.
