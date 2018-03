Uzdravený Francouz vychytal Čeljabinsku výhru v Ufě, Sekáčův gól Kazani bod nepřinesl

před 25 minutami

Pavel Francouz vstoupil s Čeljabinskem do čtvrtfinále KHL úspěšně. | Foto: Milan Kammermayer

Brankář Pavel Francouz se na čtvrtfinále KHL vrátil do branky Čeljabinsku a pomohl k vítězství 2:1 v Ufě. Gól Jiřího Sekáče Kazani nestačil.

Moskva - Pavel Francouz se vrátil do branky Čeljabinsku a na ledě Ufy se zasloužil o vítězství 2:1 v úvodním utkání čtvrtfinálové série Kontinentální hokejové ligy. Český reprezentační gólman chyběl Traktoru v závěru osmifinálové série s Nižněkamskem kvůli zranění krku po střetu s krajanem Andrejem Nestrašilem.

Sedmadvacetiletý Francouz měl na dnešním vítězství velký podíl. Salavat Julajev hosty přestřílel výrazně 39:21, ale Francouze překonal jen krátce po polovině utkání bekhendovou kličkou Ilja Zubov.

Ze souboje dvou nejproduktivnějších Čechů v play off KHL vyšel vítězně Jan Kovář, jehož Magnitogorsk vyhrál 4:3 v prodloužení v Kazani. Domácí poslal do vedení v 17. minutě svým prvním gólem v letošních vyřazovacích bojích Jiří Sekáč, ale z vítězství se nakonec i bez Kovářova příspěvku do statistik radoval Metallurg. Dva góly včetně vítězného v čase 68:49 vstřelil kanadský útočník Wojtek Wolski.

Na rozdíl od vyrovnaných bojů na Východě vyhráli lídři Západu CSKA Moskva a Petrohrad nad Jokeritem a Jaroslavlí shodně 4:0.

Série pokračují druhými duely na stejných stadionech v sobotu.

Čtvrtfinále play-off Kontinentální hokejové ligy:

Východní konference - 1. zápasy:

Ufa - Čeljabinsk 1:2, Kazaň - Magnitogorsk 3:4 v prodl. (za domácí Sekáč 1+0).

Západní konference - 1. zápasy:

Petrohrad - Jaroslavl 4:0, CSKA Moskva - Jokerit Helsinky 4:0.