Úžasný Pastrňák. Po parádní kličce vstřelil 400. gól v NHL, hned přidal i další trefu

Devětadvacetiletý kanonýr je po Jaromírovi Jágrovi (766) a Patrikovi Eliášovi (408) třetím českým hráčem, který dosáhl v základní části soutěže této mety.
Pastrňák si čtyřstou branku připsal stylově. Český útočník zakončil únik vydařenou forhendovou kličkou a zvýšil v úvodu druhé třetiny na 4:1.
"V tu chvíli mi ani nedocházelo, co se mi povedlo," popsal Pastrňák své bezprostřední pocity. Naplno si význam milníku uvědomil, až když jej na ledě zasypali spoluhráči, aby s ním jubilejní gól oslavili.
"Zapůsobilo to na mě. Je úžasné, co pro mě udělali. Byl to mimořádný moment i díky tomu, že jsem dal gól před našimi fanoušky. A úžasné je, že jsme to završili výhrou," rozplýval se.
Pastrňák je šestým hráčem v klubové historii, který za Boston nastřílel 400 branek. Navázal na Ricka Middletona (402), Brada Marchanda (422), Patrice Bergerona (427), Phila Esposita (459) a Johnnyho Bucyka, který jako jediný překonal hranici pěti set branek (545).
"Jsou to legendy, velká jména. Skvělí střelci i lidé. Je to něco, co docením později. Možná až skončím. Teď, když je člověk v zápasovém rytmu, se jen otočí list a soustředí se na další den," vysvětlil Pastrňák.
Chválil ho i kouč Bostonu Marco Sturm. "Pasta je mimořádný hráč. Je opravdu úžasné, co se mu povedlo. Říkal jsem asistentovi Chrisovi Kellymu, že to je více, než jsme vstřelili my dva dohromady. A to včetně tréninků," smál se.
Druhý gól dal v přesilové hře, ve které se prosadil střelou z levého kruhu do odkryté branky a upravil v 50. minutě na konečných 5:3.
Při hře Toronta bez gólmana mohl Pastrňák zkompletovat hattrick, ale těsně minul prázdnou branku a pískalo se zakázané uvolnění.
Pastrňák si připsal i asistenci u úvodního gólu zápasu. Po jeho přihrávce mezi kruhy se puk odrazil od brusle krajana Pavla Zachy do branky.
Boston vyhrál posedmé v řadě a Pastrňák byl vyhlášen největší hvězdou večera.
Mezi střelce se zapsal i Martin Nečas, který překonal Lukáše Dostála a jedním gólem pomohl Coloradu k výhře 4:1 nad Anaheimem. Český brankář inkasoval třikrát z 35 střel.
Nečas udeřil ve 48. minutě v přesilové hře a zvýšil na 3:1. Dostál neměl na jeho trefu nárok: přihrávku Nathana MacKinnona tečoval nejdříve Artturi Lehkonen a po něm ještě u levé tyčky stojící Nečas.
Český útočník se v počtu vstřelených branek v této sezoně vyrovnal Pastrňákovi, oba nasázeli deset gólů.
Dostál inkasoval poprvé už po 28 vteřinách hry, z levého kruhu zamířil přesně Lehkonen.
Podruhé jej překonal ve 32. minutě z dorážky kapitán Avalanche Gabriel Landeskog, jenž po dlouhé zdravotní pauze vstřelil první gól v základní části od března roku 2022. Výhru Colorada pojistil Parker Kelly při risku Anaheimu bez gólmana.
David Špaček zůstal mezi náhradníky Minnesoty a na svůj debut v NHL si ještě musí počkat. Mladý bek se tak nepřipojil do zadních řad Wild k Davidu Jiříčkovi, jenž odehrál necelých deset minut a během jeho vyloučení vyrovnalo San Jose na ledě Minnesoty v 52. minutě na 1:1.
V prodloužení završil Colin Graf obrat Sharks a rozhodl o výhře 2:1.
Výsledky NHL:
Boston - Toronto 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)
Branky: 21. a 50. Pastrňák, 5. Zacha (Pastrňák), 10. H. Lindholm, 18. Steeves - 7. Lorentz, 39. McCann, 44. Ekman-Larsson. Střely na branku: 32:33. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. H. Lindholm, 3. McAvoy (všichni Boston).
Ottawa - Dallas 2:3 v prodl. (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)
Branky: 1. Batherson, 9. Jensen - 37. Rantanen, 48. J. Robertson, 64. Hintz. Střely na branku: 29:33. Diváci: 16.542. Hvězdy zápasu: 1. J. Robertson, 2. Oettinger (oba Dallas), 3. Ullmark (Ottawa).
Montreal - Los Angeles 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)
Branky: 20. Anderson - 22. Edmundson, 25. Byfield, 26. Fiala, 52. Armia, 56. Foegele. Střely na branku: 22:26. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Byfield, 2. Kopitar, 3. Armia (všichni Los Angeles).
Carolina - Washington 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Branky: 34. Ehlers - 6. Duhaime, 26. Strome, 46. Chychrun, 60. Ovečkin. Střely na branku: 31:28. Diváci: 18.299. Hvězdy zápasu: 1. L. Thompson, 2. Carlson (oba Washington), 3. Ehlers (Carolina).
St. Louis - Calgary 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
Branky: 11. Holloway, 14. Kessel, 28. Walker - 35. Coronato, 35. Andersson. Střely na branku: 31:40. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Binnington, 2. Walker, 3. Sundqvist (všichni St. Louis).
Minnesota - San Jose 1:2 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)
Branky: 26. Boldy - 52. W. Smith, 63. Graf. Střely na branku: 29:18. Diváci: 16.253. Hvězdy zápasu: 1. Graf (San Jose), 2. Boldy (Minnesota), 3. Celebrini (San Jose).
Colorado - Anaheim 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Branky: 1. Lehkonen, 32. Landeskog, 48. Nečas, 58. Kelly - 19. Carlsson. Střely na branku: 36:36. Dostál odchytal za Anaheim 58:46 minuty, inkasoval tři branky z 35 střel a úspěšnost zásahů měl 91,4 procenta. Diváci: 18.098. Hvězdy zápasu: 1. Wedgewood, 2. MacKinnnon, 3. Lehkonen (všichni Colorado).
Vancouver - Winnipeg 3:5 (2:3, 0:0, 1:2)
Branky: 11. Sherwood, 12. DeBrusk, 59. Boeser - 5. J. Toews, 15. Morrissey, 15. Niederreiter, 41. Vilardi, 60. Iafallo. Střely na branku: 33:30. Diváci: 18.725. Hvězdy zápasu: 1. Morrissey (Winnipeg), 2. Q. Hughes (Vancouver), 3. Hellebuyck (Winnipeg).
Seattle - Columbus 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)
Branky: 17. Winterton - 39. Fantilli, rozhodující sam. nájezd Coyle. Střely na branku: 23:34. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Coyle (Columbus), 2. Murray, 3. Winterton (oba Seattle).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
|1.
|Montreal
|16
|10
|2
|4
|58:52
|22
|2.
|Boston
|18
|11
|0
|7
|62:59
|22
|3.
|Ottawa
|17
|8
|4
|5
|59:61
|20
|4.
|Tampa Bay
|15
|8
|2
|5
|46:41
|18
|5.
|Detroit
|16
|9
|0
|7
|46:51
|18
|6.
|Florida
|16
|8
|1
|7
|43:48
|17
|7.
|Toronto
|17
|8
|1
|8
|62:65
|17
|8.
|Buffalo
|15
|5
|4
|6
|41:49
|14
Metropolitní divize:
|1.
|New Jersey
|16
|11
|1
|4
|54:47
|23
|2.
|Carolina
|16
|11
|0
|5
|60:46
|22
|3.
|Pittsburgh
|17
|9
|3
|5
|57:48
|21
|4.
|Philadelphia
|15
|8
|2
|5
|43:39
|18
|5.
|NY Islanders
|16
|8
|2
|6
|53:53
|18
|6.
|NY Rangers
|17
|8
|2
|7
|41:43
|18
|7.
|Washington
|16
|8
|1
|7
|46:39
|17
|8.
|Columbus
|16
|8
|1
|7
|50:51
|17
Západní konference:
Centrální divize:
|1.
|Colorado
|17
|11
|5
|1
|68:43
|27
|2.
|Dallas
|17
|10
|3
|4
|52:53
|23
|3.
|Winnipeg
|16
|10
|0
|6
|52:42
|20
|4.
|Chicago
|16
|8
|3
|5
|53:41
|19
|5.
|Utah
|16
|9
|0
|7
|51:50
|18
|6.
|Minnesota
|18
|7
|4
|7
|51:59
|18
|7.
|St. Louis
|17
|6
|3
|8
|47:65
|15
|8.
|Nashville
|18
|5
|4
|9
|47:65
|14
Pacifická divize:
|1.
|Anaheim
|16
|11
|1
|4
|64:50
|23
|2.
|Los Angeles
|17
|8
|4
|5
|50:52
|20
|3.
|Seattle
|16
|7
|5
|4
|40:46
|19
|4.
|San Jose
|17
|8
|3
|6
|55:57
|19
|5.
|Vegas
|15
|7
|4
|4
|48:45
|18
|6.
|Edmonton
|17
|7
|4
|6
|52:61
|18
|7.
|Vancouver
|18
|8
|1
|9
|53:63
|17
|8.
|Calgary
|18
|4
|2
|12
|38:58
|10