Úžasný Pastrňák. Po parádní kličce vstřelil 400. gól v NHL, hned přidal i další trefu

Český útočník David Pastrňák se zasloužil dvěma góly a přihrávkou o výhru hokejistů Bostonu 5:3 nad Torontem. První trefou v utkání překonal hranici 400 branek v základní části NHL.
Pastrňákovy dva góly v duelu s Torontem | Video: NHL.com

Devětadvacetiletý kanonýr je po Jaromírovi Jágrovi (766) a Patrikovi Eliášovi (408) třetím českým hráčem, který dosáhl v základní části soutěže této mety. 

Pastrňák si čtyřstou branku připsal stylově. Český útočník zakončil únik vydařenou forhendovou kličkou a zvýšil v úvodu druhé třetiny na 4:1.

"V tu chvíli mi ani nedocházelo, co se mi povedlo," popsal Pastrňák své bezprostřední pocity. Naplno si význam milníku uvědomil, až když jej na ledě zasypali spoluhráči, aby s ním jubilejní gól oslavili.

"Zapůsobilo to na mě. Je úžasné, co pro mě udělali. Byl to mimořádný moment i díky tomu, že jsem dal gól před našimi fanoušky. A úžasné je, že jsme to završili výhrou," rozplýval se.

Pastrňák je šestým hráčem v klubové historii, který za Boston nastřílel 400 branek. Navázal na Ricka Middletona (402), Brada Marchanda (422), Patrice Bergerona (427), Phila Esposita (459) a Johnnyho Bucyka, který jako jediný překonal hranici pěti set branek (545).

"Jsou to legendy, velká jména. Skvělí střelci i lidé. Je to něco, co docením později. Možná až skončím. Teď, když je člověk v zápasovém rytmu, se jen otočí list a soustředí se na další den," vysvětlil Pastrňák.

Chválil ho i kouč Bostonu Marco Sturm. "Pasta je mimořádný hráč. Je opravdu úžasné, co se mu povedlo. Říkal jsem asistentovi Chrisovi Kellymu, že to je více, než jsme vstřelili my dva dohromady. A to včetně tréninků," smál se.

Druhý gól dal v přesilové hře, ve které se prosadil střelou z levého kruhu do odkryté branky a upravil v 50. minutě na konečných 5:3.

Při hře Toronta bez gólmana mohl Pastrňák zkompletovat hattrick, ale těsně minul prázdnou branku a pískalo se zakázané uvolnění.

Pastrňák si připsal i asistenci u úvodního gólu zápasu. Po jeho přihrávce mezi kruhy se puk odrazil od brusle krajana Pavla Zachy do branky.

Boston vyhrál posedmé v řadě a Pastrňák byl vyhlášen největší hvězdou večera.

Mezi střelce se zapsal i Martin Nečas, který překonal Lukáše Dostála a jedním gólem pomohl Coloradu k výhře 4:1 nad Anaheimem. Český brankář inkasoval třikrát z 35 střel.

Gól Martina Nečase v duelu s Anaheimem | Video: NHL.com

Nečas udeřil ve 48. minutě v přesilové hře a zvýšil na 3:1. Dostál neměl na jeho trefu nárok: přihrávku Nathana MacKinnona tečoval nejdříve Artturi Lehkonen a po něm ještě u levé tyčky stojící Nečas.

Český útočník se v počtu vstřelených branek v této sezoně vyrovnal Pastrňákovi, oba nasázeli deset gólů.

Dostál inkasoval poprvé už po 28 vteřinách hry, z levého kruhu zamířil přesně Lehkonen.

Podruhé jej překonal ve 32. minutě z dorážky kapitán Avalanche Gabriel Landeskog, jenž po dlouhé zdravotní pauze vstřelil první gól v základní části od března roku 2022. Výhru Colorada pojistil Parker Kelly při risku Anaheimu bez gólmana.

David Špaček zůstal mezi náhradníky Minnesoty a na svůj debut v NHL si ještě musí počkat. Mladý bek se tak nepřipojil do zadních řad Wild k Davidu Jiříčkovi, jenž odehrál necelých deset minut a během jeho vyloučení vyrovnalo San Jose na ledě Minnesoty v 52. minutě na 1:1.

V prodloužení završil Colin Graf obrat Sharks a rozhodl o výhře 2:1.

Výsledky NHL:

Boston - Toronto 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)

Branky: 21. a 50. Pastrňák, 5. Zacha (Pastrňák), 10. H. Lindholm, 18. Steeves - 7. Lorentz, 39. McCann, 44. Ekman-Larsson. Střely na branku: 32:33. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. H. Lindholm, 3. McAvoy (všichni Boston).

Ottawa - Dallas 2:3 v prodl. (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 1. Batherson, 9. Jensen - 37. Rantanen, 48. J. Robertson, 64. Hintz. Střely na branku: 29:33. Diváci: 16.542. Hvězdy zápasu: 1. J. Robertson, 2. Oettinger (oba Dallas), 3. Ullmark (Ottawa).

Montreal - Los Angeles 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)

Branky: 20. Anderson - 22. Edmundson, 25. Byfield, 26. Fiala, 52. Armia, 56. Foegele. Střely na branku: 22:26. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Byfield, 2. Kopitar, 3. Armia (všichni Los Angeles).

Carolina - Washington 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Branky: 34. Ehlers - 6. Duhaime, 26. Strome, 46. Chychrun, 60. Ovečkin. Střely na branku: 31:28. Diváci: 18.299. Hvězdy zápasu: 1. L. Thompson, 2. Carlson (oba Washington), 3. Ehlers (Carolina).

St. Louis - Calgary 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Branky: 11. Holloway, 14. Kessel, 28. Walker - 35. Coronato, 35. Andersson. Střely na branku: 31:40. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Binnington, 2. Walker, 3. Sundqvist (všichni St. Louis).

Minnesota - San Jose 1:2 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 26. Boldy - 52. W. Smith, 63. Graf. Střely na branku: 29:18. Diváci: 16.253. Hvězdy zápasu: 1. Graf (San Jose), 2. Boldy (Minnesota), 3. Celebrini (San Jose).

Colorado - Anaheim 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Branky: 1. Lehkonen, 32. Landeskog, 48. Nečas, 58. Kelly - 19. Carlsson. Střely na branku: 36:36. Dostál odchytal za Anaheim 58:46 minuty, inkasoval tři branky z 35 střel a úspěšnost zásahů měl 91,4 procenta. Diváci: 18.098. Hvězdy zápasu: 1. Wedgewood, 2. MacKinnnon, 3. Lehkonen (všichni Colorado).

Vancouver - Winnipeg 3:5 (2:3, 0:0, 1:2)

Branky: 11. Sherwood, 12. DeBrusk, 59. Boeser - 5. J. Toews, 15. Morrissey, 15. Niederreiter, 41. Vilardi, 60. Iafallo. Střely na branku: 33:30. Diváci: 18.725. Hvězdy zápasu: 1. Morrissey (Winnipeg), 2. Q. Hughes (Vancouver), 3. Hellebuyck (Winnipeg).

Seattle - Columbus 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 17. Winterton - 39. Fantilli, rozhodující sam. nájezd Coyle. Střely na branku: 23:34. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. Coyle (Columbus), 2. Murray, 3. Winterton (oba Seattle).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 16 10 2 4 58:52 22
2. Boston 18 11 0 7 62:59 22
3. Ottawa 17 8 4 5 59:61 20
4. Tampa Bay 15 8 2 5 46:41 18
5. Detroit 16 9 0 7 46:51 18
6. Florida 16 8 1 7 43:48 17
7. Toronto 17 8 1 8 62:65 17
8. Buffalo 15 5 4 6 41:49 14

Metropolitní divize:

1. New Jersey 16 11 1 4 54:47 23
2. Carolina 16 11 0 5 60:46 22
3. Pittsburgh 17 9 3 5 57:48 21
4. Philadelphia 15 8 2 5 43:39 18
5. NY Islanders 16 8 2 6 53:53 18
6. NY Rangers 17 8 2 7 41:43 18
7. Washington 16 8 1 7 46:39 17
8. Columbus 16 8 1 7 50:51 17

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 17 11 5 1 68:43 27
2. Dallas 17 10 3 4 52:53 23
3. Winnipeg 16 10 0 6 52:42 20
4. Chicago 16 8 3 5 53:41 19
5. Utah 16 9 0 7 51:50 18
6. Minnesota 18 7 4 7 51:59 18
7. St. Louis 17 6 3 8 47:65 15
8. Nashville 18 5 4 9 47:65 14

Pacifická divize:

1. Anaheim 16 11 1 4 64:50 23
2. Los Angeles 17 8 4 5 50:52 20
3. Seattle 16 7 5 4 40:46 19
4. San Jose 17 8 3 6 55:57 19
5. Vegas 15 7 4 4 48:45 18
6. Edmonton 17 7 4 6 52:61 18
7. Vancouver 18 8 1 9 53:63 17
8. Calgary 18 4 2 12 38:58 10
 
