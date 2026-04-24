„Úžasné, co dokázali.“ Bruins dominují v podpalubí NHL. I díky české pomoci

Hokejovému Bostonu se ve stávající sezoně zámořské NHL podařilo zvrátit nepříznivou trajektorii klubu. Úspěch se dostavil i ve farmářské AHL.
Po třetině základní části AHL se zdálo, že jejím vítězem nemůže být nikdo jiný než Grand Rapids. Farma Detroitu téměř neprohrávala a směřovala dokonce k nejlepší sezoně v 90leté historii soutěže.
Nakonec však přece jen zvolnila a obsadila druhou příčku.
Nejlepším týmem 32členné tabulky se stali Providence Bruins, kteří tak převzali Macgregor Kilpatrick Trophy.
„Je úžasné, co hráči v téhle lize dokázali,“ rozplýval se v závěru základní části trenér týmu Ryan Mougenel.
V tu chvíli byli Bruins ještě ve hře o nejlepší základní část v celé historii AHL. Stačilo jim, aby v posledních dvou zápasech proti Utice získali alespoň dva body ze čtyř. Proti outsiderovi ale překvapivě dvakrát selhali.
Rekord tak nadále drží Binghamton Rangers, kteří se v ročníku 1992/93 dostali na úspěšnost 77,5 procenta.
Providence zůstalo na čísle 76,4 procent. V 72 zápasech 54krát vyhrálo a nasbíralo 110 bodů, o tři víc oproti druhým Grand Rapids.
Dosáhlo tak „alespoň“ na ligové prvenství a na nejlepší základní část v klubové historii.
Může tedy směle pomýšlet na Calder Cup, farmářskou obdobu Stanley Cupu. Dosud jediný získalo v roce 1999. Na lavičce tehdy stál Peter Laviolette, branku střežili Jim Carey a John Grahame.
Tentokrát k úspěchu pomohli i Češi, a to výrazně. Brankář Šimon Zajíček měl jako solidně vytížená týmová dvojka úspěšnost 91,5 procenta a křídelník Matěj Blümel posbíral v 58 kláních výtečných 52 bodů (21+31), což znamená nejvyšší bodový průměr v mužstvu.
Pětadvacetiletého odchovance Pardubic to ale těší jen částečně. V rámci jednoleté a jednocestné smlouvy s Bostonem doufal, že se prosadí v NHL.
Tam ale odehrál jen čtyři zápasy, v nichž nebodoval. Doplatil i na zranění a na to, že ho přeskočili konkurenti. V hlavním týmu více zaujal Alex Steeves, který byl v podobném postavení a teď má kontrakt na další dva roky. A s lepším platem.
Blümelovo povolání do Bostonu během play off se jeví jako nepravděpodobné. Hlavního kouče Marca Sturma netrápí marodka a po ruce má vícero náhradníků.
Na nejméně stabilní pozici, levém křídle třetí lajny, aktuálně nastupuje supertalentovaný nováček James Hagens. Na příležitost pak čekají Steeves, Lukas Reichel a Michael Eyssimont.
Blümel se tak momentálně musí spokojit s bojem o Calder Cup.
Providence automaticky postoupilo do semifinále Atlantické divize a čeká na protivníka, kterého určí první kolo. Bude to buď Springfield (farma St. Louis), Bridgeport (Islanders), nebo Hershey (Washington).
„Ty vo*e, ať už je pátek,“ zpívá na novém singlu Marek Ztracený. Má vtipný videoklip
Marek Ztracený v těchto dnech vydal nový singl s názvem Modlitba za pátek. K písni, jež má být jakousi hymnou netrpělivého čekání na víkend, vznikl i zábavný videoklip. Sám zpěvák si v něm zahrál kněze a Petr Čtvrtníček se stal důležitou součástí pointy.
ŽIVĚ Příměří Izraele s Libanonem potrvá déle, Trump hlásí šanci na mír „ještě letos“
Desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, které mělo původně vypršet v pondělí, se prodlouží o další tři týdny. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social po druhém kole mírových jednání představitelů obou zemí, které se ve čtvrtek konalo v oválné pracovně ve Washingtonu. Podle agentury AFP zdůraznil, že je vysoká šance, že bude dosaženo míru ještě letos.
USA řeší tresty pro spojence v NATO, ve hře je i pozastavení členství Španělska
Spojené státy podle interního e-mailu amerického ministerstva obrany uvažují o tom, jak potrestat spojence v NATO za jejich neochotu pomoci v amerických vojenských operacích proti Íránu, napsala v pátek agentura Reuters s odkazem na nejmenovaného amerického představitele. Podle něj je jedna z možností pozastavení členství Španělska v Severoatlantické alianci.
V Olomouci chystají inscenaci o Zdeně Mašínové. Tvůrci se s ní osobně setkali
Osudy žen rodiny Mašínů se stanou hlavním námětem nové inscenace Moravského divadla v Olomouci Jejich sestra. Jednou z předloh je Zdena Mašínová, sestra protikomunistických odbojářů Josefa a Ctirada, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z komunistického Československa na Západ. Tvůrci se s ní v těchto dnech také sešli, žije v domově pro seniory v olomoucké části Chválkovice.
Grolicha čeká rébus, o jehož řešení se lidovci marně pokouší už skoro třicet let
Předsedou lidovců bude na sjezdu, který začíná v pátek v Ostravě, zvolený jihomoravský hejtman Jan Grolich. Posty místopředsedů pak skoro jistě obsadí například Benjamin Činčila, František Talíř nebo Monika Brzesková. V tomto ohledu žádné překvapení nenastane. Hlavní úkol ale lidovce čeká až potom. A vyřešit ho nebude vůbec snadné.