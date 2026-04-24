Sport

„Úžasné, co dokázali.“ Bruins dominují v podpalubí NHL. I díky české pomoci

Hokejovému Bostonu se ve stávající sezoně zámořské NHL podařilo zvrátit nepříznivou trajektorii klubu. Úspěch se dostavil i ve farmářské AHL.

AHL: APR 04 Providence Bruins at Rochester Americans
Matěj Blümel v dresu Providence BruinsFoto: ČTK
Po třetině základní části AHL se zdálo, že jejím vítězem nemůže být nikdo jiný než Grand Rapids. Farma Detroitu téměř neprohrávala a směřovala dokonce k nejlepší sezoně v 90leté historii soutěže.

Nakonec však přece jen zvolnila a obsadila druhou příčku.

Nejlepším týmem 32členné tabulky se stali Providence Bruins, kteří tak převzali Macgregor Kilpatrick Trophy.

„Je úžasné, co hráči v téhle lize dokázali,“ rozplýval se v závěru základní části trenér týmu Ryan Mougenel.

V tu chvíli byli Bruins ještě ve hře o nejlepší základní část v celé historii AHL. Stačilo jim, aby v posledních dvou zápasech proti Utice získali alespoň dva body ze čtyř. Proti outsiderovi ale překvapivě dvakrát selhali.

Rekord tak nadále drží Binghamton Rangers, kteří se v ročníku 1992/93 dostali na úspěšnost 77,5 procenta.

Providence zůstalo na čísle 76,4 procent. V 72 zápasech 54krát vyhrálo a nasbíralo 110 bodů, o tři víc oproti druhým Grand Rapids.

Dosáhlo tak „alespoň“ na ligové prvenství a na nejlepší základní část v klubové historii.

Může tedy směle pomýšlet na Calder Cup, farmářskou obdobu Stanley Cupu. Dosud jediný získalo v roce 1999. Na lavičce tehdy stál Peter Laviolette, branku střežili Jim Carey a John Grahame.

Tentokrát k úspěchu pomohli i Češi, a to výrazně. Brankář Šimon Zajíček měl jako solidně vytížená týmová dvojka úspěšnost 91,5 procenta a křídelník Matěj Blümel posbíral v 58 kláních výtečných 52 bodů (21+31), což znamená nejvyšší bodový průměr v mužstvu.

Pětadvacetiletého odchovance Pardubic to ale těší jen částečně. V rámci jednoleté a jednocestné smlouvy s Bostonem doufal, že se prosadí v NHL.

Tam ale odehrál jen čtyři zápasy, v nichž nebodoval. Doplatil i na zranění a na to, že ho přeskočili konkurenti. V hlavním týmu více zaujal Alex Steeves, který byl v podobném postavení a teď má kontrakt na další dva roky. A s lepším platem.

Blümelovo povolání do Bostonu během play off se jeví jako nepravděpodobné. Hlavního kouče Marca Sturma netrápí marodka a po ruce má vícero náhradníků.

Na nejméně stabilní pozici, levém křídle třetí lajny, aktuálně nastupuje supertalentovaný nováček James Hagens. Na příležitost pak čekají Steeves, Lukas Reichel a Michael Eyssimont.

Blümel se tak momentálně musí spokojit s bojem o Calder Cup.

Providence automaticky postoupilo do semifinále Atlantické divize a čeká na protivníka, kterého určí první kolo. Bude to buď Springfield (farma St. Louis), Bridgeport (Islanders), nebo Hershey (Washington).

Americký prezident Donald Trump
