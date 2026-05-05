Uvidíme tohle ještě někdy? žasnou v NHL. Český nováček přitahuje senzační srovnání

Jakub Dobeš je v tuto chvíli asi nejslavnějším hokejovým brankářem. Jeho skvělé výkony v play off NHL, které by zaujaly, ať už by chytal za kohokoliv, se násobí tím, že hájí barvy kanadského Montrealu.
Je to mánie, která může překvapit i v hokejem poblázněném Česku. Canadiens těsně pronikli teprve do druhého kola vyřazovacích bojů, tedy mezi nejlepší osmičku, ale vypadá to, jako kdyby měli Stanley Cup na dosah ruky.
Příkladem budiž rozhodující klání číslo sedm v prvním kole.
Přestože se hrálo v Tampě, do montrealské haly Centre Bell přišlo přes 21 tisíc diváků. A při sledování zápasu na zavěšené kostce vytvořili možná lepší atmosféru, než jaká panovala v místě, kde se doopravdy hrálo.
Do toho si připočtěte přeplněné montrealské bary i ulice, politika řečnícího v dresu „Habs“ v kanadském parlamentu nebo premiéra země Marka Carneyho, který prohlásil, že Canadiens odteď reprezentují celou Kanadu. Zbytek zástupců kolébky hokeje je totiž ze hry.
Tažení Montrealu tedy není jen hokejovou událostí, ale celospolečenskou. A možná hlavním hrdinou tohoto tažení je Dobeš.
Čtyřiadvacetiletý český nováček odchytal proti favorizované Tampě celou sérii a podle webu Hockey Stats zastavil šest gólů nad očekávání, o tři více než na druhé straně hvězdný Andrej Vasilevskij, jenž za pár týdnů nejspíš obdrží Vezinovu trofej pro gólmana roku.
Nejvíc Dobeš zazářil v nejdůležitější chvíli, v klíčovém sedmém utkání.
Montreal slavil vítězství 2:1, přestože na střely ostudně prohrál 9:29. Poprvé v historii ligového play off se stalo, že tým s jednociferným počtem ran vyhrál zápas.
Nejhorší byl téměř 27minutový (!) úsek, v němž Canadiens nevypálili ani jednou.
„Takový výkon zaručuje prohru v 99 případech ze sta. Nepřišla hlavně díky Dobešovi, který se překonal… už zase,“ napsal deník Le Journal de Montréal.
Ódy pěl také bývalý obránce Ryan Whitney. „Dobeš předvedl výkon, na který se bude dlouho vzpomínat. Uvidíme ještě někdy mužstvo, které s devíti střelami vyhraje zápas číslo sedm?“ kroutil hlavou.
„Dobeš nás podržel, když jsme zrovna nehráli dobře. Bez něj bychom tu sérii nevyhráli,“ uznal kapitán Canadiens Nick Suzuki.
Fanoušci českého novice, kterému v průběhu sezony pomohla klubová změna trenéra brankářů, hned začali srovnávat se Slovákem Jaroslavem Halákem. Ten Montreal před 16 lety téměř sám vynesl až do konferenčního finále.
Našlo se ale ještě odvážnější porovnání. „Já bych dokonce řekl, že Dobeš svými výkony připomínal jiného mladého gólmana, a to hubeného Patricka Roye, který byl ve 20 letech hlavním důvodem, proč Canadiens v roce 1986 překvapivě vyhráli Stanley Cup,“ přidal odkaz na jednu z největších brankářských legend Brendan Kelly z deníku Montreal Gazette.
Kanadská televize Sportsnet pak Dobeše vytáhla na sedmé místo mezi kandidáty na veleprestižní Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.
Nejvícekrát, třikrát, ji získal právě Roy. Téměř vždy se ale uděluje hokejistovi z vítězného mančaftu. A Montreal má ke Stanleyově poháru stále velmi daleko. Favoritem není ani v sérii proti Buffalu.
