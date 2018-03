Útočník Safin podepsal nováčkovskou smlouvu s Edmontonem

před 4 hodinami

Český útočník Ostap Safin podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s týmem Edmonton Oilers. Devatenáctiletého hokejistu kanadský klub draftoval v loňském roce ve 4. kole jako celkově 115. hráče. Odchovanec pražské Sparty v této sezoně působí v celku Saint John Sea Dogs hrající juniorskou soutěž QMJHL. Účastník letošního mistrovství světa hráčů do 20 let dosud odehrál 56 zápasů s bilancí 24 branek a 29 asistencí. "Pro Ostapa je to ocenění i výzva do budoucna. Za letošní výkony si to každopádně zasloužil. V minulosti ho trošku trápily nevyrovnané výkony, letos to ale neplatí. Dokázal, že umí výborně zahrát každý den. V každém utkání," uvedl hráčův zástupce Michal Sivek pro web hokej.cz.

autor: ČTK | před 4 hodinami