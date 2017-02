Útočník Koukal po dvou letech končí v Jekatěrinburgu

před 54 minutami

Hokejový útočník Petr Koukal končí po dvou letech v Jekatěrinburgu. Podle webu championat.com je mistr světa z roku 2010 jedním z osmi hráčů, kterým vyprší 30. dubna s Avtomobilistem smlouva a kteří v příštím ročníku už v klubu pokračovat nebudou.Jekatěrinburgu skončila sezona už po základní části, neboť se na rozdíl od loňska neprobojoval do play off. Čtyřiatřicetiletý Koukal v uplynulém ročníku odehrál 56 zápasů, v nichž nasbíral 25 bodů (12+13). Bývalá opora Pardubic a jejich kapitán má za sebou pátou sezonu v KHL. V roce 2012 odešel Koukal nejprve na dva roky do Nižněkamsku. Poté působil rok v Jokeritu Helsinky a poslední dvě sezony strávil v Jekatěrinburgu.

autor: ČTK | před 54 minutami