Utah, českých brankářů ráj. Vejmelku s Vaněčkem doplní talentovaný mladík Hrabal

Celek NHL Utah Mammoth dál sází na české brankáře. Novou posilou je Michael Hrabal, který po skvělé sezoně v americké univerzitní soutěži NCAA podepsal nováčkovskou smlouvu.
Utah si v posledních letech buduje pověst místa, kde dostávají šanci čeští brankáři. Nejnovějším jménem na seznamu je Michael Hrabal. Jednadvacetiletý rodák z Prahy podepsal s klubem tříletou nováčkovskou smlouvu, která začne platit od sezony 2026–27.
Ještě před tím zamíří do Tucsonu v AHL, kde se pokusí prosadit v profesionálním hokeji. Právě tahle cesta má být pro mladého gólmana klíčová. Klub si od něj hodně slibuje.
„Michael měl vynikající sezonu v barvách týmu UMass a jsme velmi rádi, že jsme s ním podepsali smlouvu. Je to velký, atletický brankář, který se každou sezonou zlepšuje,“ uvedl generální manažer Utahu Bill Armstrong.
Hrabal za sebou má průlomovou sezonu. Odchytal 29 zápasů průměrem 1,95 inkasovaného gólu na utkání a úspěšností zákroků 93,7 procenta. Čtyřikrát udržel čisté konto a zařadil se mezi nejlepší gólmany soutěže. Dostal se také mezi trojici finalistů prestižní ceny Mike Richter Award.
V Hockey East, konferenci NCAA, navíc dominoval. Stal se prvním evropským hráčem, který získal ocenění pro nejlepšího hráče sezony, a byl jednomyslně zařazen do prvního týmu. V ligových zápasech měl průměr 1,55 gólu na utkání a úspěšnost 95,2 procenta, což patří k historicky nejlepším číslům soutěže.
Hrabal má zkušenosti i z reprezentace. Startoval na Hlinka Gretzky Cupu, mistrovství světa do 18 let a dvou juniorských šampionátech, z nichž si přivezl dvě bronzové medaile.
Hrabal byl draftován v roce 2023 ve druhém kole z 38. místa týmem Arizona Coyotes. Teď má před sebou další krok. Utah znovu ukazuje, že českým brankářům věří a Hrabal má šanci tuhle důvěru potvrdit.
