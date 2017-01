Hokejovému Ústí hrozí zánik, přežití závisí na milionech od města

před 1 hodinou

Prvoligový hokej v Ústí nad Labem může zaniknout. Slovan nutně potřebuje od radnice miliony. "Pokud se tak nestane, bude náš klub nucen licenci na první ligu nabídnout jinému subjektu mimo město Ústí nad Labem," informovala valná hromada klubu.

Ústí nad Labem - Ústečtí zastupitelé budou příští týden rozhodovat o dotaci pro prvoligový hokejový klub. Hokejový Slovan miliony od radnice potřebuje, jinak mu hrozí bezprostřední zánik, řekl ČTK sportovní manažer klubu Vladimír Evan. Zastupitelé poslali klubu loni v prosinci dotaci 400.000 korun, čímž hokej vyčerpal podporu možnou dle evropského nařízení de minimis. Teď radnice přišla s variantou dotace mimo toto evropské nařízení. Hokeji chce poslat 4,6 milionu.

Podle pravidel veřejné podpory de minimis mohou města podporovat profesionální kluby částkou 200.000 eur (zhruba 5,4 mil. korun) během tří let. Pět milionů už klub přitom získal dřív loni, posledních 400.000 korun pak v prosinci. "Pravidla de minimis jsou smrtelná. Nejen pro nás, ale pro všechna města a všechny sporty," řekl ČTK Evan

Dotace od města tvoří asi třetinu rozpočtu klubu. "Naše fiskální období končí na konci dubna. My dvě třetiny sezony táhneme z vlastních zdrojů, z peněz od sponzorů a tak dále, a tu poslední třetinu vždycky čekáme na podporu města," vysvětlil Evan.

Dotace mimo režim de minimis bude znamenat mimo jiné to, že klub nebude moct hrát evropské soutěže ani v EU obchodovat s hráči. Klub věří, že mu peníze zastupitelé dají. Po jednáních, kde byli zástupci všech zastupitelských klubů, je shoda na tom, že je sport, a teď primárně hokej, třeba podpořit, doplnil Evan.

Hrozí prodej licence

Hokejový klub už dříve avizoval, že bez peněz od města nepřežije. Od zastupitelů chtěl do ledna garanci, že pět milionů dostane. "Pokud se tak nestane, bude náš klub nucen licenci na první ligu nabídnout jinému subjektu mimo město Ústí nad Labem a utržené peníze použije na dohrání letošní sezony a vypořádání veškerých závazků. Pokud do 25. ledna nebude uzavřena dohoda s žádným zájemcem o licenci, bude k tomuto dni ukončena činnost A mužstva a hráči nabídnuti do jiných klubů," informovala valná hromada klubu.

Součástí návrhu vedení města je i odkup desetiprocentního podílu v klubu. Ten je privátní společností s ručením omezeným. Město by za něj mělo zaplatit symbolickou tisícikorunu. Vedení města navrhovalo koupi podílu už v prosinci. Za 19 procent chtělo zaplatit 2,8 milionu korun.

Kromě hokeje se obdobná situace týká i druholigového fotbalového klubu. I ten má vyčerpanou podporu dle de minimis. U fotbalu jde o částku 2,6 milionu korun. Také tu by měli zastupitelé schválit ve stejném režimu jako u hokeje.

Kromě fotbalu a hokeje podporuje Ústí i profesionální kluby volejbalu a basketbalu. Mimo to posílá miliony na mládežnický sport. Hokejová mládež tak letos získá 5,3 milionu, fotbalová 4,3 milionu korun.

autor: ČTK | před 1 hodinou

Související články