„Úplně nový svět.“ Magická platová hranice padla, NHL teď vládne Nečasův parťák

Kanadský obránce Cale Makar, spoluhráč Martina Nečase z Colorada, podepsal v klubu z Denveru nový kontrakt. Jako první hokejista v historii NHL se dostal přes dvacetimilionový roční průměr.
Sedmadvacetiletý Makar konkrétně podepsal osmiletou smlouvu na 163,2 milionu dolarů (asi 3,4 miliardy korun), to je největší balík v hokejové historii.
Ročně si Makar v průměru přijde na 20,4 milionu. I to je rekord.
Dvacetimilionový průměr dosud nikdo nepokořil.
Novou gáži bude Makar pobírat od sezony 2027/28. V té příští mu doběhne současná smlouva, která pod platovým stropem zabírá „jen“ devět milionů.
„Úplně nový svět,“ komentoval Makarův budoucí plat novinář Michael Amato.
Před Makarem držel status nejlépe placeného hokejisty současnosti centr Macklin Celebrini, který se v San Jose dostal na roční gáži 18,8 milionu. Ještě předtím čněl s 18milionovým platem střední útočník Anaheimu Leo Carlsson.
Makarovu smlouvu na rozdíl od té Carlssonovy téměř nikdo nezpochybňuje.
Kanaďan v 75 zápasech minulé základní části nasbíral 79 bodů (20+59). Už šest let v řadě pokořuje navzdory pozici beka průměr bod na zápas.
Dvakrát vyhrál Norris Trophy pro nejlepšího obránce soutěže. Při jízdě Colorada za Stanley Cupem 2022 získal i Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.
„Makar není jen výjimečný, je nejlepší. A teď je podle toho placený,“ podotkl na stránkách online deníku The Athletic novinář Sean Gentille, který smlouvu ohodnotil z pohledu Colorada nejvyšší známkou A.
Colorado má nyní zajištěnou dlouhodobou spolupráci se všemi třemi svými největšími hvězdami: Makarem, centrem Nathanem MacKinnonem a křídelníkem Martinem Nečasem.
Od přespříští sezony budou dohromady zabírat závratných 44,5 milionu dolarů, skoro 40 % předpokládaného platového stropu.
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