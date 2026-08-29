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Sport

„Úplně nový svět.“ Magická platová hranice padla, NHL teď vládne Nečasův parťák

Sport
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Kanadský obránce Cale Makar, spoluhráč Martina Nečase z Colorada, podepsal v klubu z Denveru nový kontrakt. Jako první hokejista v historii NHL se dostal přes dvacetimilionový roční průměr.

6. finále NHL: Tampa - Colorado Makar
6. finále NHL: Tampa - Colorado MakarFoto: X02835 – Reuters
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Sedmadvacetiletý Makar konkrétně podepsal osmiletou smlouvu na 163,2 milionu dolarů (asi 3,4 miliardy korun), to je největší balík v hokejové historii.

Ročně si Makar v průměru přijde na 20,4 milionu. I to je rekord.

Dvacetimilionový průměr dosud nikdo nepokořil.

Novou gáži bude Makar pobírat od sezony 2027/28. V té příští mu doběhne současná smlouva, která pod platovým stropem zabírá „jen“ devět milionů.

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„Úplně nový svět,“ komentoval Makarův budoucí plat novinář Michael Amato.

Před Makarem držel status nejlépe placeného hokejisty současnosti centr Macklin Celebrini, který se v San Jose dostal na roční gáži 18,8 milionu. Ještě předtím čněl s 18milionovým platem střední útočník Anaheimu Leo Carlsson.

Makarovu smlouvu na rozdíl od té Carlssonovy téměř nikdo nezpochybňuje.

Kanaďan v 75 zápasech minulé základní části nasbíral 79 bodů (20+59). Už šest let v řadě pokořuje navzdory pozici beka průměr bod na zápas.

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Dvakrát vyhrál Norris Trophy pro nejlepšího obránce soutěže. Při jízdě Colorada za Stanley Cupem 2022 získal i Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off.

„Makar není jen výjimečný, je nejlepší. A teď je podle toho placený,“ podotkl na stránkách online deníku The Athletic novinář Sean Gentille, který smlouvu ohodnotil z pohledu Colorada nejvyšší známkou A.

Colorado má nyní zajištěnou dlouhodobou spolupráci se všemi třemi svými největšími hvězdami: Makarem, centrem Nathanem MacKinnonem a křídelníkem Martinem Nečasem.

Od přespříští sezony budou dohromady zabírat závratných 44,5 milionu dolarů, skoro 40 % předpokládaného platového stropu.

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